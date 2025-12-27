Horațiu Moldovan și-a cerut în căsătorie iubita într-un cadru de vis! Gestul făcut de internaționalul român

ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan și Aza Gabriela sunt oficial logodiți. Celebrul fotbalist a cerut-o în căsătorie pe cântăreață într-un cadru de vis, chiar la Viena. Inclusiv inelul de logodnă ales a fost unul special.

Horațiu Moldovan și Aza Gabriela s-au logodit

Horațiu Moldovan a ales un decor senzațional și nu a stat prea mult pe gânduri. Iar la rândul ei, Aza Gabriela a acceptat propunerea din prima și a și publicat primele imagini cu inelul primit.

ADVERTISEMENT

„Sunt în stare de șoc! Am spus da”, a fost mesajul postat de cântăreață, în dreptul fotografiilor postate. Nu este clar când va avea loc nunta, cert este că cei doi sunt în culmea fericirii.

Menționăm faptul că au fost momente și în care relația lor a fost pusă la încercare. Mai exact, Horațiu Moldovan și Aza Gabriela sunt împreună de doi ani, dar au avut și perioade în care au stat separați.

ADVERTISEMENT

Prima reacție a cântăreței după cererea în căsătorie

Ea este cântăreață, astfel că spectacolele pe care trebuia să le susțină au obligat-o practic să călătorească mai mult. Astfel, cuplul a avut nevoie de timp și de răbdare pentru a putea rămâne închegat.

ADVERTISEMENT

Iar la câteva ore după ce a spus marele ”da”, Aza Gabriela a publicat și un mesaj emoționant. Aceasta a spus despre Horațiu Moldovan că i-a fost în primul rând prieten, iar mai apoi iubit.

Totodată, artista s-a declarat pregătită pentru un nou capitol din viața ei. este acum ”acasă” pentru ea, drept urmare, îi așteaptă momente frumoase împreună.

ADVERTISEMENT

„Sufletul a știut. Inima a învățat. Iar azi spun DA. Din cel mai bun iubit, mi-ai devenit cel mai bun prieten, iar de când te-am cunoscut mi-ai fost ACASĂ. De astăzi… un nou capitol frumos!”, a scris Aza Gabriela, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

Cine este logodnica lui Horațiu Moldovan

Cât despre Aza Gabriela, numele ei real este Gabriela Amzaru. Tânăra a devenit cunoscută publicului larg după ce a participat la Vocea României. De altfel ea a fost și semifinalistă în sezonul din 2015.

În vârstă de 26 de ani, tânăra a continuat să facă muzică. Astfel, în mare parte din timp merge să susțină spectacole. Este însă atentă și la partenerul ei de viață, Horațiu Moldovan.

Nu de puține ori, aceasta postează imagini în compania sa. De altfel chiar recent, după escapada romantică din Madrid, Spania, a lăsat o mărturie specială pe social media. .

„Te iubesc și îți mulțumesc!”, a scris Aza Gabriela referitor la clipul de pe Instagram în care pare că i se adresează iubitului ei. Și tot atunci, ea a făcut un apel la urmăritorii să dea mai departe melodia pe care o cântă. „Dă repost dacă și tu iubești pe cineva din toată inima”, a notat partenera lui Horațiu Moldovan.