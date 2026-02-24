Horia Ivanovici, discurs critic despre mentalitatea unora dintre noi: „România Balcanică! Nu poți să faci sărbătoare națională pentru locul 5!”

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a ținut un discurs-manifest cu ocazia celei mai recente ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. În direct, directorul FANATIK a vorbit despre anomalia generată de participarea României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano Cortina.

Horia Ivanovici, discurs-manifest după ce s-a solicitat dublarea primelor pentru locul 5 obținut la bob la JO 2026 de Mihai Tentea și George Iordache

Totul s-a produs ca urmare a deciziei luate de Agenția Națională pentru Sport (ANS) de a solicita către Guvernul Bolojan dublarea premiilor financiare acordate către Mihai Tentea și George Iordache după ce ei au reușit să se claseze pe locul 5 în proba de bob.

ADVERTISEMENT

„Să mă iertați, cu tot respectul, o să îmi prezint scuzele pentru ce zic acum, în primul rând pentru sportivi, pentru cei doi sportivi de la bob. Să se facă o sărbătoare națională că am luat locul 5 la bob? Nici măcar o medalie nu am luat. Să citesc că ANS-ul le dublează premiile, mai avem puțin și ieșim în Piața Universității pentru, repet, locul 5 la bob. E din categoria România Balcanică.

Și încă o dată, spun asta cu toată deferența și cu tot respectul pentru cei doi sportivi. Merită aplaudați, dar asta spune multe despre mentalitatea poporului nostru. Nu poți să faci o sărbătoare națională din locul 5, nu poți, îmi pare rău. Ăsta e un alt gest populist al șefului de la ANS, Matei. Bine, e numai pe imagine acest domn Matei, e foarte bun la PR. ‘Să le dublăm premiile’. Dar am luat locul 5”, a declarat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, comparație între locul 5 obținut la bob și performanțele lui David Popovici

Directorul FANATIK a făcut mai apoi o paralelă între rezultatul obținut de Mihai Tentea și George Iordache și performanțele lui David Popovici, care a cucerit două medalii în 2024 la Jocurile Olimpice de la Paris: aur în proba de 200 de metri liber și bronz în cea de 100 de metri liber. „Da, nu avem pistă în țară, sunt de acord. Așa și David Popovici îi bate pe toți aproape fără să aibă bazin. Scuzați-mă, atunci pe Popovici, dacă locul 5 la bob îl facem sărbătoare națională, atunci eu vă propun ceva. Pe David Popovici să îl facem mâine președintele României. Că merită, nu?

ADVERTISEMENT

Vorbim de locul 5, mă, oameni buni. Încă o dată, cu tot respectul și cu toată prețuirea pentru cei doi sportivi. Bravo vouă! Felicitări! Dar nu poți, asta e o mentalitate de popor mic. Ne bucurăm că am luat locul 5? Pentru mine ori câștigi sau măcar podiumul ori pa, te-am pupat. Asta cu Coubertin, contează să participi, ok.

Întrebați-l pe Michael Jordan, Air Jordan, să vă uitați la documentarele despre el, a fost cel mai mare sportiv din lume din toate timpurile, ce părere avea el despre ideea de a nu câștiga și un meci, nu titlurile. O să vedeți acolo ce înseamnă să fii campion”, a spus

ADVERTISEMENT