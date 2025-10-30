Horațiu Potra se predă autorităților din România! Mesaj de ultimă oră din Dubai

ADVERTISEMENT

Avocații lui Horațiu Potra susțin că liderul mercenarilor va reveni în țară, unde va răspunde în fața tuturor lucrurilor de care este acuzat. Conform unui comunicat de presă, după discuția avută cu clienții aflați în Emiratele Arabe Unite, Potra, fratele și fiul său urmează să se întoarcă în țara noastră, cei trei fiind dați în urmărire internațională.

Horațiu Potra revine în România: se predă autorităților. Ce transmit avocații

„În calitate de avocaţi ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienţi ai noştri au luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se preda autorităților, pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române.

Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele.

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a transmis prin intermediul

Potra, dispus să colaboreze cu organele judiciare de la noi

În același comunicat transmis pentru publicația FANATIK, avocații fostului luptător în legiunea franceză ne-au spus că personajul care ar fi avut o legătură controversată cu ex-candidatul la prezidențiale Călin Georgescu nu s-a sustras niciodată urmăririi penale. Ne-au mai precizat că la momentul emiterii mandatului de arestare, Potra era deja în Dubai, unde locuia și desfășura activități legale.

Familia Potra mai spune că își exprimă disponibilitatea totală de a colabora cu organele judiciare de la noi și își dorește ca toate aspectele cauzei să fie analizate în mod obiectiv.