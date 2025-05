Horia Ivanovici, contre acide în direct cu Dumitru Dragomir din cauza lui George Simion: „Face opoziție grobiană!” / „S-a făcut om politic!”

O discuție tensionată a aprins platoul FANATIK în timpul emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir au avut un schimb de replici pe tema comportamentului lui George Simion după pierderea alegerilor prezidențiale.

Horia Ivanovici, despre George Simion: „Nu îmi place cum joacă”

Realizatorul emisiunii l-a criticat pe liderul AUR pentru mesajele instigatoare pe care le-a transmis după pierderea turului de scrutin, în timp ce Dragomir părea că îi ia apărarea. „Știi cine nu îmi place cum joacă? Nu îmi place deloc Simion”, a spus Horia Ivanovici încă de la începutul discuției. A urmat o dezbatere aprinsă, în care realizatorul și fostul șef al LPF și-au expus viziunile total diferite despre rolul și comportamentul liderului AUR.

Dumitru Dragomir a insistat că România are nevoie de o opoziție vocală: „V-am mai spus, o țară care nu are o Opoziție puternică este o țară de râs. De când a fost Vadim nu am mai avut o opoziție adevărată.” Replica lui Ivanovici nu a întârziat:

„Dar nu așa, nea Mitică! Întâi recunoști victoria lui Nicușor Dan, faci mesaj, după aia, după 24 de ore, te răzgândești și spui că alegerile au fost falsificate. , păi noi avem nevoie de ieșit în stradă acum?”, a întrebat retoric Horia Ivanovici.

Dumitru Dragomir: „A făcut câteva greșeli impardonabile”

Chiar dacă a continuat să îl apere, Mitică Dragomir a recunoscut că declarațiile liderului AUR nu au fost normale. „El a făcut câteva greșeli impardonabile. Când a zis că a câștigat președinția în locul lui Călin Georgescu, deși erau la un milion de voturi în spate… nici aia nu a fost o declarație calumea.”

La rândul lui, realizatorul emisiunii a declarat că modul în care alege George Simion să facă politică este unul „mediocru”, iar din cauza lui, partidul pe care îl conduce o să înceapă să scadă. Din punctul lui de vedere, Horia Ivanovici consideră că Opoziția trebuie să fie puternică, însă responsabilă. „Nu îmi place cum joacă. Eu cred că este necopt”, a mai spus Ivanovici. Dragomir, însă, a avut ultimul cuvânt, spunând: „Lasă, mă, că se coace…”

George Simion și comportamentul adoptat după ce a pierdut președinția

George Simion a pierdut alegerile prezidențiale din 18 mai 2025, însă deși voturile românilor erau clare, liderul AUR nu a acceptat înfrângerea. În seara în care s-au anunțat rezultatele,

A doua zi, politicianul și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victorie. Ulterior, și-a schimbat poziția din nou, acuzând fraude electorale și ingerințe externe din partea Franței și Republicii Moldova, fără a arăta dovezi clare. Mai mult, liderul AUR a depus o contestație la Curtea Constituțională, care a fost respinsă în unanimitate, validând victoria lui Dan. De asemenea, George Simion a fost criticat pentru instigarea la violență, după ce îndemna oamenii să iasă în stradă.