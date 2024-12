Horațiu Moldovan, tot adevărul despre relația cu Mircea Lucescu după ce a refuzat naționala: ”Am luat o decizie inspirată”

Horațiu Moldovan (26 de ani) a fost nevoit să refuze echipa națională la meciurile și . Portarul lui Atletico Madrid, împrumutat la Sassuolo, a dezvăluit care a fost reacția lui Mircea Lucescu.

Horațiu Moldovan s-a consultat cu Mircea Lucescu când a refuzat naționala României

Moldovan se afla în perioada de acomodare la Sassuolo, când România urma să înceapă campania din Liga Națiunilor. să rămână alături de clubul său pentru a se impune mai rapid ca titular.

Goalkeeper-ul a devoalat un detaliu important din desfășurarea discuției. L-a sunat pe ”Il Luce” pentru a se sfătui cu el. Nu l-a anunțat pe selecționer că a hotărât să își pună pe primul loc situația de la echipa de club!

În aceste condiții, Mircea Lucescu i-a transmis că este bine pentru ambele părți să se concentreze pe statutul său la Sassuolo. Horațiu Moldovan nu a început la formația din Serie B ca titular, în actuala stagiune.

“Era mai greu, ar fi fost trei meciuri într-o săptămână. Am schimbat țara, tot. Cred că am luat o decizie inspirată când am vorbit atunci cu Mircea Lucescu, când n-am venit la națională.

Eu i-am cerut sfatul lui nea’ Mircea. A zis că e bine pentru toată lumea. S-a dovedit că are experiență. Chiar m-a sunat când am fost accidentat. Voia să se bazeze pe serviciile mele. S-a informat în Italia, mi-a zis că sunt văzut bine”, a declarat Horațiu Moldovan, conform .

Moldovan și-a relansat cariera la Sassuolo

Portarul cu 11 selecții pentru echipa națională a României a avut un an complicat. În intervalul ianuarie – august 2024, Horațiu Moldovan nu a apărat în nicio partidă la Atletico Madrid.

El nu a primit nicio șansă în fața lui Jan Oblak, unul dintre cei mai buni portari din lume în ultimii ani. Din cauza acestui lucru, Moldovan și-a pierdut locul de titular în poarta României. I-a fost rezervă lui Florin Niță la EURO 2024.

Din luna august, Sassuolo l-a împrumutat pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid. Italienii au achitat 400.000 de euro către madrileni și au opțiune de transfer definitiv în vară.

Sassuolo este lideră în Serie B. O contribuție majoră a avut-o și Horațiu Moldovan. În nouă meciuri a încasat doar șase goluri și a menținut poartă intactă de cinci ori!

Dacă va continua în același mod, iar Sassuolo va promova, sunt șanse foarte mari ca portarul naționalei să continue în Serie A alături de actuala sa echipă.