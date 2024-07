Horia Ivanovici, analiză la cald după România – Olanda 0-3: „Mulțumim, băieți! Mulțumim, Edi! Fanii galbeni, campionii Europei după cel mai dezamăgitor meci”

România și-a încheiat aventura la după un Imediat după finalul partidei, Horia Ivanovici a analizat la cald și le-a mulțumit jucătorilor echipei naționale, selecționerului Edi Iordănescu și suporterilor „tricolori” pentru vara de neuitat pe care ne-a oferit-o.

Horia Ivanovici, analiză la cald după România – Olanda 0-3: „Mulțumim, băieți! Mulțumim, Edi Iordănescu! Suporterii României au câștigat Campionatul European”

„Mulțumim, băieți! Mulțumim, Edi Iordănescu! Mulțumim tuturor celor care au jucat la acest Campionat European și au arătat că au caracter.

ADVERTISEMENT

Și, în primul rând, mulțumim «Zidului galben». Acești suporteri pur și simplu m-au făcut iarăși să fiu mândru că sunt român. Eu oricum sunt un naționalist, în sensul cel mai frumos al cuvântului, dar când îi vedeam pe ai noștri și în metroul din München, și pe străzile din München, apoi la meci, atunci când se intona imnul, n-am fost niciodată mai mândru că aparțin acestei țări și, până la urmă, că aparținem acestui popor minunat și plin de talent.

Deci, pentru mine, Nu pot să vă spun decât că vă iubesc. Sunt mândru pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut și pentru tot ce ați îndurat. Și cheltuieli, și căldură, și oboseală… Și nu a contat nimic. Totul pentru naționala României și totul pentru România. Avem un popor minunat, suntem niște oameni extraordinari, ar trebui să avem mai mult respect față de noi, pentru că am arătat cu adevărat la acest Campionat European nu doar în teren, ci și în tribune, sau mai ales în tribune, că nația românească rămâne măreață. Da, acesta este cuvântul.

ADVERTISEMENT

Chiar m-am simțit mare când Am simțit că vibrează ceva în mine, ceva ce n-a mai vibrat de mult, trebuie să recunosc. Încă o dată, vă mulțumesc tuturor celor îmbrăcați în galben. M-ați făcut să trăiesc două săptămâni minunate, sunt foarte fericit și recunoscător că am prins aceste săptămâni de Campionat European și pot doar atât să vă spun: Vă iubesc! Sunt mândru că sunt român și sunt mândru de voi toți, cei care ați fost acolo, în tribune, și bineînțeles, de cei care ați susținut naționala și din țară și de peste tot”.

Horia Ivanovici, după România – Olanda 0-3: „N-a mai fost galbenul victoriei, am fost galbeni la față de frică”

„Revenind la meciul cu Olanda, n-aș vrea acum să trecem dintr-o extremă în alta. Și după 0-3 cu Olanda, nu e cazul să ne apucăm să ridicăm în slăvi naționala României. Din păcate, în această seară am arătat ca o echipă mică. N-am mai fost galbenul victoriei, deși mi-am luat și eu agenda mea norocoasă, am ținut-o tot timpul lângă mine și notam în agenda mea galbenă, dar nici măcar ea nu și-a făcut efectul…

ADVERTISEMENT

Dar, repet, suntem mândri și de băieții de pe teren, și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor, de la portarul Niță și până la ultimul jucător care a intrat, și lui Edi, pentru tot ce au făcut și pentru cum și-au dat sufletul.

Dar trebuie să analizăm așa, pe scurt, și ce s-a întâmplat în această seară. Și dacă partida cu Ucraina a fost probabil cea mai bună la un Campionat European, rămâne de referință, așa și meciul cu Olanda cred că a fost cel mai prost la un Campionat European. Am fost de la o extremă la alta, am arătat foarte rău, am arătat ca o echipă mică. N-a mai fost galbenul victoriei, am fost galbeni la față de frică, mai ales în prima repriză. Iar în repriza secundă, din păcate, a fost un haos total. Deși ne conduceau cu 1-0, în partea a doua a jocului raportul șuturilor spre poartă a fost 16-1 în favoarea olandezilor.

ADVERTISEMENT

Nu o să arăt cu degetul înspre nimeni. Vom face o analiză la FANATIK LA EURO, miercuri dimineața la 10:30, cu invitați de marcă, precum Lupu, Șumudică, „Cobra” Adrian Ilie, Adrian Mutu și cu multe alte vedete și personalități. Ne-am arătat limitele, s-a văzut că suntem o echipă bună cu formații undeva în zona noastră de valoare, cum e și Ucraina, cum a fost și Slovacia. Însă cu echipele mari, cu granzii, cu «balaurii» cum le spun românii, cum a fost Belgia și mai ales cum a fost în această seară Olanda, ne arătăm limitele. Nu avem, din păcate, calitate.

Suntem într-adevăr un grup, deși în seara asta olandezii mi s-au părut mai grup decât noi. Nu poți să mergi în sferturile de finală jucând fotbal doar în primele 10 minute. Nu ai cum să mergi mai departe, dar atât s-a putut. Cam asta ne este valoarea”.

„Trebuie să fim mândri că am făcut un Campionat European foarte bun”

„Cred că Edi Iordănescu a scos maximum sau a stors maximum din această echipă de băieți sufletiști, de băieți căpățânoși în sensul bun al cuvântului, în sensul că au muncit, s-au sacrificat, nu s-au lăsat, s-au bătut cu orice fel de adversar, dar pur și simplu olandezii au fost mult mai buni decât noi.

Mi s-a părut la un moment dat ridicol comentariul celor de la Pro TV, undeva prin minutul 70-75, care spuneau «fără să strălucească Olanda…”. Ei bine, fără să strălucească, Olanda trebuia să ne dea vreo 6-0 în seara asta. N-am avut deloc ocazii, jucătorii noștri nu s-au mai ridicat la miza partidei. Dar, probabil că astea sunt limitele. Cred că am cam scos maximum de la această națională și cel mai important lucru este că Edi Iordănescu a reușit să formeze un grup și o coeziune fantastică între cei din tribună și cei din teren, cum n-am mai văzut poate de la World Cup 1994 încoace.

Cred, într-adevăr, că aceasta este marea noastră victorie, faptul că ne-am reunit iarăși fani, specialiști, jurnaliști, jucători ai echipei naționale, antrenori, legende și toți am vorbit într-un singur glas: glasul României. Am văzut și în această seară, la München, o mică Românie și în tribună, și pe gazon și cred că până la urmă cu asta trebuie să rămânem.

Am avut o oportunitate, dar olandezii au arătat că formează o echipă mult mai bună din toate punctele de vedere decât noi. Putem să fim supărați, dar trebuie să fim mândri că am făcut un Campionat European foarte, foarte bun, mult peste așteptări. Însă trebuie să învățăm din acest eșec usturător, din această lecție de fotbal pe care Olanda ne-a predat-o.

Încă o dată vă spunem că vă iubim, dar chiar dacă vă iubim, nu înseamnă că nu o să vă criticăm în continuare atunci când lucrurile nu o să meargă. Pentru că fără presiune nu se poate face nimic, iar Gică Hagi știe cel mai bine. Dar mergem împreună cu toții, ca o singură țară, ca o singură națiune, ca un singur suflet: România!”.

8,00 era cota SUPERBET pentru victoria României în meciul cu Olanda din optimile de finală ale Euro 2024

Horia Ivanovici, LA CALD dupa Romania - Olanda 0-3