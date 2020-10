Horia Brenciu, detalii neștiute despre copilărie. “Șocul ăsta îl simt pe măsură ce înaintez în vârstă”

Horia Brenciu este unul dintre cei mai apreciați interpreți români și se bucură în continuare de o carieră de succes. Cântărețul a oferit câteva detalii din copilărie, care i-au surprins pe fani.

Artistul nu a avut o copilărie ușoară, după cum relatează libertatea.ro. Viața lui Brenciu nu a însemnat întotdeauna succesul de care se bucură în acest moment.

În prezent, este căsătorit cu Alice Dumitrescu și sunt împreună de aproape un deceniu. Au patru copii împreună, însă doar unul dintre ei este biologic. Cântărețul a declarat că preferă să aibă o familie numeroasă.

Horia Brenciu, detalii neștiute despre copilărie

Chiar dacă acum are o viață la care mulți visează, Horia Brenciu nu a scăpat de încercările și obstacolele vieții. Copilăria lui a fost una grea, mai ales atunci când mama lor a plecat dintre ei.

Familia lui nu avea bani, iar el, fratele lui, împreună cu tatăl, au fost nevoiți să se descurce fără o prezență feminină în casă. Tatăl lor juca și rolul mamei, însă nu era de ajuns.

Artistul a dat detalii despre copilăria dificilă în cadrul emisiunii “Vorbește lumea”.

“Noi am fost o familie, cred că puțină lume știe lucrul ăsta, noi am fost o familie săracă. Mama a dispărut dintre noi când eu aveam 11 ani și fratele meu 10. Brusc, eu și tata am simțit că trebuie să reglementăm anumite îndatoriri pe care le avea mama.

E ca și când cineva îți calcă hainele și brusc, tu trebuie să le calci. (…) Atunci mi-am dat seama că trebuie să mă apuc de ceva.

Tata s-a ocupat cât a putut de educație, el era bucătarul în casă. Noi nu aveam prea multe în Brașov. La Brașov, nu numai că nu se găsea nimic și cozile erau de la 2-3-4 dimineața, dar se mai și stingea lumina”, a povestit cântărețul.

Întrebat cum a trecut peste pierderea mamei, Brenciu a răspuns: “Șocul ăsta îl simt pe măsură ce înaintez în vârstă.”

Relația cu tatăl lui a fost una foarte apropiată, iar pierderea lui l-a afectat profund, mai mult decât cea a mamei. “Șocul pierderii tatălui meu a fost cel mai puternic pentru că aveam o relație foarte puternică cu el.”, a adăugat acesta.

De asemenea, Horia Brenciu a declarat că este important să-ți lași copilul să fie liber, dar să îl aștepți să se întoarcă, în același timp.

“Copilul e copil, îl ții puțin în brațe, după care el vrea să fie cât mai libertin, dar până la urmă se întoarce în familie (…) E foarte important să aștepți să se întoarcă.

Dacă spunem că viața este cel mai bun profesor, fiecare copil este cel mai bun profesor pe care poți să îl ai.”

Horia Brenciu are o familie frumoasă și o carieră strălucită. A fost jurat la “X Factor” pentru o vreme, dar s-a întors la “Vocea României” din 2019. În prezent este jurat la “Masked Singer România“.

Pe lângă proiectele muzicale, Horia Brenciu a dublat câteva desene animate și a prezentat mai multe emisiuni de-a lungul carierei.