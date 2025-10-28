Sport

Horațiu Moldovan, umilit în Cupa Spaniei de o echipă de liga a 3-a! Românul a luat 3 goluri în 45 de minute și a ratat calificarea, deși Real Oviedo conducea în minutul 52

Horațiu Moldovan a debutat pentru Real Oviedo, în partida din Cupa Spaniei, contra celor de la Ourense, iar echipa portarului român a avut un rezultat neașteptat.
Mihai Alecu
28.10.2025 | 22:40
Horatiu Moldovan umilit in Cupa Spaniei de o echipa de liga a 3a Romanul a luat 3 goluri in 45 de minute si a ratat calificarea desi Real Oviedo conducea in minutul 52
ULTIMA ORĂ
Horațiu Moldovan a debutat pentru Real Oviedo într-un meci din Cupa Spaniei
ADVERTISEMENT

Portarul român, transferat în vară la Real Oviedo, a avut parte de un debut nefericit pentru echipa spaniolă.

Horațiu Moldovan, debut nefericit la Real Oviedo în Cupa Spaniei

Trimis din primul 11 în confruntarea împotriva celor de la Ourense, din turul 2 al Cupei Spaniei, Horațiu Moldovan nu a putut să țină poarta intactă. După ce Brekalo, fostul jucător de la Wolfsburg sau Fiorentina, a deschis scorul, a urmat golul egalizator al gazdelor, semnat de Ramos. Oaspeții păreau că scapă în câștigători, după ce Luka Ilic a marcat pentru cei de la Real Oviedo în minutul 61.

ADVERTISEMENT

Când lucrurile păreau decise, Jelbat a înscris în minutul 90+4 și a trimis confruntarea în prelungiri. Acolo, cei de la Real Oviedo nu au reușit să-și revină și au mai primit un gol, din partea lui Ouhdadi, în minutul 98. Gazdele nu s-au oprit aici și au mai marcat încă o dată, pentru a întregi succesul contra formației din La Liga. Bouzaig a închis tabela și a făcut ca scorul final să fie 4-2 pentru formația din al treilea eșalon. În minutul 120+2, Moldovan a apărat un penalty și a limitat proporțiile scorului.

Real Oviedo, situație dificilă și în campionatul Spaniei

Real Oviedo nu o duce foarte bine nici în campionat, acolo unde a strâns doar 7 puncte după cele 10 meciuri jucate. Formația iberică a remizat spectaculos în ultimul meci din campionat, 3-3, cu Girona, asta după ce ultima partidă de acasă a pierdut-o, 2-0, cu Espanyol.

ADVERTISEMENT
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de...
Digi24.ro
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor

Pentru trupa lui Horațiu Moldovan urmează un program dificil, din care trebuie să facă puncte. Va fi un duel cu Osasuna, după care o confruntare în deplasare, cu Athletic Bilbao. Oviedo va primi vizita lui Rayo Vallecano în runda cu numărul 13 din La Liga, după care va veni o deplasare extrem de grea, contra celor de la Atletico Madrid, la finalul lunii noiembrie.

ADVERTISEMENT
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea...
Digisport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Ultrașii lui Dinamo, puși pe glume la partida din Cupa României. Mesajul care...
Fanatik
Ultrașii lui Dinamo, puși pe glume la partida din Cupa României. Mesajul care a devenit viral instant. Foto
Momentul ratat de Costel Gâlcă, care a dezamăgit familia Șucu. „Dă-i și lui...
Fanatik
Momentul ratat de Costel Gâlcă, care a dezamăgit familia Șucu. „Dă-i și lui 10 minute, îi creștea inima și lui taică-su, și maică-sii… Ar fi fost o seară perfectă!”. Exclusiv
Decizie radicală a jucătorului lui Cristi Chivu, implicat într-un accident mortal. Ce riscă...
Fanatik
Decizie radicală a jucătorului lui Cristi Chivu, implicat într-un accident mortal. Ce riscă fotbalistul lui Inter în urma tragicului incident. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ofertă de 5.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Negocierile sunt avansate
iamsport.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ofertă de 5.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Negocierile sunt avansate
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!