Horia Ivanovici a anunțat ce se va întâmpla cu Mircea Lucescu. „Burleanu are încredere”. Decizie-șoc dacă pierdem cu Austria! Exclusiv

România şi-a dinamitat şansele de calificare directă la şi privind continuarea colaborării.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a anunțat ce se va întâmpla cu Mircea Lucescu. „Burleanu are încredere”

Horia Ivanovici a dezvăluit că Mircea Lucescu va rămâne în funcţie, Burleanu având încredere în selecţioner. În schimb, dacă Austria va câştiga în luna octombrie la Bucureşti, „Il Luce” va pleca de la cârma echipei naţionale:

„Situaţia este în felul următor cu Mircea Lucescu. Sunt informaţii verificate 100%. Va rămâne în continuare pe banca naţionalei. Burleanu este nemulţumit de ceea ce se întâmplă, dar este un tip aşezat, înţelept.

ADVERTISEMENT

Nu e timp pentru nimic şi nu vrea să facă un întreg circ. Burleanu are în continuare încredere în Mircea Lucescu. Au avut o discuţie săptămâna trecută şi au identificat lucrurile care nu merg.

„Mircea Lucescu a fost destul de supărat weekendul ăsta, a fost foarte afectat de ceea ce se întâmplă”

Burleanu va rămâne mai departe cu Mircea Lucescu. Dacă naţionala pierde cu Austria, Mircea Lucescu va pleca, îşi va da el demisia. Dacă jocul şi rezultatele sunt ok, Lucescu va fi pe bancă şi la barajul din luna martie.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a fost destul de supărat weekendul ăsta, a fost foarte afectat de ceea ce se întâmplă. Dar dacă nu se întâmplă nimic ieşit din comun, va fi la Petrolul – Dinamo cu Mihai Stoichiţă.

ADVERTISEMENT

Marţi se va anunţa faptul că Mircea Lucescu va continua. Nu se pune problema de o schimbare sau de Gică Hagi deocamdată. Dar dacă pierdem şi cu Austria se termină şi probabil va veni Gică Hagi”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.