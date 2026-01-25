Horațiu Moldovan, spectator la golul-bijuterie marcat de Lamine Yamal. Barcelona redevine lider în La Liga. Video

ADVERTISEMENT

Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga după ce s-a impus cu 3-0 contra ultimei clasate Real Oviedo, gruparea unde evoluează Horațiu Moldovan. Toate cele trei goluri au sosit în repriza secundă, scorul final fiind stabilit de Lamine Yamal, care a punctat printr-o execuție spectaculoasă.

Horațiu Moldovan, martor la bijuteria lui Lamine Yamal

Barcelona a avut o primă repriză complicată în duelul de pe teren propriu cu ultima clasată Real Oviedo, însă catalanii s-au dezlănțuit în partea secundă. Mai întâi, Dani Olmo a deschis scorul, iar apoi Raphinha a punctat și el după o gafă imensă în apărarea oaspeților. Costas a încercat să îi paseze portarului Escandell, însă a trimis exact la fotbalistul brazilian, care l-a lobat elegant pe goalkeeper.

Scorul final a fost stabilit în minutul 73 de Lamine Yamal, care a punctat cu o execuție superbă. Dani Olmo a centrat în careu, iar starul Barcelonei l-a învins pe Escandell cu un șut din foarfecă, declanșând nebunia pe Camp Nou. Reușita lui Lamine Yamal poate fi urmărită .

Horațiu Moldovan a urmărit de pe bancă eșecul suferit de Real Oviedo, grupare care este aproape de o revenire în divizia secundă. Portarul împrutat de la Atletico Madrid nu și-a făcut debutul încă în La Liga, Aaron Escandell fiind preferat de către toți cei trei antrenori care au condus echipa în acest sezon. Internaționalul român a evoluat într-un singur joc, eșecul cu 2-4 contra celor de la Ourense în Cupa Spaniei.

Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga

Barcelona a început anul cu un avantaj de 5 puncte în fața marii rivale Real Madrid, însă acesta s-a redus la doar două lungimi după . Gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa a urcat chiar pe prima poziție după succesul obținut sâmbătă pe terenul lui Villarreal, 2-0, însă Barcelona a revenit în fotoliul de lider după victoria cu Real Oviedo.

Miercuri, de la ora 22:00, ambele grupări vor evolua în ultima etapă a grupei de UEFA Champions League: Barcelona pe teren propriu contra celor de la FC Copenhaga, iar Real Madrid la Lisabona împotriva Benficăi. În următoarea etapă de campionat, gruparea pregătită de Hansi Flick va juca pe terenul celor de la Elche, iar „galacticii” vor primi vizita lui Rayo Vallecano.

Horațiu Moldovan ar putea să plece de la Real Oviedo

Situația de la Real Oviedo nu este una plăcută pentru Horațiu Moldovan, care și-ar dori să joace mai mult. În această iarnă, , însă mutarea a căzut. .