Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, sâmbătă, 17 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă

Giovanni Show revine sâmbătă, de la ora 17:30, LIVE pe FANATIK, cu o ediție specială dedicată transferurilor de iarnă și reluării SuperLigii, alături de Giovanni Becali și Horia Ivanovici.
17.01.2026 | 10:00
Emisiunea Giovanni Show revine cu o ediție de neratat, într-un moment în care fotbalul românesc intră din nou în linie dreaptă. Pauza de iarnă se încheie, iar întrebările sunt mai multe ca oricând înainte de reluarea campionatului.

Sâmbătă, de la ora 17:30, Giovanni Show este LIVE pe FANATIK, într-o ediție specială dedicată transferurilor din această iarnă. Mutări sonore, pariuri riscante, reveniri neașteptate și decizii care pot schimba complet ierarhiile din SuperLiga.

Cu experiența sa de zeci de ani în fotbalul mare, Giovanni Becali pune în context fiecare transfer important și explică ce se ascunde în spatele deciziilor luate de cluburi. Cine a jucat inteligent, cine a riscat prea mult și ce mutări pot avea efect imediat după reluarea sezonului.

Discuția merge mai departe. Giovanni Becali și Horia Ivanovici vor analiza lupta la titlu, bătălia pentru play-off și presiunea uriașă din zona retrogradării. Cei doi vor prefața și duelurile din prima etapă a SuperLigii din anul 2026.

Spectacol garantat la „Giovanni Show”

Giovanni Show, cel mai proaspăt proiect lansat de FANATIK, și-a pus amprenta încă din primele difuzări. Emisiunea îl aduce în prim-plan pe Giovanni Becali, un personaj cu o viață plină de povești trăite la intensitate maximă, relatate cu un farmec aparte, capabil să capteze atenția și să creeze o legătură autentică cu publicul.

În fiecare săptămână, iubitorii fotbalului, dar și cei atrași de povești autentice, pot urmări live pe FANATIK.RO podcastul Giovanni Show. Discuțiile scot la iveală întâmplări spectaculoase, amintiri greu de uitat și culise mai puțin știute din viața marilor nume ale sportului, într-un format deschis, cu subiecte pentru toate gusturile. Premiera va putea fi urmărită duminică, 18 ianuarie, de la ora 10:30, atât pe canalul de YouTube FANATIK, cât și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

