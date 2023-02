Horia Ivanovici a găsit cele două motive pentru care Gigi Becali l-a surclasat pe Dan Petrescu în CFR – FCSB 0-1. „I-a dat cu terenul în cap”. Video exclusiv

FCSB a prezentat o altă față în derby-ul cu CFR Cluj, câștigat, scor 1-0 în Gruia, prima înlocuire în echipă fiind dictată în minutul 66. Horia Ivanovici a vorbit, , despre cele două motive pentru care FCSB a reușit să câștige și să o domine timp de o repriză pe CFR Cluj.

Defensiva FCSB-ului, primul argument al lui Horia Ivanovici pentru victoria lui Becali în fața lui Dan Petrescu: „Diferența este în apărare”

FCSB s-a deplasat la Cluj fără Florinel Coman, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, dar și fără din meciul cu Farul. A fost oportunitatea perfectă pentru Iulian Cristea, care un meci oficial după accidentarea al cărui verdict crunt a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK.

Revenirea lui Cristea în centrul apărării și forma bună arătată de Sorescu au creat o defensivă sudată la FCSB, acesta fiind principalul motiv pe care Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLGIA, l-a amintit în analiza jocului roș-albaștrilor.

„Vă spun cum am văzut eu partida. Voi v-ați exprimat punctele de vedere și e absolut logic. Pentru mine două lucruri au contat enorm în rezultatul de aseară, lăsând la o parte ambiția băieților de la FCSB, care s-au încurajat între ei și au zis ‘bă, ne ia toată lumea la mișto. Hai să arătăm că suntem fotbaliști’. Și nu era ușor pe terenul de aseară.

Eu văd două lucruri majore care au influențat în sens pozitiv victoria FCSB-ului. Linia de mijloc am mai văzut-o și în alte meciuri pe care FCSB le-a pierdut. Diferența este în apărare. Eu asta văd principalul motiv pentru care FCSB a devenit periculoasă la titlu pentru că eu sunt fan Cristea. Îmi place Cristea enorm, în comparație cu Dawa nici nu are rost să discutăm.

Iulian Cristea, câștig pentru FCSB în lupta pentru titlu: „A jucat perfect”

Am văzut un Cristea revenit după aproape opt luni de zile care a jucat perfect. Tamm a avut cifre, dar a avut cifrele bune și datorită lui Cristea. Tamm e același jucător, dar cu Dawa nu avea cifrele astea pentru că nu simțea că este asigurat și securizat.

Cristea nu doar că a jucat impecabil. I-a dat încredere și lui Tamm și lucrurile au crescut. Tot în zona apărării, pentru că eu cred că titlurile se câștigă în principal cu apărările, indiferent de ce Tavi Popescu ai în față”, au fost cuvintele lui Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Totodată, Horia Ivanovici consideră că Deian Sorescu, împrumutat de FCSB de la Rakow până în vară, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, a făcut un meci foarte bun și va reuși să își îmbunătățească jocul.

„Sorescu este un câștig uriaș. O să vedeți cum o să joace Sorescu de la meci la meci la FCSB. O apărare beton, care arată foarte bine și cu un portar bun, Radunovic stânga, Sorescu dreapta care clar va crește. Încă nu joacă la nivelul pe care poate să-l joace.

Cristea cu Tamm, am scăpat de Dawa. Un Târnovanu foarte bun, așa cum îl știm, și poate și mai bun de la meci la meci. Avem poate cea mai sigură apărare la bătaie poate cu CFR pentru FCSB. Un motiv uriaș pentru ca FCSB să se bată la campionat”, a mai spus Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici, al doilea aspect pentru jocul bun al FCSB-ului: „Gigi Becali este un om inteligent”

Totodată, Horia Ivanovici a avut un amplu discurs despre Gigi Becali, mărturisind că dincolo de aparențe, patronul celor de la FCSB și-a dat seama de anumite lucruri. „Un al doilea aspect este că Gigi Becali, lăsându-i nebunia la o parte, nu poți să spui că e un prost, un dobitoc, vorbesc în sens fotbalistic ca să mă înțelegeți, un incompotent.

Nu, nu se poate spune. Gigi Becali este un om inteligent. Nu putea să facă averea pe care a făcut-o, fiind un om cu un IQ mic. Gigi Becali este uns cu toate alifiile. El știe cărările vieții. Este un băiat care minte are și are multă minte și din ce știu de la apropiați printre foarte repede lucrurile.

Este ca un burete. Are o inteligență nativă. Normal că nu are specializare și n-a învățat să fie antrenor, dar Gigi Becali, când nu iese la televizor și spune ‘da, domne. Am greșit schimbările’, este un orgolios care ar da orice pe lumea asta să câștige campionatul FCSB cu el la timonă, să ne dea la toți peste nas, orice ar face pentru asta”, a mărturisit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, peste Dan Petrescu în CFR Cluj – FCSB 0-1: „I-a dat cu terenul în cap”

Horia Ivanovici a observat că Gigi Becali nu a tratat cu aceeași grabă și aceeași precipitare jocul cu CFR Cluj. „El având o inteligență nativă începi și tu să crești. Normal că n-a mai văzut graba, n-a mai văzut precipitarea, într-adevăr pe un fond bun al echipei, și am văzut prima schimbare în minutul 66, Miculescu cu Compagno.

Am văzut schimbare la Cristea pe care nu o făcea, pentru că a avut contractură și bineînțeles a treia schimbare, dar probabil că rămâneau două schimbări, logică, Omrani pe finalul meciului.

Am văzut normalitate la FCSB. Asta trebuie să înțeleagă Becali și Pintilii, staff-ul și toată lumea. Am văzut normalitate. Nu normalitatea lui Becali, normalitate ca schimbări”, a mai spus Horia Ivanovici care l-a întrebat într-o notă ironică pe Adrian Ilie, invitat al emisiunii FANATIK SUPERLIGA, dacă Gigi Becali este peste Dan Petrescu.

„La meciul de ieri, i-a dat cu terenul în cap. Da. Este foarte calm în fața porții. Remarcam după ce a marcat, cred că în momentul de față în ultimul timp doar Dică și Edjouma putea să aibă execuția aceea în fața porții. Foarte calm ca și cum știa că dă gol dinainte”, a declarat Adrian Ilie.