Horia Ivanovici „a tradus” eliminarea lui Dawa în Rapid – FCSB 0-0. „E rodul presiunii lui Șumudică pe Petrescu”. Șumi a intervenit imediat!

a avut parte de numeroase Horia Ivanovici a vorbit la despre presiunea pe care marius Șumudică a pus-o pe central înaintea partidei, iar tehnicianul giuleștenilor a venit imediat cu o replică în direct.

Horia Ivanovici despre eliminarea lui Dawa în Rapid – FCSB 0-0: „E rodul presiunii pusă de Șumudică”

FCSB a jucat în inferioritate numerică mai bine de 60 de minute în derby-ul cu Rapid după ce iar Horia Ivanovici crede că decizia arbitrului Radu Petrescu a fost influențată și de

„Cred că eliminarea lui Dawa este, în primul și în primul rând, rodul jocului abil al lui Marius Șumudică de dinainte de meci. Dacă Șumudică nu punea presiune… Și e bine pentru Rapid că are un antrenor care e vocal și pune presiune… Și ceilalți fac la fel, FCSB e campioană la a pune presiune. Are și oameni care știu să vorbească și știu ce să spună. Nu mai vorbim de Gigi Becali, de Mihai Stoica…

Nu se pot câștiga altfel campionatele. Titlul se ia și cu astfel de presiune. Iar dacă Șumudică nu punea presiune și nu-l arăta cu degetul pe Radu Petrescu… Evident, fără dovezi, că ăsta-i jocul… Nu e ok nici asta. E un joc murdar, pe care-l face toată lumea. Dar nu poți altfel. Haideți să nu fim copii.

Presiune. Pentru că e clar, Radu Petrescu a avut în cap asta. M-am uitat când a făcut al doilea fault Dawa. Nu a mai stat o secundă, s-a direct, val-vârtej, și i-a acordat al doilea galben. Dar ăla a fost un imbold și de la faptul că Șumudică i-a spus «Ai grijă, știu că ești împotriva Rapidului!». Nu spun că nu l-ar fi eliminat, dar a contat mult presiunea lui Șumudică.

Și cu asta va trebui să ne obișnuim în acest play-off. O să înceapă CFR-ul, o să înceapă Craiova, o să înceapă Rotaru… Iar faptul că Petrescu a judecat la virgulă faza cu Dawa și nu a judecat la virgulă faza cu Manea pleacă de la Șumudică. E meritul lui Șumudică. Știe cum se joacă acest joc.

Nu poți juca numai pe teren, pentru că aici nu avem loturi de Manchester City sau de Real Madrid. Joci cu toate armele din dotare. Iar Șumudică orice e, numai fraier nu! Iar «cojones» are, cum se spune…”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Marius Șumudică: „Nu am făcut decât să am parte de un arbitraj corect”

Replica lui Marius Șumudică a venit imediat în direct, tehnicianul Rapidului răspunzând fără ocolișuri la întrebarea „crezi că dacă nu ai fi pus presiune, arbitrajul ar fi fost împotriva Rapidului total?”.

„Clar! Nu am făcut decât să am parte de un arbitraj corect. Și consider că arbitrajul de ieri a fost unul corect. Chiar dacă au mai existat unele momente… De exemplu, am plecat pe contraatac și nu a lăsat avantaj, a întors jocul înapoi și a dat fault… Sau despre cum a acordat unele cartonașe galbene.

A contat presiunea pe care am pus-o în sensul că a fost un arbitraj echidistant. Eu cred că a dus jocul la bun sfârșit. A intervenit VAR-ul la golul respectiv. FCSB e numărul unu la pus presiune. Au doi oameni foarte deștepți, care sunt formatori de opinie. Mă refer la Gigi Becali și Mihai Stoica. Știu foarte bine ce au de făcut. Iar pe lângă valoarea indubitabilă a acestei echipe, contează enorm și cele două voci.

Nu mă pot eu compara cu Gigi Becali sau cu Mihai Stoica. Dar am încercat, pe cât posibil, să fie un arbitraj corect. Nu să ne ajute sau ceva de genul ăsta. Și mi-a ieșit, cred că a fost un arbitraj ok”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.