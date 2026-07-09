Sport

Horaţiu Moldovan, transferul momentului! S-au înțeles cu Atletico Madrid

După doi ani și jumătate, Horațiu Moldovan (28 de ani) va pleca de la Atletico Madrid. În ce campionat se va transfera portarul echipei naționale a României.
Traian Terzian
09.07.2026 | 20:53
Horatiu Moldovan transferul momentului Sau inteles cu Atletico Madrid
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Transfer interesant pentru Horațiu Moldovan (28 de ani) după despărțirea de Atletico Madrid. Sursă foto: Hepta
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Situația lui Horațiu Moldovan începe să se lămurească. El o va părăsi pe Atletico Madrid și se va transfera într-un alt campionat. Este o veste excelentă pentru internaționalul român, care nu a reușit să se impună în La Liga.

Horațiu Moldovan pleacă de la Atletico Madrid. Unde se transferă

După ce i-a expirat împrumutul la Real Oviedo, formație retrogradată în liga secundă spaniolă, Horațiu Moldovan s-a întors la Atletico Madrid. Doar că portarul român a fost informat că nu intră în planurile de viitor ale antrenorului Diego Simeone.

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În aceste condiții, s-au căutat variante pentru cedarea sa, iar jurnalistul turc Reşat Can Ozbudak a dezvăluit faptul că Moldovan a acceptat oferta venită de la Eyupspor, formație care în sezonul trecut s-a salvat in extremis de la retrogradare, terminând chiar deasupra liniei roșii.

”Eyupspor l-a transferat pe portarul lui Atletico Madrid, Horațiu Moldovan! Jucătorul va ajunge astăzi (n.r. – joi, 9 iulie) la Istanbul”, a notat Reşat Can Ozbudak. Este de așteptat ca transferul să fie definitiv, deoarece Moldovan mai are doar un an de contract cu Atletico.

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Ce oferte a mai avut Horațiu Moldovan

Transferat de Atletico Madrid de la Rapid la începutul anului 2024, pentru 800.000 de euro, Horațiu Moldovan nu a jucat niciun minut la formația pregătită de ”Cholo” Simeone. El a fost împrumutat mai întâi la Sassuolo, iar sezonul precedent la Real Oviedo.

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Din păcate, internaționalul român nu a reușit să se impună nici la Oviedo și a fost mai mult rezervă. El a jucat un meci în Cupa Spaniei, pierdut de formația sa, scor 2-4 după prelungiri, și alte două partide în La Liga, în ultimele două etape ale sezonului, în care a primit patru goluri.

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În ciuda faptului că a jucat foarte puțin, Moldovan nu a dus lipsă de oferte în această vară. Din Turcia a mai fost dorit de Pendikspor, din liga secundă, dar de serviciile sale s-au mai interesat Omonia Nicosia și Pafos (Cipru), Qarabag (Azerbaidjan) și Wieczysta Cracovia (Polonia).

Cine este Eyupspor, noua echipă a lui Horațiu Moldovan

Eyupspor este un micuț club din Istanbul, care în sezonul precedent a reușit în ultimul moment să se salveze de la retrogradare. Din lot au făcut parte și doi români: Denis Radu, care a plecat la Kayserispor, și Dorin Rotariu, al cărui contract a ajuns la final și nu a fost prelungit.

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Antrenorul Ozhan Pulat are la dispoziție un lot în jurul a 10 milioane de euro, iar cei mai importanți jucători sunt fundașul dreapta Calegari (2,5 milioane de euro), atacantul Metehan Altunbaş (2 milioane de euro) și portarul Marcos Felipe (1,5 milioane de euro).

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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