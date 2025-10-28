Horațiu Moldovan, umilit în Cupa Spaniei de o echipă de liga a 3-a! Românul a luat 3 goluri în 45 de minute și a ratat calificarea, deși Real Oviedo conducea în minutul 52

ADVERTISEMENT

Portarul român, transferat în vară la Real Oviedo, a avut parte de un debut nefericit pentru echipa spaniolă.

Horațiu Moldovan, debut nefericit la Real Oviedo în Cupa Spaniei

Trimis din primul 11 în confruntarea împotriva celor de la Ourense, din turul 2 al Cupei Spaniei, Horațiu Moldovan nu a putut să țină poarta intactă. După ce Brekalo, fostul jucător de la Wolfsburg sau Fiorentina, a deschis scorul, a urmat golul egalizator al gazdelor, semnat de Ramos. Oaspeții păreau că scapă în câștigători, după ce Luka Ilic a marcat pentru cei de la Real Oviedo în minutul 61.

Când lucrurile păreau decise, Jelbat a înscris în minutul 90+4 și a trimis confruntarea în prelungiri. Acolo, cei de la Real Oviedo nu au reușit să-și revină și au mai primit un gol, din partea lui Ouhdadi, în minutul 98. Gazdele nu s-au oprit aici și au mai marcat încă o dată, pentru a întregi succesul contra formației din La Liga. Bouzaig a închis tabela și a făcut ca scorul final să fie 4-2 pentru formația din al treilea eșalon. În minutul 120+2, Moldovan a apărat un penalty și a limitat proporțiile scorului.

Real Oviedo, situație dificilă și în campionatul Spaniei

nu o duce foarte bine nici acolo unde a strâns doar 7 puncte după cele 10 meciuri jucate. Formația iberică a remizat spectaculos în ultimul meci din campionat, 3-3, cu Girona, asta după ce ultima partidă de acasă a pierdut-o, 2-0, cu Espanyol.

Pentru trupa lui Horațiu Moldovan urmează un program dificil, din care trebuie să facă puncte. Va fi un duel cu Osasuna, după care o confruntare în deplasare, cu Athletic Bilbao. Oviedo va primi vizita lui Rayo Vallecano în runda cu numărul 13 din La Liga, după care va veni o deplasare extrem de grea, contra celor de la Atletico Madrid, la finalul lunii noiembrie.