Probleme de sănătate pentru concurenta de la Vocea României care l-a fermecat pe Horia Brenciu. Tânăra a impresionat până la lacrimi: „Am avut niște sângerări pe corzile vocale”

Horia Brenciu, unul dintre antrenorii Vocea României, show-ul ce se difuzează în fiecare vineri, de la 20.30, la Pro Tv, a fost surprins de interpretarea unei concurente. Tânăra a fost elevă la Academia lui.

În ediția din această săptămână, pe scena de la Vocea României au pășit o mulțime de concurenți cu voci incredibile, ce i-au făcut pe antrenori să se ”lupte” pentru a-i câștiga în echipele lor. Printre aceștia s-a numărat și Bianca Bîsceanu.

În vârstă de doar 19 ani, concurenta a reușit să întoarcă 3 scaune cu interpretarea piesei ”Gangsta” de la Kehlani. În afară de Tudor Chirilă, toți antrenorii au vrut-o în echipa lor.

„Piesa asta nu-i o piesă ușoară, deloc! Ești genul de voce cu care mi-ar plăcea să lucrez. Ești genul de voce pe care îmi place să o ascult! Ai și un pic din timbrul Rihannei. Kehlani e una dintre artistele R&B din noul val, care mie îmi place foarte mult, întâmplător sunt și asociat cu producătorul ei”, i-a mărturisit Smiley, încercând să o atragă în echipa lui.

„Eu sunt asociată cu Dumnezeu!”, a contracarat rapid Theo Rose.

„Am avut niște sângerări pe corzile vocale. Nu am putut să mai vorbesc timp de două luni”

Chiar dacă a reușit , în trecut, vocea Biancăi Bîsceanu a trecut prin momente cruciale. „Am avut niște sângerări pe corzile vocale. Nu am putut să mai vorbesc timp de două luni. (…) Exista o șansă foarte, foarte mare să rămân fără voce definitiv. A fost un moment foarte greu pentru mine. Deoarece, pentru mine muzica fiind totul. În momentul în care am văzut că nu mai pot să cânt și că nu am voie s-o fac, intrasem într-o oarecare depresie”, a povestit concurenta.

Toți cei care s-au întors au încercat să îi spună motivele pentru care o vor în echipa lor „Probabil o să încep să mă bâlbâi, pentru că la mine, când inima vorbește, eu nu pot să tac. Te rog din suflet, fă-mă fericită, vino în echipa mea!”, a rugat-o .

Însă, oricât de mult s-au străduit ceilalți antrenori s-o convingă, echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu deținea un avantaj greu de depășit. „Asta-i Bianca! Ai cântat senzațional!”, a spus Horia Brenciu imediat ce a văzut-o. Antrenorul a explicat de unde o cunoaște pe concurentă: „O știu de câțiva ani de zile, ne-am întâlnit la Academia mea și am discutat multe”.

Theo Rose: „Ești hoață, îmi place”

Atât el, cât și Theo, au fost surprinși de evoluția fetei. „Ce ordonată ai fost vocal!”, a lăudat-o Horia. Iar Theo a adăugat: „Și curat, organizat, ai cântat deștept, ești hoață, îmi place!”.

Irina Rimes a încercat să-i propună o schimbare: „Eu cred că tu ar trebui să te desprinzi de cuib și să zbori mai departe”.

Însă, Bianca Bîsceanu nu s-a lăsat înduplecată și a ales să meargă mai departe în competiția Vocea României alături de Theo Rose și Horia Brenciu.