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. Pur și simplu… Jur, nu e o figură de stil. Perfectă, europeană, respiră Champions League prin toți porii. E adevărat, doar curentul costă 2.500 de euro pe zi, dar, cum ar spune doamnele, frumusețea cere sacrificii. 😊

Baza Rapidului, un amestec de La Masia, Captain Picard şi miros proaspăt de iarbă tunsă

Firul de iarbă, tăiat la 24 de milimetri, nici mai mult, nici mai puțin. Dispozitiv inovativ unic în România, astfel încât jucătorilor să nu le intre în ochi soarele crud de dimineață. Vestiarul pare o creație AI, e atât de perfect încât te întrebi dacă există cu adevărat. Arhitectura, după modelul „La Masia” din Barcelona.

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Nisip pentru întărirea gleznelor, o uriașă rampă metalică în stil Forban pentru alergare în pantă. Pe un ecran-gigant, care a costat 50.000 de euro, nu se proiectează ultimele producții Netflix, ci schemele tehnico-tactice echipei. Dacă n-ar fi cruciulițele și icoanele de pe peretele de la Răsărit, ai crede că Pancu e Captain Picard, iar biroul antrenorului cu ferestre uriașe din care vezi şi controlezi totul – sala de comandă a lui Enterprise.

Fotbaliştii Rapidului nu mai au voie să se plângă. Ar ﬁ pur şi simplu indecent!

David Popovici ar considera un privilegiu să se antreneze aici, iar primarul din Ştefăneştii de Jos, Mircea Gheorghiţă, poate să declare Academia punct de atracție turistică și să taie bilete vizitatorilor, salvând bugetul local. 😊

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Să fii fotbalist la Rapid a devenit o binecuvântare, un privilegiu! După ce mănânci vită Wagyu și trufe de Ştefăneşti în timpul săptămânii, meciul din weekend nu poate fi decât desertul. Și ce facem când vine desertul? Ne bucurăm… de fotbal! Responsabilitatea pe umerii jucătorilor a devenit însă la fel de onorantă precum însuși noul simbol a Rapidului. De acum încolo, nu au voie să uite asta nicio secundă!

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Ceva mai important chiar şi decât trofeele. O moştenire pentru 100 de ani

. Fals! Fake news. 6,5 milioane de euro + 2,5 milioane de euro terenul + hotelul de 4 stele și restaurantul la parter care urmează, încă vreo 3 milioane. Total elementar: 12 milioane de euro!! Iar dacă mai pui la socoteală și cele două centre de excelenţă construite anterior, ajungem la investiții în infrastructura Rapidului de peste 20 de milioane de euro. Cum să nu respecți un astfel de om? TOTUL DIN BANII PERSONALI, NIMIC DE LA STAT!

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Habar n-am câte trofee va câștiga Dan Șucu în Giulești. Cupe, campionate, medalii etc. Știu că, probabil, nimic nu va egala această moștenire pe care o lasă. Șucu legacy for one hundred years! Mai grea și mai importantă decât orice, pentru că va rămâne acolo și peste un deceniu, şi peste un secol…

Gândiți-vă doar câte generații rapidiste se vor forma, se vor bucura de viziunea unui patron subapreciat în atâtea rânduri, ca să nu mai spun nerespectat, uneori, chiar și de către propriii fani. Am o întrebare simplă, de bun-simţ: ce mai trebuie să demonstreze familia Șucu?