News

Horațiu Potra se predă autorităților din România! Mesaj de ultimă oră din Dubai

Avocații lui Horațiu Potra au anunțat că liderul mercenarilor revine în România și se predă autorităților de la noi. Mesaj de ultimă oră din Emiratele Arabe Unite.
Dan Suta
30.10.2025 | 11:52
Horatiu Potra se preda autoritatilor din Romania Mesaj de ultima ora din Dubai
breaking news
Horațiu Potra se întoarce în România. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Avocații lui Horațiu Potra susțin că liderul mercenarilor va reveni în țară, unde va răspunde în fața tuturor lucrurilor de care este acuzat. Conform unui comunicat de presă, după discuția avută cu clienții aflați în Emiratele Arabe Unite, Potra, fratele și fiul său urmează să se întoarcă în țara noastră, cei trei fiind dați în urmărire internațională.

Horațiu Potra revine în România: se predă autorităților. Ce transmit avocații

„În calitate de avocaţi ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienţi ai noştri au luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se preda autorităților, pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române.

ADVERTISEMENT

Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele.

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a transmis Horaţiu Potra prin intermediul apărării sale.

ADVERTISEMENT
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Digi24.ro
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”

Potra, dispus să colaboreze cu organele judiciare de la noi

În același comunicat transmis pentru publicația FANATIK, avocații fostului luptător în legiunea franceză ne-au spus că personajul care ar fi avut o legătură controversată cu ex-candidatul la prezidențiale Călin Georgescu nu s-a sustras niciodată urmăririi penale. Ne-au mai precizat că la momentul emiterii mandatului de arestare, Potra era deja în Dubai, unde locuia și desfășura activități legale.

ADVERTISEMENT
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel,...
Digisport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei

Familia Potra mai spune că își exprimă disponibilitatea totală de a colabora cu organele judiciare de la noi și își dorește ca toate aspectele cauzei să fie analizate în mod obiectiv.

Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru...
Fanatik
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce s-a ales de românii care au organizat jaful de 2 milioane de...
Fanatik
Ce s-a ales de românii care au organizat jaful de 2 milioane de dolari de la baza militară americană de la Kogălniceanu
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează...
Fanatik
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
ȘOCANT! 'Înțelegerea nescrisă' a lui Mustață cu FCSB îi aduce o căruță de...
iamsport.ro
ȘOCANT! 'Înțelegerea nescrisă' a lui Mustață cu FCSB îi aduce o căruță de bani liderului de galerie: 'De asta este aservit intereselor lui Gigi Becali!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!