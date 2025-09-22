Horia Ivanovici contestă decizia lui Rădoi în cazul Baiaram. „Când ai cel mai bun jucător al SuperLigii în ogradă, talentul e să-l faci să joace, nu să NU joace!”. Exclusiv

, iar , pierdut de liderul din Superligă cu 0-1, prima înfrângere a oltenilor după 10 etape. Horia Ivanovici a analizat situația la emisiunea FANATIK SUPERLIGA și a transmis un mesaj public tehnicianului.

Horia Ivanovici: „ Să lăsăm emoționalul, vorbim de Mirel Rădoi de zici că este cel puțin Arne Slot! E un antrenor cu potențial, dar mai întâi să câștige titlul în Superliga.”

Jurnalistul Horia Ivanovici este de părere că Mirel Rădoi n-a luat o decizie inspirată în privința lui Ștefan Baiaram. Tehnicianul l-a lăsat pe bancă pe internaționalul român, cel mai probabil ca o „pedeapsă” pentru lacunele tactice din meciul cu Farul, însă directorul FANATIK crede că antrenorul Craiovei trebuia să gestioneze în alt mod situația.

„Singurul adversar real al Craiovei este Craiova! Craiova mai poate să rateze titlul doar dacă se strică ceva în interior, dacă nu cumva face implozie. O spun la modul cel mai serios, nu îi înțeleg pe antrenorii ăștia, mai ales pe cei tineri, cu concepții moderne. Hai să nu îl mai umflăm atât pe Mirel, că nu a câștigat nimic până acum! Vorbim de Mirel Rădoi de zici că este cel puțin Arne Slot. Să lăsăm emoționalul, Mirel Rădoi este un antrenor cu potențial, dar nu a câștigat nimic în Superliga. Eu cred că laudele excesive îi fac rău lui Rădoi, care, oricum, a avut momente când n-a părut un tip echilibrat emoțional. Nu mă refer aici la faptul că n-ar fi antrenor, dar trebuie să se echilibreze. Probabil că o s-o facă, este și din cauza vârstei.”

Horia Ivanovici: „Eu nu mai cred în filosofia jupânului. În anul 2025 trebuie să fii psihologul șmecher al echipei”

„Baiaram e cel mai bun jucător din echipă, este jucătorul care face diferența, am văzut și în cupele europene ce calitate are, dar și în campionat. N-am înțeles-o pe asta, de ce îl pedepsești pe Baiaram? Ok, te-ai enervat la meciul trecut, ai făcut tensiune, dar fii puțin înțelept. Îl chemi frumos după meci, îl convoci la o discuție lămuritoare, dar nu îl ții pe Baiaram pe banca de rezerve ca să arăți tu ce antrenor ești și ce personalitate, ce autoritate ai… Că, uite, îl ții pe Baiaram pe banca de rezerve și pierzi cu Oțelul! Bagă-l pe Baiaram măcar la pauză, când vezi că ai o problemă cu jocul, ce mai aștepți? De ce îl bagi pe Baiaram în minutul 67? Ai cel mai bun jucător din Superligă la dispoziție! În viața asta, excesele de autoritate uneori se întorc împotriva ta. Nu poți să îl ții pe Baiaram rezervă, că nu știu ce nu a făcut. Eu nu mai cred în filosofia jupânului. Eu consider că nu trebuie să fii jupân, în anul 2025 trebuie să fii psihologul șmecher al echipei”, a afirmat Horia Ivanovici la emisiunea

Concluzie pragmatică: așa-zisa lecție a lui Rădoi în „cazul Baiaram” a dus la prima înfrângere a Craiovei în 10 etape!

Ștefan Baiaram a fost introdus în minutul 67 al partidei cu Oțelul Galați, însă absența sa a jucat un rol important până la acel moment, iar Universitatea Craiova a suferit primul eșec din acest sezon al Superligii, 0-1. „Eu sunt un tip pragmatic în viață, mie îmi plac rezultatele. La ce a dus așa-zisa lecție a lui Rădoi? A dus la prima înfrângere din campionat! Atât. Restul e multă psihologie ieftină și vrăjeală. Și mai e ceva… Cum să ajungă la Națională dacă nu joacă, cum să iei milioane pe el?

