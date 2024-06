Horia Ivanovici, discurs manifest după calificarea istorică a României de pe locul 1 la EURO 2024! „Ne-au făcut găini!”

Horia Ivanovici a avut un discurs manifest după ce România a obținut calificarea de pe locul 1 în optimile Campionatului European. Înainte de ultima partidă din Grupa E, cu Slovacia,

Horia Ivanovici, discurs manifest după ce România s-a calificat de pe primul loc în optimi la Euro 2024: „Merită felicitări în picioare”

cu patru puncte la fel ca celelalte trei adversare, Belgia, Slovacia și Ucraina. Golaverajul a fost însă de partea noatră și astfel am termini primii. În optimi, „tricolorii” vor da piept cu ocupanta locului 3 din Grupa D, Olanda, marți, 2 iulie, de la ora 19:00, la Munchen.

„Haideți să spunem că e o calificare istorică. În primul rând e o calificare care unește ca niciodată o națiune întreagă. Toată România e unită, toată România nu vorbește decât despre băieții noștri, despre Edi Iordănescu, care nu că merită felicitări, merită felicitări în picioare.

Au luptat iarăși, au jucat cu sufletul, n-am văzut neapărat o partidă extraordinară făcută de naționala României, dar, după părerea mea, ce a reușit Edi Iordănescu să imprime este această unitate de grup fantastică, dar și o inteligență pe care am văzut-o și aseară la băieții noștri, o inteligență emoțională și tactică.

S-a terminat 1-1, am câștigat grupa. Iată, după ce Edi Iordănescu a câștigat grupa din preliminarii, recidivează și câștigă și o grupă la Euro din care poate puțini credeam că o să iasă naționala României. Nu poți decât să îl aplauzi pe Edi Iordănescu, să-i aplauzi pe băieții noștri.

Urmează marți, de la ora 19:00, la Munchen, pe Allianz Arena, un stadion care ne poartă noroc, unde am zdrobit Ucraina, un meci al acestei generații, este vorba despre partida cu Olanda. Olanda o echipă foarte puternică, care are statutul de favorită, dar vedeți că se poate întâmpla orice. Așa că nu văd de ce nu am reuși să scoatem Olanda, ținând cont și de starea nostră de spirit”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK LA EURO.

„Na, mă, luați niște găini de la noi!”

Directorul FANATIK le-a dat replica și celor care au suspecat de non-combat naționala României la meciul cu Slovacia, dar mai ales vecinilor noștri, ucrainenii, care ne-au numit „găini”.

„Vezi cum le-a dat nana, Doamne, Doamne al fotbalului, la prietenii noștri, ucrainenii? ”Găinile’, doar așa scriau. ”Ce au făcut găinil?’. ‘Cu cine joacă găinile?’ ‘Fac blat găinile’. Na, mă, luați niște găini de la noi.

Cine sunt găinile blege care s-au dus acasă? Ucraina. Găinile au câștigat grupa! Asta le transmit prietenilor, fraților ucraineni”, a adăugat Ivanovici.

Este doar pentru a doua oară când România se califică în fazele eliminatorii de la un Campionat European. Precedenta astfel de performanță data de la Euro 2000, când am terminat pe locul 2 grupa cu Portugalia, Anglia și Germania și când am ajuns până în sferturile de finală, acolo unde am fost eliminați de Italia.

