Horia Ivanovici, discurs furibund în apărarea lui Alex Dobre: „Maradona nu mai juca fotbal dacă îl antrena Gâlcă”

Horia Ivanovici a intervenit în scandalul de la Rapid dintre Alex Dobre (27 de ani) și Costel Gâlcă (54 de ani). Directorul FANATIK este de partea fotbalistului căruia i s-a luat banderola și

Horia Ivanovici îl apără pe Alexandru Dobre

Antrenorul a vrut să îl pedepsească pe jucător din cauza gesturilor făcute la schimbare și a declarațiilor date la finalul meciului Rapid – FC Argeș 0-0. I-a luat banderola de căpitan și l-a scos din primul „11”. După Veronica Oana Dobre, mama lui Alex Dobre, care , Horia Ivanovici a sărit și el în apărarea internaționalului român.

„Merita mai mult Dobre! A fost judecat Dobre cu asprime și cu duritate excesivă. Da, s-a enervat băiatul, se întâmplă. A fost imediat după ce l-a scos. Bine, mă, acum îl crucificăm pe Dobre? Acum îl terminăm pe Dobre? Văd similitudinea cu ce a fost anul trecut. Ai avut un singur atacant, pe Boupendza. Da, a avut o ieșire, a avut o chestie de indisciplină, dar nu scoți mitraliera și îl împuști pe ăla cu care te bați pentru obiective.

Acum, cu Dobre, la fel. Vine Gâlcă, să ne arate Gâlcă ce principii are. Dar nu are o problemă Gâlcă să îl bage pe Keita, care e anchetat pentru omor. Că nu a fost vina lui, habar nu am. E anchetat pentru omor, dacă o luăm pe chestii morale. Și îl bagi titular, nici nu știm cum e cu psihicul. Bă și dai în Dobre din toate pozițiile? Totuși, are 17 goluri, 2 assist-uri, s-a dus și a apărat echipa în fața suporterilor. Când a apărat echipa în fața suporterilor, ce bun a fost Dobre. Acum nu mai e bun. Se uită vestiarul chiondorâș. Bine, minciunile care apar, fake-news-uri. Se uită vestiarul chiondorâș la Dobre. Un fotbalist mare are și Rapidul ăsta, pe Dobre, hai, mă, să îl distrugem. Bă, are Rapidul ăsta un talent să își dea la gioale, sigur, sau în cap cu tesla, să mă exprim pe limbajul peluzei, eu nu am văzut în viața mea așa ceva”, a spus directorul FANATIK.

Gâlcă i-a luat banderola de căpitan lui Dobre și l-a scos din primul „11”

Alex Dobre a fost trecut rezervă de Costel Gâlcă, acolo unde giuleștenii au pierdut cu 0-1. „Eu nu înțeleg. A greșit omul. Și-a cerut scuze în fața echipei. I-ai luat banderola de căpitan. Acum ieși tu? Nu am înțeles conferința lui Gâlcă. Tu ai finală pentru titlu și ieși, tu, cu egoul tău să arăți că ești Gâlcă. Nu înțeleg! Tu îți distrugi cel mai bun jucător și riști să pierzi și cupele europene din cauza ta. Bă, Gâlcă, taci, mă, din gură. Ia-l vorbește cu el, bate-te cu el, după du-l la un choux la creme. Bă, dar ieși tu vineri și ții neapărat să îl toci? Dar ce a făcut, bă, Dobre ăsta până la urmă? Ce a făcut băiatul ăsta? Că mai avem un pic și îl dăm afara din țară.

Vă întreb pe toți, pe rapidiști, ce a făcut băiatul ăsta? A avut și el o izbucnire, nu a vrut să dea mâna. S-a dus și și-a cerut scuze. Ce a făcut? Tot de nervi că nu a câștigat a făcut lucrurile alea și că le scapă după un întreg campionat, că îți scapă totul. Da, a greșit. Dar a dărâmat Giuleștiul? Ce s-a întâmplat? I-ai luat banderola, și-a cerut scuze, ți-a cerut scuze. Da-ți-l, mă, afară din țară! La Rapid, pe toți ăștia buni, care au personalitate, da-ți-i afară! Jucați cu ăștia care se ascund de minge. Nu dau nume, să nu jignesc, cu care o să terminați pe locul 6, cu care nu o să prindeți nici barajul. Că am făcut o analiză la FANATIK, fără golurile lui Dobre, Rapid era în play-out. Bă, e om și el! Păi Diego Armando Maradona nu mai juca fotbal niciodată cu antrenor ca Gâlcă! Maradona nu mai juca fotbal! Ai văzut la Craiova. Când l-a băgat pe Dobre, s-a schimbat jocul în favoarea Rapidului”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică: „Dacă eram antrenor la Rapid, începeam cu Dobre”

