Horațiu Moldovan, umilit în Cupa Spaniei de o echipă de liga a 3-a! Românul a luat 3 goluri în 45 de minute și a ratat calificarea, deși Real Oviedo conducea în minutul 52

Portarul român, transferat în vară la Real Oviedo, a avut parte de un debut nefericit pentru echipa spaniolă.
Trimis din primul 11 în confruntarea împotriva celor de la Ourense, din turul 2 al Cupei Spaniei, Horațiu Moldovan nu a putut să țină poarta intactă. După ce Brekalo, fostul jucător de la Wolfsburg sau Fiorentina, a deschis scorul, a urmat golul egalizator al gazdelor, semnat de Ramos. Oaspeții păreau că scapă în câștigători, după ce Luka Ilic a marcat pentru cei de la Real Oviedo în minutul 61.
Când lucrurile păreau decise, Jelbat a înscris în minutul 90+4 și a trimis confruntarea în prelungiri. Acolo, cei de la Real Oviedo nu au reușit să-și revină și au mai primit un gol, din partea lui Ouhdadi, în minutul 98. Gazdele nu s-au oprit aici și au mai marcat încă o dată, pentru a întregi succesul contra formației din La Liga. Bouzaig a închis tabela și a făcut ca scorul final să fie 4-2 pentru formația din al treilea eșalon. În minutul 120+2, Moldovan a apărat un penalty și a limitat proporțiile scorului.
Real Oviedo nu o duce foarte bine nici în campionat, acolo unde a strâns doar 7 puncte după cele 10 meciuri jucate. Formația iberică a remizat spectaculos în ultimul meci din campionat, 3-3, cu Girona, asta după ce ultima partidă de acasă a pierdut-o, 2-0, cu Espanyol.
Pentru trupa lui Horațiu Moldovan urmează un program dificil, din care trebuie să facă puncte. Va fi un duel cu Osasuna, după care o confruntare în deplasare, cu Athletic Bilbao. Oviedo va primi vizita lui Rayo Vallecano în runda cu numărul 13 din La Liga, după care va veni o deplasare extrem de grea, contra celor de la Atletico Madrid, la finalul lunii noiembrie.