Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 6 martie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România prefațează ultima etapă din SuperLiga

Vineri, 6 martie, de la ora 17:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
06.03.2026 | 09:30
Giovanni Show, Horia Ivanovici și Ioan Becali, vineri, 6 martie Foto: colaj Fanatik
„Giovanni Show”, emisiunea premium marca FANATIK, revine cu o nouă ediție specială vineri, 6 martie, de la ora 17:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali vor prefața ultima etapă din sezonul regulat.

Vineri, de la ora 17:30, „Giovanni Show” este LIVE pe FANATIK, într-o ediție specială dedicată etapei cu numărul 30 din SuperLiga. Ioan Becali va analiza lupta echilibrată ce se anunță în play-off.

Giovanni Becali va comenta faptul că FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Totodată, cel mai cunoscut impresar din România va aborda și conflictul izbucnit în Orientul Mijlociu.

Discuția merge mai departe, iar invitatul lui Horia Ivanovici va vorbi despre calificarea Universității Craiova în semifinalele din Cupa României. În același timp, Giovanni Becali va prefața derby-ul AC Milan – Inter, unde Cristi Chivu este favorit la victorie.

Spectacol garantat la Giovanni Show

„Giovanni Show”, proiect lansat de FANATIK, și-a pus amprenta încă din primele difuzări. Emisiunea îl aduce în prim-plan pe Ioan Becali, un personaj cu o viață plină de povești trăite la intensitate maximă, relatate cu un farmec aparte, capabil să capteze atenția și să creeze o legătură autentică cu publicul.

În fiecare săptămână, iubitorii fotbalului, dar și cei atrași de povești autentice, pot urmări live pe FANATIK.RO podcastul „Giovanni Show”. Discuțiile scot la iveală întâmplări spectaculoase, amintiri greu de uitat și culise mai puțin știute din viața marilor nume ale sportului, într-un format deschis, cu subiecte pentru toate gusturile.

Ediția de vineri, 6 martie, a emisiunii „Giovanni Show” va putea fi urmărită în premieră sâmbătă, 7 martie, de la ora 10:30, atât pe canalul de YouTube FANATIK, cât și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

