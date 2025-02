Horia Ivanovici a tras prima concluzie după comunicatul lui Marius Șumudică: „Va rămâne la Rapid!”. Reacția inversă pe care ar putea-o provoca disputa cu suporterii

Marius Șumudică a fost ținta unor fani de pe Giulești în timpul meciului Rapid București – FC Botoșani, scor 1-0. Horia Ivanovici a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre reacția inversă pe care ar putea să o provoace „bulgăreala” din timpul meciului.

Horia Ivanovici, prima concluzie după comunicatul lui Marius Șumudică: „I-am dat mesaj și i-am spus în felul următor”

O parte din fanii giuleștenilor nu l-au tratat așa cum se cuvine pe . Tehnicianul de la Rapid București a fost lovit cu bulgări de zăpadă, chiar dacă gruparea de sub Podul Grant a făcut un pas important în lupta pentru calificarea în play-off.

Horia Ivanovici a intrat live la FANATIK SUPERLIGA după incidentele din Giulești și i-a dat un sfat lui Marius Șumudică. Acesta a văzut și a declarat că tehnicianul nu va pleca de la Rapid.

„I-am dat un mesaj lui Șumi de dimineață, i-am zis în felul următor: «Fii puternic, fii ca Trump!». Lăsând la o parte anumite simpatii și antipatii față de Donald Trump, putem să învățăm un lucru de la el, puterea de a nu ceda niciodată!

Indiferent ce se întâmplă, Donald Trump are o deviză: Îi dăm înainte! El s-a băgat într-o chestiune în al doilea mandat pentru a face America măreață din nou. Nu mai e vorba de Donald Trump, e vorba de o misiune în credința lui Donald Trump.

Asta e adevărata misiune, e o misiune mai mare decât Donald Trump. Păstrând toate proporțiile din lume, la fel este și Șumudică. Șumudică e un tip pe care unii îl adoră și-l iubesc, iar alții îl urăsc cu patimă”, a spus Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici, despre țelul lui Șumudică la Rapid: „Ceva peste el”

„La fel ca și la Donald Trump, cei care se dezic au fost mai puțini, tocmai de asta a câștigat alegerile. La fel e și cu Șumudică, care trebuie să se gândească la următorul lucru. Misiunea lui este de a face Rapidul măreț din nou, despre asta e vorba.

Asta a început Șumudică cu împreună cu Șucu și Angelescu. Aceasta este misiunea lui, proiectul lui! Atunci îi spun public lui Șumudică, misiunea de a face Rapidul măreț din nou este mult mai importantă chiar și decât Marius Șumudică.

Este ceva peste Șumudică, iar țelul lui Marius Șumudică este acesta. A visat întotdeauna să scrie istorie cu Rapidul, cred că asta e mult mai important decât faptul că a primit niște bulgări într-o seară total umilitoare pentru el.

Știu foarte bine cât suflet pune, este o dezamăgire și o tristețe să te bulgărească propriii suporteri. Știi cum se vor șterge? Din victorii și meciuri bune. Victoriile vor șterge și astfel de seri dezamăgitoare din punct de vedere sentimental”, a mai spus Horia Ivanovici.

Arhitectul revenirii Rapidului este Șumudică”

„Acesta este adevărul, Șumudică a fost jignit cu ce s-a întâmplat. El e contestat pe toate stadioanele pentru că nu s-a dezis de tot ce înseamnă Rapid. Și persoana respectivă e suporterul Rapidului, ar trebui să îi fie rușine pentru ce a făcut.

Să primești bulgări de la propriii suporteri chiar te face să te simți umilit. Șumi trebuie să treacă peste asta, trebuie să aibă puterea de a merge mai departe. Lucrurile arată bine, Șucu, Angelescu și Viorel Moldovan îl susțin, iar majoritatea suporterilor apreciază ce a făcut Șumudică.

Arhitectul revenirii Rapidului este Șumudică, indiferent dacă ne place sau nu Șumudică. Omul are talent, are în ADN gena asta fantastică de a face lucruri. Șumudică respiră fotbal și respiră Rapid, iar Rapid are o șansă foarte mare să prindă play-off-ul și finala Cupei României.

Cine și-ar fi închipuit asta după primele săptămâni din mandatul lui Lennon, când era un puștiu, un deșert de rezultate. Uite că a venit Șumudică, nu joacă Rapidul ca-n filme sau Real Madrid, dar Șumudică a găsit PIN-ul și uite cum e Rapidul.

Pe lângă puncte, Rapidul a început să arate fotbal. Mi se pare că echipa crește de la meci la meci. E un succes ce s-a întâmplat în ultimele luni la Rapid. Normal că s-a simțit cum s-a simțit după ce a pățit aseară în Giulești.

Sfatul și mesajul meu pentru Șumudică este să meargă mai departe, chiar dacă are sufletul sfâșiat. Mi-a dat un mesaj și mi-a zis: «Sunt atât de supărat, parcă s-a rupt ceva în mine… Nu te supăra, nu mă simt ok să vorbesc»”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Sfat prețios pentru Marius Șumudică: „Să învețe marea lecție de la Trump”

„Îi transmit lui Șumi să fie puternic, să învețe marea lecție de la Trump. Să dea înainte, mai ales când știi că ai dreptate, mai ales când rezultatele sunt cu tine și tot grupul este cu tine. Ar fi păcat să își arunce acest vis la groapa de gunoi a istoriei rapidiste.

Eu cred că nu va pleca, eu sunt convins că va analiza și din dragostea lui infinită pentru Rapid și va înghite încă o dată o asemenea mojicie. Cred că o să meargă mai departe cu speranța ca va reuși un proiect fantastic și poate va câștiga titlul cu Rapid.

Trebuie să învețe lecția de a nu ceda. Cred că se gândește de ce tocmai lui și are dreptate. Îi cunosc foarte bine familia, suferă familia și băiatul lui. Tot ce s-a întâmplat aseară e total nemeritat, în primul rând ca om, nu neapărat ca antrenor.

A simțit toate astea ca o trădare și s-a rupt sufletul în el. Sunt convins că va trece peste asta din dragoste pentru Rapid și va avea un succes fantastic, cel puțin așa cred eu. Mai este încă un lucru, Rapid este ceva mult mai mare decât Șumudică, iar Șumudică trebuie să stea în slujba Rapidului, chiar dacă uneori doare.

Ca să faci lucruri mari trebuie să faci sacrificii și când e vorba de lideri precum Șumudică vorbim de sacrificii personale. La final va câștiga cel care e dispus să facă cel mai mare sacrificiu, așa e în viață”, a încheiat directorul FANATIK.

Horia Ivanovici, FURTUNOS dupa COMUNICATUL lui Marius Sumudica: „VA RAMANE la RAPID!”