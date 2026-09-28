Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Horia Ivanovici, discurs manifest: “Gică Hagi la naţională e ZEN! Merită doi ani din viaţa noastră!”

Horia Ivanovici a avut un discurs manifest la adresa lui Gică Hagi. Moderatorul Fanatik SuperLiga îi îndeamnă pe fani să aibă răbdare în munca "Regelui" şi laudă calmul pe care selecţionerul îl afişează.
Marian Popovici
28.09.2026 | 13:51
Horia Ivanovici discurs manifest Gica Hagi la nationala e ZEN Merita doi ani din viata noastra
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici, discurs manifest: “Gică Hagi la naţională e ZEN! Merită doi ani din viaţa noastră!”. Sursa: colaj Fanatik
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Gheorghe Hagi a preluat, după 25 de ani, echipa naţională. Selecţionerul are misiunea de a duce România la Euro 2028. Liga Naţiunilor nu a început bine pentru „tricolori”, scor 1-2 cu Suedia, iar luni seara, de la ora 21:45, se dispută meciul cu Bosnia şi Herţegovina.

Horia Ivanovici, discurs manifest: „Merită doi ani din viaţa noastră!”

Horia Ivanovici a avut un discurs manifest la FANATIK SUPERLIGA la adresa lui Gică Hagi. Moderatorul emisiunii îi îndeamnă pe români să aibă răbdare şi încredere în munca „Regelui”, pentru că e imposibil să nu producă roade:

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Eu cred în Hagi. Sunt foarte curios ce se va întâmpla în seara asta. Este obligatoriu să nu fim ca prestaţie sub ce a fost în Suedia. Am încredere în „workaholic-ul” Hagi şi în experienţa cât pentru o ţară întreagă. La capitolul muncă, dedicare, încercare de a înţelege, comunicare cu jucătorii, nu exista soluţie mai bună.

Merita Hagi să fie la echipa naţională. Până la urmă, merită doi ani de zile să îl aşteptăm să facă acel „prim 11” care să zbârnâie pentru Campionatul European. Până la urmă asta ne dorim. Merită doi ani din viaţa noastră. Singurul lucru pe care nu mi-l doresc este să tot învăţăm din înfrângeri.

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Aşa cum victoriile aduc victorii, la un moment dat şi înfrângerile aduc înfrângeri. Este singurul lucru pe care îl vreau şi mi-l doresc. Vom critica ce vedem că nu e în regulă, dar per total, ca discuţie de fond: Gică Hagi merită doi ani din viaţa noastră”, a spus Horia Ivanovici.

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„Regele” zen: „Am văzut un om înţelept. Un om care suportă critica, un om care suportă întrebări răutăcioase”

Realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA îl laudă pe Gheorghe Hagi pentru atitudinea pe care o are ca selecţioner. „Regele” este foarte calm şi zâmbitor, chiar şi la cele mai incomode întrebări la conferinţele de presă:

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„Merită să ai răbdare cu el. Nu se poate ca munca asta să nu aducă lucruri bune. Ceva ce am apreciat enorm la Gică Hagi şi m-a surprins într-o anumită măsură: calmul pe care îl are la conferinţe. A învăţat să răspundă cu zâmbetul pe buze şi la cele mai incomode întrebări. Nu a mai avut crize de nervi la conferinţe, iar întrebările sunt din ce în ce mai incomode.

Mă uitam la el la conferinţă. Nu mai e ăla care sărea. Am văzut un om înţelept. Un om care suportă critica, un om care suportă întrebări răutăcioase. Şi nu mă refer la Ianis Hagi, pentru că acele întrebări le consider legitime. E calm, vorbeşte frumos, încearcă să explice. Şi la Farul mai era înţepător. Este un Hagi zen. Un Hagi care ştie ce şi-a asumat şi apropo de răbdare, e primul care înţelege că trebuie răbdare”, a fost discursul lui Horia Ivanovici.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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