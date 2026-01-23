Sport

Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 23 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar analizează tot ce mișcă pe piața de transferuri

Giovanni Show revine vineri, de la ora 17:30, LIVE pe FANATIK, cu o ediție specială dedicată transferurilor de iarnă, alături de Giovanni Becali și Horia Ivanovici.
FANATIK
23.01.2026 | 09:30
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Show, emisiunea premium marca FANATIK, revine cu o nouă ediție specială vineri, 23 ianuarie, de la ora 17:30. Horia Ivanovici și Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, vor analiza ultimele transferuri făcute de echipele din Superliga și vor trage concluziile după Dinamo Zagreb – FCSB, scor 4-1.

Perioada de mercato se apropie de final, iar echipele din Superliga României au început să facă tot mai multe mutări în ultimele zile. Oficialii încearcă să își întărească loturile, iar negocierile sunt din ce în ce mai intense și mai interesante.

Giovanni Becali este unul dintre cei mai cunoscuți agenți din fotbalul românesc și internațional și va vorbi la Giovanni Show despre mutările importante realizate în luna ianuarie. El va oferi totodată informații de ultimă oră, în exclusivitate.

În plus, impresarul va discuta cu Horia Ivanovici și despre meciul pe care FCSB, campioana României, l-a jucat joi seara împotriva celor de la Dinamo Zagreb, în UEFA Europa League. Roș-albaștrii traversează un sezon extrem de complicat și riscă să rateze toate obiectivele stabilite.

Spectacol garantat la „Giovanni Show”

Giovanni Show, cel mai nou proiect din portofoliul FANATIK, s-a făcut remarcat încă de la primele ediții. Emisiunea îl aduce în centrul atenției pe Giovanni Becali, un personaj cu un parcurs spectaculos, presărat cu povești trăite la intensitate maximă și spuse cu un farmec aparte, capabil să captiveze publicul și să creeze o conexiune autentică cu telespectatorii.

În fiecare săptămână, pasionații de fotbal, dar și cei atrași de povești reale, pot urmări în direct pe FANATIK.RO podcastul Giovanni Show. Dialogurile aduc în prim-plan episoade spectaculoase, amintiri memorabile și detalii mai puțin cunoscute din culisele vieții unor nume importante din sport, într-un format relaxat, cu subiecte variate. Premiera poate fi urmărită sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30, atât pe canalul de YouTube FANATIK, cât și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

