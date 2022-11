Horia Ivanovici are o favorită de suflet la Mondialul din Qatar: „Țin cu Argentina… Pentru Diego! Pentru Leo!”

Țin cu Argentina la După trecerea la mașini electrice, COVID, războaie cu rachete la porțile Europei mai ceva ca-n „Star Wars“, avem parte, iacătă, de o premieră și pe plan sportiv. În fapt, tot o nebuneală… Bine că n-au pus qatarezii finala în Ajunul Crăciunului!

Horia Ivanovici despre Diego Maradona, „puştiul obraznic care jonglează cu portocale în Grădina Edenului”

Țin cu Argentina pentru El, nemuritorul… Parcă-l văd, chicotind obraznic, cum jonglează cu portocale printre măslinii vechi de mii de ani din Grădina Edenului, tulburând cu impertinenţă liniștea tuturor. Certat, îi și aud replica țâfnoasă, orgolioasă, de puști crescut prin favele: „Eu am voie, sunt singurul de aici care are o biserică pe pământ!“.

Toată viața am fost „maradonist“. Și n-o să mă schimb acum, când am burtă și văd prin ceață fără ochelari. Și, îmi asum, n-o să mai fie altul ca el! Sper ca de acolo, de Sus, să-și arunce harul peste naționala „celestă“ (ce joc de cuvinte divin), pe care a iubit-o mereu cu religiozitate. Iar băieții să se „roage“ și pentru el… 11 Maradona, pe care nici NATO nu-i poate opri!

Cea mai frumoasă telenovelă: tangoul final al lui Messi

Refuz să cred că acest „decar“ fabulos își va încheia cariera fabuloasă fără să doarmă măcar o noapte cu trofeul Cupei Mondiale strâns tare, tare, la piept. Moș Crăciun trebuie musai să-i îndeplinească această ultimă dorință! Ne-a adus atâta magie, a dat cu artificii în viețile noastre serbede cotidian, a inspirat atâția tineri, încât Messi MERITĂ să-și termine la apogeu existența de fotbalist.

S-ar închide cercul, iar viața ar scrie una dintre cele mai frumoase telenovele ale sportului mondial: tangoul final al lui Leo! Este tot ceea ce-și mai dorește „Messidona“… De aceea, și-a părăsit după 21 de ani casa lui, Barcelona, alegând un campionat mai lejer, mai fără presiune… unde nu trebuie să dea chiar totul pentru club.

Ce spune poetul Pablo Neruda, şi el cu o „Cupă Mondială“ în palmares

Argentinianul a avut o singură strategie, un singur țel, un singur scop: titlul mondial cu orice preţ în 2022! Restul n-a mai contat… Nici derby-urile cu Real Madrid, nici Baloanele de Aur, nici măcar fericirea familiei, care l-a urmat bosumflată la Paris.

Scara spre stele era pregătită și a fost urcată. A mai rămas o singură treaptă… Să sperăm că o să-și găsească în sfârşit curajul să o urce! Messi are 35 de ani, iar ursitoarele i-au dat toate calitățile din lume. Plus o echipă solidă, talentată, arțăgoasă, unită, care-și va da viața pentru visul lui.

Leo trebuie să știe că „dragostea este atât de scurtă, iar uitarea atât de lungă…“. A spus-o tot un sud-american, chilianul Pablo Neruda, care a câștigat și el o „Cupă Mondială“: Premiul Nobel pentru Literatură.

„Argentina este țara mea, familia mea, modul meu de viață… Mi-aș da toate trofeele pentru o Cupă Mondială! Ar fi un schimb echitabil…” – Leo Messi

Vamos, Argentina!… Se anunță un Mondial de poveste și meciuri la care vom îngheța. Evident că nu de frig! Doar suntem în mijlocul deşertului… unde 32 de naţionale aleargă după acelaşi miraj…

PS: Cum ar fi o finală între Argentina lui Messi şi Portugalia lui Cristiano Ronaldo?!