Horia Ivanovici detaliază strategia lui Gigi Becali cu Mirel Rădoi la FCSB „Ca un politician: a vrut să facă liniște și să readucă speranța”

De ce a decis, de fapt, Gigi Becali să îl numească pe Mirel Rădoi antrenor principal la FCSB. Horia Ivanovici a detaliat strategia de politician a patronului campioanei României
Cristian Măciucă
09.03.2026 | 11:15
Gigi Becali (67 de ani) vrea să facă revoluție la FCSB, motiv pentru care l-a numit antrenor principal pe Mirel Rădoi (44 de ani). Horia Ivanovici știe de ce a luat această decizie, de fapt, latifundiarul din Pipera. Fostul selecționer o va pregăti cel puțin până în vară pe campioana României.

De ce l-a numit Gigi Becali, de fapt, pe Mirel Rădoi la FCSB

Rămasă fără antrenor după ce Elias Charalambous și-a dat demisia la finalul meciului cu U Cluj, scor 1-3, FCSB a găsit rapid o soluție pe placul tuturor fanilor. Gigi Becali a bătut palma cu legenda clubului roș-albastru, Mirel Rădoi. Fostul selecționer al României are obiectiv calificarea în preliminariile Conference League.

„Cred că lucrurile sunt mai complexe decât le vedem noi în momentul de față. Eu cred că Gigi Becali a gândit ca un politician de data asta. Situația în felul următor: e evident că asta e în primul rând o măsură disperată. Să îl aduci pe Mirel Rădoi și să anunți că discutăm de 2 luni și jumătate. Este evident că în 2 luni și jumătate nu se pot face minuni. Nici la Craiova nu a făcut minuni imediat. A fost nevoie de o perioadă ca lucrurile să se așeze.

E, așa cum spune Adrian Ilie, fără nicio noimă să aduci un antrenor pentru 2 luni și jumătate, să îți facă transferurile și să schimbe strategia și sistemul de joc și să existe riscul ca din vară să plece. Eu cred că, pe lângă toate lucrurile astea, Gigi Becali a văzut-o și altfel. Gigi Becali a vrut să liniștească mulțimea. A vrut să liniștească suporterii și spiritele. Cred că nici lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă că a acceptat, dar aici e meritul lui și, din informațiile mele, și al lui Meme Stoica. Și Meme a insistat la Mirel Rădoi. 

Dar, aici, lovitura lui Gigi Becali e mult mai profundă. De a liniști lumea, de a liniști milioanele de fani ai FCSB-ului, de a aduce un nume, de a aduce un idol, de a veni cu liniște în această perioadă, de a aduce speranță oamenilor și de a aduce un antrenor iubit de toată lumea și care a făcut liniște. De la ‘Ia uite, bă, ce face Gigi. Ne-am săturat de el’, până la toată lumea, suporteri, șeful galeriei, oameni de fotbal ‘Wow, Mirel Rădoi!’ S-a făcut liniște. Prin mutarea asta, e ca la șah, Gigi Becali dă un șah mat tuturor contestatarilor”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi revine după 11 ani pe banca celor de la FCSB

În cazul în care mutarea se va oficializa, Mirel Rădoi va reveni după 11 ani pe banca tehnică a echipei lui Gigi Becali. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a mai condus-o pe FCSB în sezonul 2015-2016, dar a plecat după doar cinci luni.

„Este o mutare care, practic, schimbă toată starea de spirit și înăbușe revolta care era în sufletele suporterilor. Pentru că eu m-am uitat pe rețelele de socializare. Dacă până acum erau mesaje care îl înjurau pe Gigi, îl contestau pe Meme, echipa… Era un val și de hate, nu doar de contestare, un val de hate în primul rând împotriva lui Gigi. În ultimele 12 ore, totul, ca la o comandă magică, totul s-a întors. Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Această mutare le-a readus oamenilor speranța. Despre asta e, de fapt, vorba. 

Acum știi cum e și cu mutarea asta. Eu până nu văd contractul semnat, nu cred. Dar fiind personalități puternice și Gigi Becali și Mirel Rădoi, eu vă spun acum, poate în premieră, sunt foarte multe confirmări, dar eu, până nu văd că Mirel a asemnat sau a ieșit într-o conferință și a spus ‘Sunt noul antrenor de la FCSB’, da-ți-mi voie să îmi iau 1% rezervă și să consider că nu e dealul făcut”, a adăugat directorul FANATIK. 

Da-ți-mi voie, până nu îl văd pe Mirel ieșind într-o conferință și spunând ‘M-am înțeles. Am semnat’ să am niște dubii. Să nu consider 100% că Rădoi e la FCSB, cu toate asigurările. Totul e într-o mișcare și vorbim de oameni și puternici, dar și imprevizibili. Și Rădoi și Gigi Becali. Orice telefon în următoarele ore, poate arunca în aer dealul. Îi spune ceva, nu îi place lui Mirel cum i-a zis Gigi, i se pare că i-a vorbit pe nas. Sau nu îi place patronului ce i-a zis Mirel. Vreau eu să îmi iau rezerva asta, care, între noi fie vorba, e mai mare de 1%. Hai să îl vedem în conferință pe Mirel în tricoul FCSB. După ce îl vedem, putem să vorbim apăsat” – Horia Ivanovici

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
