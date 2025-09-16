Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu

Hotelul din Moscova pe care Horațiu Potra l-ar fi vizitat cu câteva săptămâni înaintea campaniei electorale de la alegerile prezidențiale are o locație extrem de interesantă.

ADVERTISEMENT

Hotelul rezervat de Horațiu Potra, peste drum de sediul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei

Procurorii care i-au trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra au documentat o . Aceasta s-ar fi produs la începutul lui septembrie 2024, iar Potra s-ar fi cazat la un hotel de cinci stele din apropierea Pieței Roșii.

Însă nu apropierea de centrul orașului Moscova face ca vizita în Rusia să fie suspectă. Hotelul St. Regis Moskow Nikolskaya se află peste drum de sediul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Tot aici a avut sediu și în tinerețe.

ADVERTISEMENT

Mai exact, hotelul în care Horațiu Potra și-ar fi rezervat o cameră în intervalul menționat se află la nici cinci minute de sediul serviciilor secrete ruse. Pentru a ajunge de la hotel la clădirea care adăpostește FSB trebuie traversată Piața Lubyanka, o zonă istorică în care se află respectiva instituție. Practic, una dintre laturile hotelului are vedere directă la fațada FSB.

Procurorii spun că Horațiu Potra a zburat la Moscova din Dubai

„De asemenea, tot în referire la profilul personal al inculpatului Potra Horațiu, persoană cu care inculpatul Georgescu Călin a înțeles să se asocieze în realizarea planului de a candida pentru cea mai înaltă funcție de demnitate publică, percheziția informatică a relevat numeroase fotografii ce îl plasează pe Potra Horațiu atât la Moscova, cât și la Ambasada Rusiei, bilete de avion pe numele acestuia Dubai – Moscova (zbor operat de compania aeriană EMIRATES), precum si o confirmare pentru rezervarea unei camere pentru perioada 04.09.2024 – 06.09.2024, la Hotel St. Regis Moskow Nikolskaya Hotel, tot pe numele său, precum și căutări pe Google Maps Red, Bolotnaya Naberezhnaya”, notează procurorii în rechizitoriu.

ADVERTISEMENT

Hotelul St. Regis Moscow are intrarea din strada Nikolskaya și se află într-o construcție veche de peste 150 de ani. În 2015, aceasta a fost cumpărată de un celebru lanț hotelier internațional, care l-a transformat într-un simbol al luxului, eleganței și ospitalității din Moscova.

ADVERTISEMENT

Fostă reședință a contelui Orlov-Dvydov, clădirea a devenit o destinație preferată de afaceriști, politicieni și influenceri, însă este considerat și un loc de întâlnire a șefilor din serviciile secrete.

Reacția lui Nicușor Dan la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu

Presupusa vizită la Moscova a lui Horațiu Potra reprezintă un element cheie care-l plasează pe Călin Georgescu în zona de influență rusească. Miza indirectă a dosarului în care cei doi au fost trimși în judecată, alături de alte 20 de persoane are legătură cu interferența Rusiei în procesul alegerilor din iarna anului 2024.

ADVERTISEMENT

”Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024.

Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului.

Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc”, a scris Nicușor Dan pe contul lui de Facebook la câteva ore după ce Parchetul General a confirmat trimiterea în judecată a suspecților.

Procurorii spun că Potra și Georgescu pregăteau o lovitură de stat

Oficial, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorii spun că Horațiu Potra, “împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în data de 8 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență”.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni, fiind considerat creierul din spatele operațiunii desfășurate de oamenii lui Horațiu Potra.