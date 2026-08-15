PRODUCŢII VIDEO FANATIK

Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali după U Craiova – KuPS 2-1 | Giovanni Show

FANATIK
15.08.2026 | 19:30

GIOVANNI SHOW - 14 AUGUST 2026

A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
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