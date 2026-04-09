Horațiu Potra, pus pe fugă de o bătrânică de 73 de ani înarmată cu un băț. Cum a fost umilit șeful mercenarilor de o bunicuță din Mediaș

Horațiu Potra (56 de ani), considerat unul dintre cei mai periculoși oameni din România, cu conexiuni internaționale și cu o adevărată armată de mercenari în spate, a fost pus pe fugă de o bătrânică de 73 de ani din Mediaș, care a ieșit înarmată cu o bucată de lemn din propria casă. Conflictul a început de la o parcelă de teren.

Bunicuța de 73 de ani care l-a înfruntat pe șeful mercenarilor, Horațiu Potra

Horațiu Potra trebuie să achite aproape 10.000 de lei unei familii de crescători de animale din Mediaș, după ce acesta le-a distrus proprietatea și a amenințat că le taie oile. Decizia aparține Judecătoriei Mediaș și nu este definitivă. În filmul evenimentelor există, însă, un moment în care martorii povestesc un episod în care Horațiu Potra a fost alungat de pe proprietate de Lenuța Luchian, o femeie de 73 de ani care ”i-a cerut să plece pentru că terenul nu-i aparține”.

Incidentul s-a petrecut în anul 2022, atunci când Horațiu Potra a luat în arendă un teren de câteva mii de metri pătrați, situat administrativ în strada Legheș din Mediaș. În realitate, era vorba de un întreg deal aflat în posesia unei familii de crescători de animale, din care aproximativ 2-3.000 mp urma să fie ocupat de Potra. Familia Luchian, care deținea o casă în apropiere, se folosea de respectiva parcelă încă de la mijlocul anilor ’60, pe baza unei înțelegeri cu proprietarul de la acea vreme.

În 2022, noul proprietar nu a mai dorit să prelungească înțelegerea și a mers să transmită familiei de ciobani că trebuie să elibereze terenul. Aceștia au refuzat și, susține proprietarul, ar fi devenit violenți. Pentru a rezolva această problemă, proprietarul a luat legătura cu Horațiu Potra, care a fost de acord să preia terenul în arendă, după ce-l va elibera de cei care îl ocupau la acel moment. Proprietarul și arendașul au urcat într-o mașină și au mers peste ciobani, însă s-au trezit cu septuagenara înarmată, gata să-i înfrunte cu un băț în mână.

Bătrâna l-ar fi înjurat și amenințat cu un lemn pe Horațiu Potra

”Martorul (…) (fila 134 dosar) a arătat că terenul în cauză este situat în zona Greweln şi are suprafaţa de aproximativ 2-3.000 mp. În urmă cu aproximativ 7-8 luni a mers împreună cu pârâtul Potra Horațiu, în calitate de prieten al acestuia să vadă respectivul teren, iar când au intrat, reclamanta Luchian Lenuța s-a deplasat înspre ei cu un lemn în mână, i-a înjurat şi le-a cerut să plece deoarece terenul îi aparţine.

După un timp a venit şi reclamantul Luchian Nicolae Daniel care de asemenea a susţinut că terenul îi aparţine şi amândoi reclamanţii le-au cerut să plece „până nu se întâmplă ceva” iar martorul împreună cu pârâtul au plecat. A precizat că au mai fost şi cu alte ocazii, atunci când reclamanţii nu erau de faţă, pentru a vedea dacă a fost eliberat terenul însă nu au coborât din maşină”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Răzbunarea mercenarului: le-a distrus bătrânilor gardul și adăpostul pentru oi

La finalul anului 2022, familia Luchian l-a dat în judecată pe Horațiu Potra, solicitând refacerea gardului electric și două porți ale țarcului animalelor, . Ulterior depunerii acțiunii în instanță, Potra a fost acuzat că a distrus și saivanul pentru animale și i-a amenințat că le taie toate oile.

”În motivarea cererii au arătat în esenţă că de mai mulţi ani, folosesc în mod paşnic, public, continuu, o suprafaţă de teren extravilan, păşune, de cca. 14.400 m.p.. De la sfârşitul lunii septembrie 2022, de nenumărate ori, pârâtul (Horațiu Potra, n.r.), de multe ori însoţit şi de alte persoane, i-a ameninţat verbal, cu acte de violenţă, ultima dată în data de sâmbătă, 05.11.2022, după ce la începutul lunii septembrie 2022, le-a trimis o notificare, acesta fiind primul act de tulburare a liniştitei posesii a lor, asupra terenului.

De la ameninţări, pârâtul a trecut la fapte, în sensul că, cu un topor (secure), cu care a venit înarmat, pârâtul le-a distrus gardul electric, împrejmuitor, cu stâlpi şi două porţi de la ţarcul de oi, topor cu care a lovit şi saivanul oilor proprietatea acestora”, se arată în cererea depusă de familia de crescători de animale la Judecătoria Mediaș.

Un minor de 12 ani, martor la acțiunile mercenarului

Bătrânii spun că Potra le-a creat ”o mare temere”, mai ales că acțiunile violente ale lui Potra au fost realizate în prezența nepotului de 12 ani care s-a speriat foarte tare și a tremurat de frică. Ulterior, după ce saivanul a fost distrus, oamenii au fost nevoiți să-și vândă oile pentru că nu au mai avut unde să le adăpostească.

Ciobanii din Mediaș, mai periculoși decât mercenarii: ”Sunt violenți și folosesc furci”

De cealaltă parte, proprietarul terenului a dezvăluit că el este cel terorizat și că nu-și poate vizita terenul deoarece ”riscă să fie lovit cu sapa în cap de reclamanți” (familia Luchian, n.r.).

”A mai arătat că reclamanţii sunt crescători de animale şi folosesc întregul deal, inclusiv terenul pârâtului şi terenurile din proximitatea celor care aparţin martorului şi interzic proprietarilor accesul pe respectivele terenuri. A mai precizat că reclamanţii sunt violenţi şi se folosesc de furci şi topoare pentru a arunca după cei care merg să vadă terenul care este împrejmuit cu gard electric pentru animale. Martorul a arătat că şi el a fost ameninţat de reclamanţi”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Bătrâna de 73 de ani a fost audiată și a declarat că nu îl cunoaște și nu a auzit de Horațiu Potra, însă știe că acesta i-a distrus gardul proprietății.

Horațiu Potra, obligat să plătească reparațiile

În final judecătorii au considerat că Horațiu Potra a exercitat ”acte de tulburare a posesiei reclamanților, exercitată din 1966, inclusiv prin acte de violență constând în distrugerea împrejmuirii şi a adăpostului pentru animale”. Judecătorii au considerat că Potra trebuie să achite despăgubiri pentru distrugeri și pentru prejudiciile cauzate de tulburarea posesiei.

”Împrejurarea că reclamanta Luchian Lenuța, în vârstă de 73 de ani s-a deplasat către pârâtul Potra Horațiu şi către martorul (…) cu un lemn în mână, le-a adresat injurii şi le-a cerut să părăsească terenul care îi aparţine nu poate conduce la concluzia că posesia a fost conservată prin violenţă şi, implicit este viciată, reclamanta acţionând pentru a-şi proteja terenul îngrădit pe care creşte animale”, se arată în motivarea instanței de fond.

De asemenea, declarațiile proprietarului de drept al terenului a fost apreciată de instanță ca fiind subiectivă, acesta fiind ”direct interesat de vicierea posesiei reclamanților”.

Horațiu Potra a contestat decizia instanței, iar , începând cu luna mai.