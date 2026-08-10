Horia Ivanovici, discurs surprinzător după Craiova – Argeș 0-1. „O să le dea 3!”. Pe cine vede favorită la titlu?

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Universitatea Craiova a pierdut acasă, scor 0-1, partida din această etapă de pe teren propriu contra celor de la FC Argeș. În ciuda acestei înfrângeri, Craiova a dominat copios partida, iar cifrele vorbesc de la sine: 27 la 11 șuturi spre poartă și 4-1 pe poartă, la o posesie de 80%.

Horia Ivanovici o vede favorită clară la titlu pe Universitatea Craiova, chiar și după 0-1 cu FC Argeș

În aceste condiții, Horia Ivanovici e convins că Universitatea Craiova rămâne favorită la titlu și nu va avea nicio problemă să ajungă în grupele Europa League. Asta, chiar dacă rezultatele din ultima vreme nu sunt tocmai convingătoare.

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„Văd cu totul altfel lucrurile, o spun răspicat la FANATIK în 10 august că Universitatea Craiova a făcut cel mai bun meci al sezonului împotriva lui FC Argeș. Vă spun clar că o echipă care are 10 ocazii împotriva unei formații arțăgoase ca FC Argeș, o formație care stă bine în teren și care se apără pe două linii, ca la Rovine, totuși Craiova reușește să-i dezechilibreze în nenumărate rânduri. Are 10 ocazii e echipă de forță.

Durează întotdeauna până lucrurile se așază, așa încep toate echipele Mi-a spus mare că principala favorită la titlu e din nou Craiova. Au jucat pe alocuri foarte bine, nu bine. În a doua repriză ăia de la Argeș nu au atins mingea. Am văzut țesături de pase, ocazii”, și-a început Ivanovici discursul.

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De asemenea, Horia Ivanovici a pus pariu cu cei prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA: e convins că oltenii le vor da cel puțin trei goluri finlandezilor de la KuPS. Universitatea Craiova a remizat în turul din Finlanda, scor 1-1, după un meci nu tocmai convingător.

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Horia Ivanovici e convins că Universitatea Craiova va învinge fără probleme pe KuPS din Finlanda

„Vă dau în scris. Le dă de la 3 goluri în sus joi la finlandezi. Potențialul e uriaș al Craiovei. Această echipă va juca în grupele Europa League. . Zici că era stâlp de telegraf de și-a făcut barza cuibul.

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Am văzut o echipă foarte bună. Când ai 10 ocazii, patru uriașe, plus o bară. E o chestiune de răbdare. Craiova va crește, Craiova după meciul de aseară e principala favorită la titlu. Eu n-am nicio pretenție, nu mă pricep, asta e părerea mea. Am văzut o echipă a Craiovei pe alocuri foarte bună. Dacă nu vedeam fotbal, ziceam. Aseară am văzut fotbal.

Mi-a plăcut mult Baiaram, mă bucur că l-a lăsat Coelho tot meciul. Vom vedea cine are dreptate. Mi se pare o echipă nu puternică, foarte puternică. Să domini 11 oameni care stau pe două linii ca la Rovine, cum stăteau ăia în Troia”, a completat Horia Ivanovici.

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