Horia Ivanovici dă de pământ cu Rapid după 2-2 cu FCSB: ”Îngrozitor! Cum s-o fi simțit Șucu să bage milioane și să vadă așa ceva?”

Chiar dacă a avut o evoluție mai mult decât modestă, Rapid a reușit să obțină un rezultat de egalitate, scor 2-2, în meciul cu FCSB, cu .

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, analiză dură după Rapid – FCSB 2-2

În cea mai recentă ediție a , moderatorul Horia Ivanovici a avut un discurs extrem de acid la adresa jocului prestat de giuleșteni și l-a compătimit pe acționarul majoritar Dan Șucu.

”A fost cel mai slab meci al Rapidului pe care l-am văzut în ultimul timp. Clar în acest campionat, unde oricum n-au impresionat, dar și în ultimii ani. Primele 75 de minute absolut îngrozitoare pentru Rapid. Mă gândeam cum s-o fi simțit Șucu, să bagi milioane de euro și echipa să nu joace nimic.

ADVERTISEMENT

Prima repriză au intrat în teren, parcă toți fotbaliștii de la Rapid mâncaseră trei tăvi de cremșnit. Le-a pus trei tăvi de cremșnit în vestiar și le-a zis Costel Gâlcă: ‘băieți dați-i drumul, e ingredientul meu secret’.

Prima repriză este una absolut îngrozitoare, nici în a doua nu se descurcă grozav, iar finalul este unul mincinos. Este un punct mega important pentru Rapid, dar dacă vor continua să joace așa până și locul în play-off este în pericol.

ADVERTISEMENT

Să nu uităm un lucru, am numărat la începutul meciului, FCSB joacă fără 8 titulari, Crețu, Radunovic, Dawa, Șut, Chiricheș, Bîrligea, Cisotti, Miculescu, și domină fără probleme partida în fața unui Rapid care s-a târât pe teren. N-am văzut nimic”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Unde a greșit Gâlcă

Moderatorul FANATIK SPUERLIGA este de părere că antrenorul Costel Gâlcă nu ar fi trebuit să-l schimbe pe Tobias Christensen și consideră că tehnicianul Rapidului a greșit când a început jocul cu Alex Dobre în partea stângă.

ADVERTISEMENT

”După aceea, în a doua repriză, Gâlcă, spune lumea că a salvat meciul, nu, a fost disperat, a făcut și el tot ce mai putea să facă. Gâlcă l-a scos pe Christensen, care totuși e singurul care ține jocul, după părerea mea o greșeală. N-am înțeles schimbarea asta, este singurul jucător care încheagă jocul.

Nu o fi el vreun mare mijlocaș, e puțin lent, poate pasează în lateral de multe ori, poate nu e așa pe poartă, dar Christensen e un jucător care îți ține mijlocul terenului. Și e un jucător care mai încearcă ceva și pe fază ofensivă. Din momentul în care a ieșit Christensen, Rapidul mai coboară o treaptă.

Vin ultimele minute salvatoare, dar nu trebuie să se amăgească. Plus, mai e ceva, în ce sistem începe Gâlcă. Îl muți pe Dobre pe partea care nu e neapărat partea lui favorită, joci cu Drillon (n.r. – Hazrollaj) care nu joacă nimic, zero”, a continuat el.

„Dacă dă drumul la 2-3 biserici domnul Șucu, poate se mai schimbă treaba”

În final, Horia Ivanovici l-a ironizat pe acționarul majoritar Dan Șucu și i-a transmis că ar fi cazul să treacă la ridicarea unor biserici. ”A scris bine Diana Șucu ‘Dumnezeu ne iubește’, da, aseară, Dumnezeu nu a fost roș-albastru, a fost vișiniu.

Unul dintre cele mai slabe meciuri ale Rapidului pe care le-am văzut. Dacă dă drumul la 2-3 biserici domnul Șucu, poate se mai schimbă treaba. Este evident că Rapidul are jucători de foarte mare calitate și le trebuie transferuri niște biserici, nu le trebuie jucători. E evident că echipa e la un nivel foarte înalt.

Are jucători de mare calitate, o echipă care ne-a entuziasmat aseară și nu mai trebuie să faci transferuri, trebuie să faci biserici. Fără ultimele 10 minute care au fost entuziasmante, o echipă extrem de tristă”, a precizat Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.