„Rapid nu poate juca niciodată, dar niciodată, fără cele două benzi. Sunt cei mai periculoși jucători dacă vrei rezultate: Petrila și Dobre. Sunt cei doi jucători care pot face diferența în momentul de față. Crezi că regretatul Mircea Lucescu nu vedea lucrurile astea? De ce au fost chemați jucătorii ăștia la echipa națională? Pentru că erau singurii jucători care pot face diferența.

Eu am spus părerea față de Dobre. Eu aveam mari probleme cu Drăguș când a marcat 15 goluri la Gaziantep. Știm bine doza de egoism a lui Drăguș. Ăsta e el, vrea să demonstreze. Cu toate că e foarte dispus la efort, face orice pentru echipă, pressing agresiv, dar voia să iasă în evidență și aveam discuții după fiecare antrenament. Nu mai rezistat. I-am zis Îmi pui jucătorii în cap! Turcilor nu le convine! Și zic Uite, fii atent, mergem la ședință și te fac cu ou și cu oțet. Te fac pardaf. Vorbeam cu el și îi spuneam, l-am avut pe Papy Djilobodji, de la Chelsea, căpitan. Am lucrat cu cu Asamoah Gyan. Le spuneam ce voi face dar îi pregăteam dinainte. Să nu care cumva să răspundă. De ce? Pentru că aveam nevoie de ei, să scot maximum de la ei. Nu mai dau exemple din țară, Budescu, Alibec. Asta făceam.

Domnul Gâlcă e un om mai cu principii, poate e mai rigid în relația cu ei și a considerat că trebuie să iasă în evidență și să spună lucrurile astea și să îl pedepsească pe Dobre de la A la Z, fiecare răspunde de ce face. Eu dacă eram antrenor la Rapid începeam cu Dobre”, adăugat Marius Șumudică.

Rapid, în pericol să rateze cupele europene

La șapte puncte de lider, Rapid pare ieșită din lupta la titlu. Alb-vișiniii vor să prindă însă cupele europene, dar nici acest obiectiv nu e ușor de atins. Înaintea returului de play-off și a derby-ului cu Dinamo, de duminică, 26 aprilie, ora 21:00, echipa lui Gâlcă e pe locul 4, cu 32 de puncte.

„Când spui că așa e Gâlcă, om cu principii, se înțelege că Dobre nu are principii. Ceea ce e total incorect. Nu poți judeca un om după o ieșire. Că dacă l-am judeca pe Gâlcă după ultimele rezultate, am spune despre el că e un antrenor de Divizia C. Dar nu îl judecăm așa pe Gâlcă. E un paralelism. Dacă eu îl judec pe Dobre că a avut ieșirea asta și a greșit, dar e om. Gata, te oprești! Ăsta e talentul! Fă-l din greșeala aia să joace și mai bine, să își repare greșeala pe teren.

Dacă luăm ultimele rezultate, înseamnă că Gâlcă e antrenor de Divizia C, că nu a avut rezultate pe nicăieri. Dar lumea nu îl judecă așa, că e un antrenor serios, integru etc. Atunci e normal să îl distrugi pe Dobre pentru un gest? Dar când s-a dus cu pieptul în fața galeriei, iar toți jucătorii fugiseră ca potârnichile, el a stat și s-a luat cu galeria, a fost bine când i-a apărat Dobre pe jucători și pe Gâlcă implicit? Nu l-am văzut pe Gâlcă la galerie. A fost bine atunci? Atunci avea principii Dobre? O să piardă cupele europene din cauza asta Rapidul!”, a mai spus Horia Ivanovici.