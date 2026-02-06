Sport

Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 6 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă

Vineri, 6 februarie, de la ora 17:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului GIOVANNI SHOW, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
06.02.2026
Horia Ivanovici 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show vineri 6 februarie ora 1730 Cel mai cunoscut impresar din Romania analizeaza transferurile din aceasta iarna
Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 6 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă
Perioada de transferuri din Superliga României se apropie de final, iar asta nu putea să fie o ocazie mai bună pentru a ne concentra atenția pe un nou episod din celebra emisiune „Giovanni Show”. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar din România, va vorbi despre toate mutările alături de Horia Ivanovici. Emisiunea începe vineri, de la ora 17:30, doar pe FANATIK.

Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 6 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă

Giovanni Becali este un adevărat expert în ceea ce privește transferurile. A negociat cu unele dintre cele mai mari echipe din lume și este în continuare unul dintre cei mai respectați oameni din fenomen. Horia Ivanovici, directorul FANATIK, îl va provoca din nou, iar toate premisele indică un spectacol de o oră.

Giovanni Becali va vorbi despre cele mai interesante mutări făcute de echipele din Superliga României în această iarnă și va analiza zvonurile legate de posibilele transferuri ale jucătorilor de la echipa națională. Se anunță câteva zile interesante în această fereastră de mercato.

Nu vor lipsi nici savuroasele povești ale lui Giovanni Becali. Impresarul s-a cunoscut, de-a lungul anilor, cu personaje incredibile din sportul rege, iar la fiecare ediție a emisiunii „Giovanni Show” face deliciul telespectatorilor cu episoade fascinante.

Spectacol garantat la Giovanni Show

„Giovanni Show”, formatul lansat de FANATIK, s-a făcut remarcat încă de la primele ediții. Emisiunea îl scoate în față pe Giovanni Becali, un protagonist cu un parcurs spectaculos, presărat cu întâmplări trăite la limită, povestite direct, cu naturalețe și carismă.

Săptămână de săptămână, pasionații de fotbal, dar și cei care caută povești spuse fără mască, pot urmări în direct pe FANATIK.RO podcastul „Giovanni Show”. Dialogurile aduc în prim-plan episoade memorabile, detalii din culise și amintiri care au rămas în umbră din carierele unor nume uriașe ale sportului, într-un cadru relaxat, cu teme variate și ritm alert. Noua ediție are premiera sâmbătă, 7 februarie, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

