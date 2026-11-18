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România a încheiat în genunchi grupa sa din Liga Națiunilor, cu un nou eșec. La Zenica, „tricolorii” au terminat această campanie așa cum au început-o: cu un eșec, scor 1-2. Extrem de direct și la obiect, Horia Ivanovici a scos în evidență marea problemă a primei reprezentative, în meciul de marți seara. În opinia acestuia, echipa lui Gică Hagi (61 de ani), cu selecționerul în frunte, a arătat o „atitudine de echipă mică”.

Marea problemă a naționalei lui Gică Hagi în Bosnia. Horia Ivanovici e direct: „Atitudine de echipă mică!”

În ultima etapă a fazei grupelor din Liga Națiunilor, România a trăit aproape o repriză cu iluzia că poate evita ultima poziție în grupa 4 din Liga B. Tricolorii s-au întors în „vulcanul” de la Zenica la un an de la înfrângerea din preliminariile CM (1-3) și au avut parte de aceeași soartă. Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, dar gazdele au restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Benjamin Tahirovic nu a spus nu unui cadou primit de la Andrei Rațiu. Spre final, Esmir Bajraktarevic a marcat golul decisiv în minutul 82.

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Din păcate, de ceea ce ne-am temut nu am scăpat. , arătând ca o echipă foarte mică. Horia Ivanovici a avut un discurs extrem de tăios și de realist la FANATIK SUPERLIGA, în care a acuzat această față temătoare a „tricolorilor”. Nu eșecul în sine este dureros, spune moderatorul emisiunii, ci atitudinea arătată de echipa noastră.

„Știți care e problema? Apropo de atitudine, și de faptul că Hagi insuflă atitudine. Exact asta nu mi s-a părut ieri (n.r. marți). Pentru mine nu neapărat că ne-a bătut Bosnia e important. E oricum o echipă, din punct de vedere valoric, după părerea mea, mult mai bună decât a noastră, chiar și cu frâna de mână trasă. Pe mine ce m-a uimit foarte mult a fost lipa de atitudine, și aici m-a uimit și prin prisma lui Hagi. Pentru că Gică e lider, insuflă și așa mai departe.

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N-am putut să înțeleg ceea ce am văzut în repriza a doua. De ce? Noi eram obligați să facem tot ce putem ca să câștigăm acest meci, în condițiile în care Suedia și-a apărat cât a putut de corect șansele în Polonia, fără nicio miză. Suedezii au venit de la șpriț sau de la ce au venit, de la vodcă și au jucat cu polonezii, i-au încurcat și ne-au ajutat. Adică au jucat așa cum sunt nordicii, păstrând un fair-play. N-au venit cu jumătăți de măsură. Cât au putut să facă, au făcut și au terminat 1-1, ajutându-ne pe noi enorm. Marea problemă este că noi nu ne-am ajutat”, spune Ivanovici.

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Horia Ivanovici: „Nu am arătat ca o echipă care a făcut totul ca să câștige meciul”

Ceea ce l-a deranjat pe Horia Ivanovici la partida de la Zenica a fost faptul că echipa antrenată lui Gică Hagi, care era cu cuțitul la os și obligată să ia toate cele 3 puncte pentru e evita ultimul loc în grupă, nu a avut replică. Bosnia, calificată deja la barajul de promovare în Liga A din Nations League era vioara întâi, cea care părea să fie în situația noastră, adică disperată să învingă.

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Ivanovici nu îl menajează pe selecționerul Gică Hagi, de la care aștepta, de asemenea, o altă atitudine. În plus, moderatorul critică decizia „Regelui” de a-l scoate de pe teren pe . „Ce mi-a displăcut foarte mult la echipa națională și evident, la Gică Hagi, că el stă pe bancă, este faptul că noi ieri nu am arătat ca o echipă care a făcut totul ca să câștige meciul, în condițiile în care Suedia ne ajuta și încurca Polonia. A doua repriză, undeva de prin minutul 55, părea că Bosnia avea nevoie de această victorie obligatoriu, nu noi. Noi nu am făcut nimic ca să dobândim această victorie. La un moment dat, ultimele minute, iar am avut senzația aia de amical fără miză.

Când am văzut schimbările cu Toni Strata…. Noi trebuia să atacăm cât puteam noi, să încercăm câștigăm acest meci. Sunt multe argumente, dar principalul era să nu ajungem pe ultimul loc având o șansă că Polonia nu putea să bată Suedia. N-am făcut nimic din toate astea și n-am văzut atitudinea asta la națională, în frunte cu Gică Hagi. Eu voiam un Gică Hagi care să intre în teren în ultimele 30 de minute și să le spună la băieți: ‘Bă, trebuie să câștigăm meciul ăsta. Avem o șansă să nu terminăm pe ultimul loc!’.

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Din contră, am văzut o națională care cu fiecare minut devenea tot mai slabă. Am văzut niște schimbări pe care personal nu le-am înțeles. Cu tot respectul față de Gică, nu pot să înțeleg de ce l-a scos pe Bîrligea, care e cel mai bun om de pe teren. Și într-un picior, dacă juca Bîrligea, ar fi fost în continuare periculos, pentru că nouă ne trebuia golul la 1-1 prin care să câștigăm meciul. Iar până la urmă, când ai o atitudine de genul ăsta, de echipă mică, ești pedepsit. Vin bosniacii, o execuție senzațională sub bară și s-a terminat partida”, spune moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

Edi Iordănescu, direct și el după ceea ce a văzut la Zenica: „Vorbesc cu frustrare, cu patos, în același timp!”

Intrat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, fostul selecționer Edi Iordănescu, nu și-a ascuns frustrarea după meciul de aseară. Acesta a fost direct, dur și realist în legătură cu prestația României și cu tactica lui Gică Hagi. „Eu vorbesc și cu frustrare, spun sincer și recunosc asta. Eu vorbesc cu frustrare, cu patos, în același timp. Pe mine m-au deranjat foarte tare ultimele 30 de minute, pentru că mi s-a părut că a fost o Bosnie care parcă s-a hotărât că vrea să câștige meciul și a accelerat. Iar noi în momentul ăla am pierdut orice fel de control. Noi având miză, cu adevărat”.

Pe de altă parte, Edi punctează și câteva aspecte pozitive la jocul naționalei, în comparație cu meciurile din septembrie și octombrie. „În altă ordine de idei, trebuie să fiu și sincer și să spun că am văzut o reacție față de acțiunea trecută. Am văzut o reacție a echipei, cel puțin în meciul cu Polonia și poate 55 – 60 de minute ieri, care arăta că vrea altceva, că își dorește, că e mai hotărâtă. Am văzut niște decizii mai clare din punctul meu de vedere”.

Fostul antrenor al primei reprezentative subliniază faptul că nu trebuie să ne entuziasmăm după un singur meci bun, referindu-se la victoria cu Polonia, ci trebuie să ajungem la o stabilitate. „Nu ne putem entuziasma cu un rezultat bun sau un meci bun izolat. E vorba de un nivel sub care noi nu mai avem voie să coborâm și atuncea să transmitem o anumită stabilitate, siguranță, continuitate. Și atunci spui ok, avem o fundație bună, de aici hai să ne uităm cum atragem și rezultate. Este o campanie care, părerea mea, trebuie analizată cu foarte mult realism înainte de orice și sunt sigur că Gică o va face cu echilibru și cu responsabilitate, pentru că au fost foarte multe momente dificile”. Edi nu se ferește de cuvinte și spune că „ Au fost rezultate care nu ne reprezintă, au fost evoluții clar sub nivelul așteptărilor”.