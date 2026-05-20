Horațiu Potra, tranzacții imobiliare cu o șefă de la o mare companie de stat. Ce avere uriașă are femeia

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, pe 6 mai, contestația mercenarului Horațiu Potra (56 de ani) la decizia Curţii de Apel Bucureşti privind măsura preventivă, în dosarul în care acesta este inculpat pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Potra a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu şi de alţi 20 de inculpaţi acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea ordinii de stat a României.

Horațiu Potra i-a dat șefei de birou 500.000 USD pentru două apartamente și un spațiu comercial

Numele lui Horațiu Potra apare menționat în declarația de avere a lui Isăilă Ștefania Alina, șefă de birou la Romgaz, societate pe acțiuni al cărei acționar majoritar este Statul Român, care deține o participație de 70%. Isăilă a notat că, pe 3 noiembrie 2023, a efectuat cu Potra numai puțin de trei tranzacții imobiliare, niște contracte de vânzare-cumpărare în valoare totală de 500.000 de dolari. Cel mai valoros bun imobiliar a fost un spațiu comercial/de producție pentru care Horațiu Potra a plătit 250.000 de dolari.

Celelalte tranzacții au vizat două apartamente, pentru care Potra a achitat 150.000 USD, respectiv 100.000 USD, conform declarației de avere consultate de FANATIK. Din același document reiese că portofoliul imobiliar al Alinei Isăilă și al soțului acesteia, Octavian Isăilă, care ocupă funcția de preşedinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din Sibiu, este unul impresionant.

Astfel, Octavian Isăilă deține o casă de locuit la Mediaș, cu o suprafață de 170 metri pătrați, cumpărată în 1997. Soții Isăilă sunt proprietari, în părți egale, a două spații comerciale/de producție, unul cu o suprafață de 33.000 metri pătrați la Hoghilag (județul Sibiu), cumpărat în 2011, iar celălalt la Nou Român (județul Sibiu), cu o suprafață de 7.000 metri pătrați, achiziționat în 2012.

Soții Isăilă dețin . Primul a fost cumpărat în 2006 și are o suprafață de 180 metri pătrați. Următoarele două au fost achiziționate în 2017 și au suprafețe de 45 metri pătrați, respectiv de 80 metri pătrați. În 2023, Alina și Octavian Isăilă au cumpărat un apartament mai modest, de 29 metri pătrați.

Ce împrumuturi uriașe a acordat partenera de tranzacții imobiliare a lui Horațiu Potra

În 2024, soții Isăilă au mai cumpărat trei apartamente, cu suprafețe de 49 metri pătrați, 54 metri pătrați și 140 metri pătrați. Așadar, un bilanț al bunurilor imobiliare ale familiei Isăilă arată că aceasta deține o casă, șapte apartamente și două spații comerciale. Alina și Octavian Isăilă au două autoturisme Porsche, fabricate în 2008, respectiv în 2016, dar și o mașină Jaguar din 1977.

La active financiare, Alina Isăilă a completat că are un cont curent în care se află 70.700 dolari americani. O altă rubrică consistentă este aceea a împrumuturilor acordate în mod personal. Astfel, soții Isăilă au împrumutat firmele Caspari Mediaș SRL și Tipo Mediensis SRL, cu 274.375 lei, respectiv 55.146 de lei.

Alte două împrumuturi au fost acordate unor persoane fizice, V.A. și N.G., în valoare de 75.000 USD, respectiv 12.000 USD. Așadar, totalul împrumuturilor acordate în nume personal este de aproximativ 160.000 dolari americani. La rubrica datoriilor, Alina Isăilă a notat că are două credite, unul de 89.425 euro (contractat în 2006 și scadent în 2026), celălalt în valoare de 77.977 euro (contractat în 2007, scadent în 2027).

Ce salariu a încasat ca șefă de birou la Romgaz

La venituri anuale, Alina Isăilă a completat că a încasat 165.271 lei (13.772 le pe lună) ca șef de birou la Romgaz. Soțul ei, care fusese numit recent președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din Sibiu, încasase venituri de doar 14.040 lei, conform declarației de avere consultate de FANATIK. În schimb, acesta a încasat dividende în valoare de 50.000 lei de la firma Tipo Mediensis SRL, companie de tipografie și print specializată în comercializarea produselor personalizate.

Horațiu Potra, partenerul de tranzacții imobiliare al Alinei Isăilă, care în 2021 era șef interimar Birou Recuperare Creanțe la Romgaz, o depășește cu mult pe aceasta din punct de vedere al bunurilor imobiliare. În 2024, pentru Consiliul Local al Municipiului Mediaș, Potra a notat că deține 46 terenuri intravilane, 15 terenuri agricole, 9 terenuri forestiere și 4 terenuri extravilane, adică un total de 74 terenuri.

În declarație mai sunt menționate 10 case de locuit, 10 spații comerciale sau de producție și 8 apartamente. Horațiu Potra are 14 conturi bancare în care se află aproximativ 4,1 milioane de lei, precum și 5 kilograme de lingouri de aur, dobândite în 2015-2016, având o valoare estimată la 6,15 milioane lei. Horaţiu Potra declarase un venit de 1.155.000 de euro obținut ca persoană fizică autorizată cu obiect de activitate „Pregătire fizică şi antrenament de specialitate”.