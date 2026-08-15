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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali după U Craiova – KuPS 2-1 | Giovanni Show
FANATIK
15.08.2026 | 19:30
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GIOVANNI SHOW - 14 AUGUST 2026
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Anamaria a aflat ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari! A făcut show în sala de judecată
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Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane
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Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
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Bala II, între politică și fapte. Două licitații anulate, refuzul guvernelor de a aloca un miliard de lei, zece ani de nepăsare
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Un umil Balon de Aur » S-a întors la club, după un Mondial de excepție, cu un zbor low cost!
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Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
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Noua Lege a Salarizării îi face pe profesori mai săraci decât pe vremea marii greve din Educație
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Cât a plătit un turist pentru 4 nopți în Costinești, lângă Nibiru. Camera i-a surprins pe internauți
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„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
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"Hawaii-ul Europei": Locul spectaculos unde vacanţele sunt ieftine, iar berea costă doar 8 lei
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E din nou scandal în România după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene: „Există o ipocrizie”
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Sever Voinescu, despre controversele cazului Dominic Fritz: O porcărie și o șmecherie
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O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
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