Horia Ivanovici, dezvăluire emoționantă despre Ilie Balaci: “Am fost mari prieteni şi am regretat foarte mult că n-am fost la înmormântarea lui! Sper ca Lorena să mă ierte”

Ilie Balaci a murit la vârsta de 62 de ani, pe 21 octombrie 2018, . Acum, la , moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit motivul pentru care nu a putut fi prezent la înmormântarea acestuia, deși și-ar fi dorit din suflet.

Dezvăluire despre înmormântarea marelui Ilie Balaci

Ilie Balaci a părăsit această lume devreme, fără să mai vadă măcar o dată echipa de suflet campioană în România, Universitatea Craiova. Fostul mare fotbalist român a fost condus pe ultimul drum de câteva mii de oameni, iar numele său a fost scandat continuu de aceștia.

Unul dintre cei care nu au apucat să participe la ultimul rămas bun de la cel care a scris istorie pentru fotbalul din regiunea Olteniei a fost moderatorul Horia Ivanovici. În cadrul emisiunii „Oldies but Goldies”, o producție oferită exclusiv de FANATIK, moderatorul a explicat exact ce s-a întâmplat în momentul nefast.

„Vorbim despre un fotbalist care, de foarte mulți specialiști, nu mai vorbesc de public, a fost pus acolo pe același piedestal, pe același loc chiar, 1, cu Hagi și cu Dobrin. Eu am avut o relație specială cu Ilie Balaci, pe lângă faptul că atunci când s-a dus, era analist la noi, la FANATIK. Tot timpul l-am invitat în emisiuni, tot timpul mi-a făcut plăcere ca Ilie Balaci să vină în emisiuni, el la fel a răspuns cu mare plăcere la toate invitațiile. A a fost o dispariție fulgerătoare, surprinzătoare, cu atât mai dramatică.

A fost înmormântarea la 2 zile, la care eu nu am ajuns. Eu, în ultimii 10-15 ani, am fost unul dintre prietenii chiar mari din toate punctele de vedere ai lui Ilie Balaci, mai ales că am și stat lângă el și el a stat lângă mine. Chiar am avut o conexiune deosebită. Dar eu nu am ajuns la mormântare, motiv pentru care, ani de zile, Lorena (n.r. – Lorena Balaci, fiica lui Ilie Balaci) a fost supărată pe mine. Cred că și acum mai este supărată pe mine, dar ideea care a fost? Chiar cu 12 ore înainte să se ducă Ilie Balaci, am plecat cu copiii, cu familia, cu toată lumea în vacanță în Maldive.

„Am suferit foarte mult. Multe zile din acea vacanță m-am gândit ore în șir la Ilie Balaci și la prietenia noastră!”

Eu vineri am plecat 10 zile în vacanță în Maldive, în oceanul Indian, la nu știu câte mii de kilometri, adică, practic, cea mai la distanță destinație pe care puteam în contextul ăsta să o am. N-am avut cum, pur și simplu, adică ar fi trebuit în 2 zile să schimb bilete de avion, să mă întorc, să-mi las familia acolo și așa mai departe. Deci pur și simplu n-am avut cum. Stăteam pe o bucată așa de palmier care ieșea din nisip, repet, paradis, frumos, Maldivele, după părerea mea, sunt cel mai frumos loc de vacanță din lume și plângeam și au venit copiii la mine să mă întrebe, dar tati, de ce plângi? S-a întâmplat ceva? Și zic, da, a murit un prieten.

Am suferit foarte mult. Multe zile din acea vacanță m-am gândit ore în șir la Ilie Balaci și la prietenia noastră și la cât e de nedreaptă este uneori viața. Dar nu am ajuns până la urmă la mormântare din niște motive, cred că obiective. Fiecare judecă cum crede de cuviință. Nu eram familie, eram niște prieteni foarte buni și e clar, era peste mână, pur și simplu, n-aveam cum, de-abia ajunsesem. Lorena s-a supărat, nici acum nu știu dacă i-a trecut, nu cred că i-a trecut, că Lorena e mai olteancă, din aia mai înfiptă. Poate cine știe, în mintea ei o fi crezut că nu-i adevărat, că nu eram în vacanță.

„Mi-a părut rău că a ieșit așa, sper ca Lorena să înțeleagă”

Poate cine știe a crezut și că n-am venit, dar nu se pune problema, mai ales că îl știm foarte bine, eu sunt foarte bun prieten cu Nicu Nemeș, cel care a făcut marele campanii de la Timișoreana și așa mai departe, care îl idolatriza (n.r. – pe Ilie Balaci). Iar Nicu Nemeș știe toată povestea, chiar știe că am fost plecat, că noi am tot vorbit în zilele alea cu mare regret. Eu eram în Maldive și stăteam în loc să fac baie, stăteam și vorbeam cu Nicu Nemeș. Sau în loc să stau cu familia, îl deplângeam, deplângeam soarta prietenului nostru, Ilie Balaci. Adică a fost un context din ăsta total nefericit. Mi-a părut foarte rău că n-am ajuns la mormântare.

Nisipul era alb, orbitor, efectiv orbitor. Era fix nisipul alb și culoarea albastru (n.r. – cerul), adică alb-albastru, culorile Craiovei. Am regretat foarte mult că nu am ajuns. Aș fi venit și aș fi stat 2 zile la căpătâiul lui, pentru că chiar a fost un om cu totul special, iar eu cred că pe noi am avut o relație și vreau cu ocazia asta să-i mai spun încă o dată Lorenei să nu mai fie supărată, pentru că eu am avut inima curată atunci. Dacă nu era acest context care s-a întâmplat, aș fi venit cu inima îndoliată, dar în mod sigur aș fi stat și noaptea și aș fi stat mult timp, multe zile acolo la Craiova. Eu chiar era un om special. Mi-a părut rău că a ieșit așa, sper ca Lorena să înțeleagă și asta e viața, cum să spun. Pur și simplu așa a fost să fie”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la emisiunea „Oldies but Goldies”.