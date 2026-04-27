Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Horia Ivanovici, discurs demolator după Dinamo – Rapid 3-1: “O rușine! Cel mai prost meci din era Șucu! De ce mai e Gâlcă încă antrenor în funcție?”

Horia Ivanovici i-a pus la zid pe cei de la Rapid după jocul foarte modest în derby-ul cu Dinamo, scor 1-3. Realizatorul FANATIK SUPERLIGA se întreabă ce mai caută Costel Gâlcă în funcţia de antrenor.
Marian Popovici
27.04.2026 | 10:59
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Rapid a făcut unul dintre cele mai slabe jocuri din actuala stagiune şi a cedat cu 1-3 în derby-ul cu Dinamo. Golurile au fost marcate de Milanov, Cîrjan şi Musi, respectiv Daniel Paraschiv pentru giuleşteni. Cu acest eşec, Rapidul iese din obiectiv şi coboară pe locul 5, cu patru etape înainte de finalul sezonului.

Horia Ivanovici îi face praf pe giuleşteni: „Cel mai slab Rapid din era Şucu”

Horia Ivanovici a avut un discurs demolator la adresa giuleştenilor pentru atitudinea arătată în confruntarea cu Dinamo. Realizatorul FANATIK SUPERLIGA e de părere că a fost cel mai slab meci al Rapidului din ultimii patru ani, când a început era Dan Şucu, un joc lamentabil:

ADVERTISEMENT

„Am văzut aseară cel mai slab Rapid din era Şucu. Costel Gâlcă, un antrenor care pare să fi pierdut totul din mână, vestiar, echipă şi aşa mai departe. Un grup total dezbinat la nivelul vestiarului şi la nivelul relaţiei dintre jucători şi al relaţiei dintre jucători şi antrenori. Ceva rău de tot la Rapid.

Un joc lamentabil, acesta este cuvântul, ca şi cum ar fi fost anunţaţi băieţii înainte de acest meci că Rapidul se desfiinţează la finalul acestui campionat, că oricum nu mai au pentru ce să tragă. Cel mai slab Rapid din era lui Dan Şucu. Au fost momente jenante, îngrozitoare, fotbalistic vorbind”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Costel Gâlcă, out de la Rapid: „Nu ştiu de ce mai rămâne la Rapid”

Realizatorul FANATIK SUPERLIGA nu înţelege ce mai caută Costel Gâlcă la cârma echipei, când antrenorul a pierdut din mână vestiarul, care este mai dezbinat ca niciodată. În acest moment, Rapidul este în picaj şi este în mare pericol să rateze obiectivul de calificare în cupele europene, deşi după prima etapă de play-off era pe primul loc:

ADVERTISEMENT
„Mă uitam la prima repriză. Nu înţelegeam ce se întâmplă cu băieţii de la Rapid. Când spun că s-au făcut de ruşine vorbesc de Gâlcă până la ultimul jucător. Fără nicio exagerare, nimeni nu a meritat să poarte acest tricou încărcat de istorie al Rapidului. Nimeni! De la Costel Gâlcă până la ultimul fotbalist.

ADVERTISEMENT

Nu e vorba doar de Gâlcă, jucătorii au fost inexistenţi. Iar Costel Gâlcă, sincer, nu ştiu, la ce se întâmplă în momentul de faţă, de ce mai rămâne la Rapid. Parre incapabil să scoată din criză această echipă, dar vom discuta pe parcurs”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
