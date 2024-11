Horia Ivanovici, dezvăluiri din vestiarul Universității Craiova: a numit cei doi lideri care nu-l vor pe Costel Gâlcă: „Nu-l iubesc jucătorii”

Este haos la Universitatea Craiova . Vestiarul echipei este mai divizat ca niciodată, iar relația jucători – antrenor pare să existe doar teoretic.

Horia Ivanovici, dezvăluiri din vestiarul Universității Craiova

Costel Gâlcă nu a fost niciodată un antrenor vocal, sau cel puțin unul care să pară că empatizează cu jucătorii și staff-ul său. Tehnicianul pare că are mari probleme în gestionarea relației cu elevii săi.

Horia Ivanovici a dezvăluit în direct la „FANATIK SUPERLIGA” faptul că Gâlcă nu este iubit de jucătorii de la Universitatea Craiova. Mitriță și Cicâldău, cele două nume mari din tabăra oltenilor, nu îl mai vor pe fostul internațional român la cârma echipei.

„Gâlcă nu a găsit cheia pentru sufletul jucătorilor. Ei îl respectă, dar nu îl iubesc!”

„Gâlcă nu a ajuns la inimile jucătorilor. Îl respectă, dar ca să faci performanță trebuie și suflet, inimă. Eu știu că nici Cicâldău, nici Mitriță nu au fost cuceriți de Gâlcă.

Și pe majoritatea din vestiar nu i-a cucerit, are stilul acesta mai rece. Dacă ești introvertit nu poți să faci meseria de antrenor, îmi pare rău.

Cu actualul antrenor, echipa are o mare problemă. Gâlcă nu a găsit cheia pentru sufletul jucătorilor. Ei îl respectă, dar nu îl iubesc, iar Cicâldău și Mitriță nu sunt dați pe spate de el, relația este rece”, a dezvăluit Horia Ivanovici la „FANATIK SUPERLIGA”.

Explicațiile lui Costel Gâlcă după eșecul rușinos din Cupă

Universitatea Craiova, echipa care în ultimii ani a reușit să câștige Cupa României de două ori, nu mai are noroc în această competiție. Oltenii s-au făcut de râs în primul meci din grupe, fiind învinși de locul 11 din Liga 2.

„Am jucat cu unii fotbaliști care nu au prins multe minute. Am început destul de bine meciul, dar după ne-am stins pe durata meciului.

Dacă nu ești concentrat sută la sută, nu poți să stai în meci și să aștepți”, a spus antrenorul oltenilor după Metalul Buzău – Universitatea Craiova 1-0.

„Îmi asum tot, și rezultatele și jucătorii pe care îi bag în teren. Eu consider că dacă avem 25 de jucători, trebuie să contăm cu toții și să le dăm posibilitatea să joace. Am trecut prin fotbal, am ani mulți, nu mi-e teamă de nimic!”, a mai punctat Costel Gâlcă.

