Horia Brenciu și soția sa împlinesc 10 de ani de căsnicie. Cum a început povestea lor de dragoste

În ziua în care au împlinit 10 ani de căsnicie, Horia Brenciu i-a transmis un mesaj încărcat de emoție soției sale. Cei doi au o poveste de dragoste ca în filme. S-au cunoscut devreme, dar le-a luat mult timp să-și dea seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Mesajul lui Horia Brenciu pentru Alice Dumitrescu, în ziua în care au împlinit 10 ani de căsătorie

Cei doi își trăiesc povestea de iubire de ani buni și se bucură de momentele frumoase împreună, fiindu-și alături în cele grele.

Ziua de 1 iulie 2024 este una importantă pentru ei. Luni, artistul și împlinesc 10 ani de căsnicie. Ocazia nu a fost trecută cu vederea.

Pe contul său de Instagram, vedeta a publicat mai multe imagini în care apare alături de soția sa și a transmis un mesaj scurt, dar emoționant, ce demonstrează că își dorește să petreacă toată viață alătur de Alice Dumitrescu.

„Primii 10 ani… oficiali. La mulți ani, iubita mea soție!”, a transmis Horia Brenciu în mediul online. În secțiunea de comentarii, prieteni din lumea showbizului și nu numai, le-au transmis gândurile lor bune.

„La mulți ani fericiți, dragilor!”, le-a spus Anca Țurcașiu. „La mulți ani!”, le-au mai spus Maria Popovici, Oana Sîrbu precum și Nico, dar și mulți fani ai cântărețului, la care au ajuns imaginile.

Au o poveste impresionantă de dragoste

Alice Dumitrescu și Horia Brenciu s-au cunoscut cu mulți ani în urmă. Nu au format de la bun început un cuplu. La început, au colaborat din punct de vedere profesional, apoi au devenit mai apropiați.

De fapt, la momentul în care artistul și producătoarea de televiziune au decis să formeze un cuplu, acesta era bun prieten cu tatăl lui Alice, ceea ce a contat mult pentru un început de relație armonios.

„Povestea mea cu Alice are nevoie de o carte, dar o s-o exprim într-un sinopsis. Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani.

Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat”, a spus Horia Brenciu, conform