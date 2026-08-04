Horia Ivanovici a dezvăluit faza care arată haosul de la FCSB: „S-a oprit și se uita la el. Indolență criminală!”

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În timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, care s-a întors în forță cu un nou sezon, jurnalistul și moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, a analizat o fază care vorbește de la sine de haosul care s-a instalat în această perioadă la FCSB: golul secund înscris de Farul.

Horia Ivanovici îl pune la colț pe Tavi Popescu, căruia îi reproșează un moment de „indolență totală”

Concret, Horia Ivanovici a analizat faza în care Ahlinvi, de la Farul, îl depășește cu ușurință pe Tavi Popescu, după care îi pasează lui Radaslavescu, care face 2-0 pentru echipa sa. Ivanovici a fost revoltat de indolența de care a dat dovadă Tavi Popescu în acel moment, fotbalistul celor de la FCSB părând total detașat de miza fazei și a meciului.

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„Vă mai spun eu o chintestență și asta ține de antrenor. Se utiă la Baciu cu o detașare totală, simt că nu au un baci adevărat, doar cu numele Baciu. Vă dau eu o fază, faza care spune totul despre actuala stare de la FCSB.

Atacă Farul, e 1-0 pentru Farul. îl driblează pe Tavi Popescu. Fii atent! Uitați-vă la fază indolența incredibilă a lui Tavi Popescu, trece de el la juma de metru și nu face , nu mai mișcă, face așa așa, era la juma de metru, nu mai aleargă după el și se oprește din alergare Tavi Popescu. Ăla nestingherit îi dă pasă lui Radaslavescu care o dă în vinclu. Cum să te bată Radaslavescu”, a remarcat Horia Ivanovici.

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Adrian Ilie nu înțelege cum Tavi Popescu a putut să trateze cu indolență faza de la golul Farului

Același lucru a fost remarcat de Adrian Ilie: „Am sesizat că îl driblează din greșeală, dar să nu faci un metru după el. Ăla poate să dea gol de acolo. Și eu am fost atacant și m-am apărat în 16 metri. În primul lucru nu trebuie să te lași depășit. Dar după măcar pui mâna pe el, îl împingi, nu îl lași să gândească. Îl jenezi, să nu aibă timp să dea pasă. A dat pasă ca la antrenament”.

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Horia Ivanovici a avut și un mesaj pentru Tavi Popescu, jucător extrem de talentat, dar care uneori pare să aibă o problemă de atitudine în timpul meciurilor. „Voi ați văzut faza? Este după părerea mea exemplul mondial de indolență. Eu nu am văzut așa ceva în viața mea, o fi talentat, o avea brățară la mână, ceas cu cuc acasă. Este cea mai mare mostră de indolență pe care am văzut-o.

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Părea că e la un antrenament și tocmai terminase o scurtă de 50 de metri. Bă, s-a uitat la el efectiv, s-a oprit și se uita la el. Normal ăla nu are nicio presiune, are timp să gândească. Îmi pare rău Tavi, ți-o spun cu tot dragul din lume, dar nu vei ajunge niciodată mare fotbalist. Acest abandon pe care l-am văzut într-o fază cheie, mi s-a părut ieri că spune totul despre starea de spirit din vestiarul FCSB. Vreau să nu folosesc cuvinte jignitoare, dar e o indolență criminală din punct de vedere sportiv!”, a mai transmis moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.