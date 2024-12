Horațiu Moldovan, stăpânul porții lui Sassuolo! Ultimul meci jucat i-a adus numai laude: “Oferă încredere echipei”

Unul dintre cei mai buni portari români ai momentului, Horațiu Moldovan, continuă să fie apreciat de către jurnaliștii italieni pentru prestațiile sale de la Sassuolo. După ultimul meci disputat în Serie B, goalkeeper-ul în vârstă de 26 de ani a fost din nou integralist și a primit o serie de laude din partea presei și a suporterilor.

Horațiu Moldovan a devenit stăpânul porții lui Sassuolo! Prestația din ultimul meci i-a adus numai laude: “Oferă încredere echipei”

Sassuolo s-a impus cu 2-1 pe propriul teren în confruntarea cu Palermo de sâmbătă, 21 decembrie și își menține astfel șefia în clasamentul general din Serie B.

Echipa antrenată de celebrul Fabio Grosso a acumulat 43 de puncte până în acest moment, cu 6 mai multe decât Spezia și Pisa, alte două favorite la promovare.

Unul dintre cei mai lăudați jucători din primul 11 impus de fostul campion mondial este nimeni altul decât portarul formației, Horațiu Moldovan. Internaționalul de tineret a fost remarcat din nou de către presa italiană pentru evoluția sa din partida cu Palermo.

“Horațiu Moldovan a fost pus în dificultate doar la golul marcat de Le Douaron, când nu a putut face mare lucru în fața ‘pădurii’ de tricouri din careu.

La scurt timp după aceea, a arătat că este pregătit la ocaziile pe care le-au avut același jucător francez și Ranocchia. El insuflă încredere echipei”, a scris publicația italiană , care i-a acordat nota 6 portarului originar din Cluj-Napoca.

Ce urmează pentru Horațiu Moldovan. Fotbalistul român nu regretă că a lipsit de la ultima acțiune a echipei naționale: “Am luat o decizie inspirată”

Cândva titularul echipei naționale a României, Horațiu Moldovan a reușit să-și relanseze cariera la Sassuolo, formație alături de care vrea să obțină promovarea în Serie A.

, s-a pus problema revenirii sale în poarta naționalei conduse în prezent de către legendarul Mircea Lucescu.

și a recunoscut că decizia pe care a luat-o în acel timp a fost una inspirată.

“Era mai greu, ar fi fost trei meciuri într-o săptămână. Am schimbat țara, tot. Cred că am luat o decizie inspirată când am vorbit atunci cu Mircea Lucescu, când n-am venit la națională.

Eu i-am cerut sfatul lui nea’ Mircea. A zis că e bine pentru toată lumea. S-a dovedit că are experiență. Chiar m-a sunat când am fost accidentat. Voia să se bazeze pe serviciile mele. S-a informat în Italia, mi-a zis că sunt văzut bine”, a mărturisit goalkeeper-ul român, pentru .

Horațiu Moldovan este împrumutat în Italia până în iunie 2025 de către spaniolii de la Atletico Madrid și are o cotă de piață în valoare de 2 milioane de euro, conform site-ului .