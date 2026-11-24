ADVERTISEMENT

Dudu Georgescu a decedat în condiții suspecte în Canada, iar Horia Ivanovici a avut un mesaj pentru FRF și clubul Dinamo. Moderatul emisiunii FANATIK SUPERLIGA le-a cerut lui Răzvan Burleanu și Andrei Nicolescu să se implice în repatrierea sicriului cu trupul neînsuflețit al fostului mare fotbalist.

Apelul lui Horia Ivanovici către Dinamo și FRF după moartea lui Dudu Georgescu

Horia Ivanovici consideră că atât FRF, cât și clubul Dinamo, pentru care Dudu Georgescu a scris istorie, au datoria morală să facă tot demersurile pentru ca fostul golgheter al ”câinilor” să fie adus și înmormântat în țară.

ADVERTISEMENT

”Apropo de Dudu Georgescu, că a trecut în neființă. O tragedie și cum s-a dus, se pare că a fost înjunghiat, omorât. În fine, e îngrozitor. Fac un apel public și bineînțeles, totodată și o rugăminte din postura mea de moderator. Îi rog pe cei de la Dinamo în primul rând și pe Andrei Nicolescu să se implice cu sponsorii și să ajute la repatrierea și la o înmormântare, așa cum se cuvine pentru un fost mare sportiv al României.

Chiar dacă România i-a întors spatele în multe momente, măcar acum, când a trecut în neființă, ar trebui să facem ceva și să îl aducem aici și să se facă o înmormântare pe măsura unui nume uriaș al sportului nostru, cum a fost Dudu Georgescu. Măcar în ceasul al 12-lea țara asta și cei care pot, mai ales cei din fotbal, să își plătească o mică datorie de onoare și de demnitate.

ADVERTISEMENT

Adică trebuie să facem cumva și, repet, Dinamo în primul rând, și ăsta e un apel pentru Andrei Nicolescu, dar și Federația Română, e un apel și pentru Răzvan Burleanu, da, și pentru Răzvan Burleanu și Federația Română. Evident, nu are nimeni nicio obligație. Este o obligație morală, e o datorie morală, că până la urmă fiecare cu familia lui”, a spus Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Datoria României pentru marele Dudu Georgescu

Horia Ivanovici a deplâns și situația românului care și vede ca pe un lucru normal ca FRF și Dinamo să se ocupe de toate cheltuielile pentru aducerea acasă a sicriului cu trupul neînsuflețit al fostului atacant.

ADVERTISEMENT

”Problema este că bietul Dudu Georgescu, vedeți și dumneavoastră care e situația, nici măcar familie nu mai are. Soția a dispărut, a fost luată de poliție, după aia eliberată și după aceea s-o fi speriat și a dispărut. Nu e nimeni.

Cel care are apartamentul se plânge și el: ‘Domne’, dar ce fac?’. Momentan e la morgă pentru autopsie regretatul Dudu Georgescu. Și omul ăla care are apartamentul și l-a găzduit cu chirie pe cel care a fost Dudu Georgescu, acum vă dați seama, poate că și pentru domnul respectiv 12.000-15.000 de euro nu e o sumă chiar mică să plătească el toate cheltuielile.

ADVERTISEMENT

Așa că nu e o obligație, dar este o datorie sacră până la urmă, o datorie morală a Federației Române de Fotbal și a lui Dinamo să plătească cheltuielile de repatriere ale trupului, ale sicriului și să organizeze o înmormântare așa cum merită cel care a fost uriașul talent Dudu Georgescu. Eu nu l-am cunoscut. Înțeleg că și ca om a fost cu totul deosebit”, a spus Horia Ivanovici.

Se cere și intervenția LPF

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA este de părere că și LPF, prin președintele Gino Iorgulescu, s-ar putea implica în repatrierea lui Dudu Georgescu și consideră că un astfel de gest ar fi și unul care ar aduce un plus la imagine.

”Încă o dată, repet, îi rog pe cei de la Federație, în primul rând pe Răzvan Burleanu, că el hotărăște acolo, de la el pleacă totul, și îi rog și pe cei de la Dinamo să facă împreună front comun, să facă un gest prin care, dacă bineînțeles, se va hotărî până la urmă, pentru că el a plecat supărat pe România.

Acum nu știm, poate vine soția și spune: ‘Domne’, nu vrea să mai audă de România, înmormântați-l aici’, atunci se schimbă lucrurile. Dacă, nu știu, vine vreo rudă și spune: ‘Nu, domne’, uite, a spus Dudu că vrea să fie înmormântat aici’.

Eu discut o situație normală, în care mă gândesc că Dudu Georgescu ar fi vrut, chiar dacă , să se odihnească aici la noi, că până la urmă este român. Și mai e ceva. Merită și o înmormântare cu respectul cuvenit pentru cel care a fost Dudu Georgescu.

Poate și Liga, pentru că, de exemplu, și Gino este mult mai apropiat de generația lui Dudu. Dar eu am zis în primul rând Federația, pentru că e forul care conduce până la urmă destinele fotbalului. Pe lângă că ar fi un gest frumos, cred că ar fi și un gest de imagine foarte bun pentru Federație. Să spune: ‘Domne, cum să nu ne ocupăm noi de tot?’”, a explicat Horia Ivanovici.