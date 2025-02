Horia Ivanovici, discurs eveniment după scandalul dintre Marius Șumudică și fanii Rapidului: „Gest de nesimțire totală. Nu merită să arunci la gunoi visul tău pentru 3-4 huligani!”

Episodul în care fanii rapidiști au aruncat cu bulgări din tribunele stadionului Giulești i-a dat de gândit lui Marius Șumudică, care a mărturisit că ia în calcul să plece de la Rapid. Horia Ivanovici a vorbit despre gestul de neînțeles al suporterilor și i-a dat un sfat prețios lui Marius Șumudică.

Discursul lui Horia Ivanovici după scandalul dintre Marius Șumudică și fanii Rapidului: „Gest de nesimțire totală”

Horia Ivanovici a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre

„Văd situația în felul următor. Este evident că avem de-a face cu niște băieți care nu-l plac pe Șumudică. Șumudică a spus așa: «L-am identificat, știu cine este». Deci e clar că discutăm de o mână de oameni. Majoritatea zdrobitoare a suflării giuleștene îl iubește pe Șumudică și apreciază ce face.

Eu cred că decizia corectă ar fi să rămână, nu să cedeze în astfel de momente, mai ales când ai de-a face cu țintași proști. Vorbim despre niște elemente care nu au de-a face cu spiritul Rapidului. E foarte simplu, când echipa merge bine îți iei la bulgări propriu antrenorul?

E un gest de o nesimțire totală. E clar că tu ai o agendă personală și nu te interesează Rapidul. Când faci așa ceva o faci împotriva Rapidului, nu împotriva unui om. Dacă într-o parte sunt zeci de mii de rapidiști și de partea cealaltă sunt patru-cinci nu mai are sens să discutăm.

Nu merită să arunci la gunoi visul tău pentru 3-4 huligani! Atunci când îți bombardezi antrenorul cu bulgări cu gheața nu mai discutăm despre suporteri, ci despre huligani”, a spus Horia Ivanovici.

Comunicatul lui Marius Șumudică: „Simt că se dărâmă ceva”

FANATIK a publicat din timpul meciului cu FC Botoșani, scor 1-0. Tehnicianul urmează să aibă o discuție cu Dan Șucu și Victor Angelescu.

„Simt că se dărâmă, bulgăr cu bulgăr, tot ce am construit împreună! A trecut o noapte după ceea ce am trăit la meciul cu FC Botoșani și mă simt la fel de dezamăgit. Am aceeași senzație că s-a umplut paharul. Dar mai mult mă apasă un alt sentiment.

Simt că se destramă familia și că se dărâmă tot ceea ce am încercat să construiesc alături de jucători, de staff-ul meu și cu sprijinul extraordinar al conducătorilor noștri, Dan Șucu și Victor Angelescu! Și toate acestea după ce ni s-au întâmplat atâtea, dat totuși suntem atât de aproape să încheiem cu succes o revenire spectaculoasă în clasament și ca joc.

Ceea ce mă doare este faptul că aceste lucruri mi se întâmplă mie, un antrenor hulit și jignit pe toate stadioanele rivalelor, dar și pe altele, pentru că mi-am mărturisit și nu m-am dezis niciodată de rapidismul din sânge”, a spus Marius Șumudică.