Ce a făcut Baiaram? Ce a făcut atât de grav la finalul meciului cu Farul de trebuie să îl pedepsești în asemenea mod? (n.r. – nu ar fi respectat indicațiile tactice) Ce nu a respectat, de fapt?! După prima repriză a meciului de la Galați, Rădoi ar trebui să nu înceapă cu vreo 6 băieți titulari contra lui Dinamo, fiindcă nu au respectat indicațiile și au intrat relaxați. Întrebarea e în felul următor: nu poți, după meci, să faci o discuție cu Baiaram, să îl chemi și să îi spui ferm: ‘Uite, ai greșit, te rog să nu se mai întâmple, dar uite ce și unde ai greșit. Ești titular, că avem meci greu la Oțelul’. Ai cel mai bun jucător din Superligă, am înnebunit cu toții?!”, s-a revoltat în direct Horia Ivanovici.

„Cea mai bună variantă a lui Rădoi a fost în dubla cu Bașakșehir. A dovedit că poate să aibă și multă maturitate”

Chiar dacă rezultatele Universității Craiova au fost excelente în acest start de sezon, atât pe plan european, cât și în campionat, unele decizii luate de Mirel Rădoi au ieșit în evidență în mod negativ. „Eu nu o să vin niciodată să spun că nu antrenorul este șeful, dar cred că Mirel Rădoi trebuie să învețe să găsească un echilibru. Cade prea mult în extreme în tot ceea ce face… Ba dă cu pumnii, cu capul de bancă atunci când – culmea! – câștigă un meci, ba vine după meciul pierdut cu Oțelul și spune ‘Am jucat, totuși, bine, băieții s-au mobilizat…’ Declarațiile și gesturile lui sunt contradictorii, transmit mesaje contradictorii….

Cel mai bun moment al lui Mirel Rădoi, în care chiar a arătat că are valoare, a fost dubla cu Bașakșehir, pe care el a gestionat-o cu multă maturitate. Însă, nu poți să ai cel mai bun jucător din campionat și să-l bagi în minutul 67, când băiatul nu este un recidivist. Nu e un jucător nesimțit, nu e genul de jucător care îți întoarce vorba. Baiaram mi se pare un băiat de bun simț. Ok, poate a greșit la meciul cu Farul, deși mi se pare o exagerare totală în jurul lui Baiaram, eu nu am văzut nimic ieșit din comun atunci. Talentul unui antrenor, când ai cel mai bun jucător din campionat în ogradă, este să îl faci să joace și să dea totul. Nu să-l faci să NU joace”, a mai spus Horia Ivanovici.

Invitat în cadrul emisiunii, Sorin Cârțu a părut convins de pledoaria directorului FANATIK. „Dacă eram eu antrenor și îmi făceai predica asta, îmi schimbam ideea de frica ta (n.r. îl băgai pe Baiaram) La cât ai militat pentru el…”, a transmis, râzând, președintele de onoare al Universității Craiova.

Semnal de alarmă puternic pentru Universitatea Craiova

Apoi, în cadrul dialogului cu Sorin Cârțu, moderatorul Horia Ivanovici i-a transmis un mesaj public lui Mirel Rădoi cu privire la impactul său asupra echipei. „Eu nu contest calitățile lui Rădoi, aș fi ridicol. E clar, Rădoi are talent, are ceva special. Dar, așa cum jucătorii Craiovei trebuie să se maturizeze, și Mirel trebuie să se maturizeze, în orice fel de decizii pe care le ia. Și tehnico-tactice, și interumane. Cam asta este concluzia mea în cazul Baiaram. Rădoi este un antrenor dedicat, am auzit că este un pătimaș, că iubește cu patimă ceea ce face. În mod sigur va avea succes în carieră, dar mare atenție, ca astfel de decizii să nu se întoarcă împotriva voastră, într-un moment în care voi, oltenii, sunteți singurii care puteți să vă faceți rău!

Iar faptul că echipa a ajuns în acest moment bun, evident, este și meritul lui Mirel Rădoi. Dar eu, tocmai pentru că nu mi-am ascuns niciodata afinitățile față de Craiova, trag acest semnal de alarmă și nu îi mângâi pe olteni pe cap. Mirel, fii mai atent la tot ce se întâmplă, mai atent cu pumnii în bănci când ai câștigat meciurile, mai atent cu declarațiile, mai atent cum gestionezi relația cu cel mai bun jucător al echipei, care, repet, nu este vreun recidivist. Trebuie să aibă și pedepsele o proporționalitate și cu fotbalistul căruia i le aplici, cu caracterul băiatului. Nu am nimic cu Mirel Rădoi, din contră, aveți cuvântul meu că mi-e simpatic”, a concluzionat directorul FANATIK.