Horia Ivanovici, discurs virulent despre „scandalul” Nicu Gheară: „Totul a plecat de la o mare minciună!”. Cum etichetăm un om fără să-l cunoaștem cu adevărat. Video

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După ce , în ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul European, un mare scandal a izbucnit în urma apariţiei, pe rețelele sociale, a unor poze ale staff-ului U21 la masă cu omul de afaceri Nicu Gheară, în Ibiza, cu două zile înainte de meci.

Horia Ivanovici, despre masa organizată de Nicu Gheară cu staff-ul U21: „Totul a pornit de la o mare minciună! Să nu confundăm ospitalitatea cu împietatea”

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care această controversă este una întreținută arficial, omul de afaceri fiind, practic, scos „ţapul ispăşitor” pentru contraperformanţa naţionalei României:

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„Scandalul ultimelor 24 de ore este faimoasa poză cu Nicu Gheară, care stă la o masă cu staff-ul României U21. Sau cum se face din țânțar armăsar! Totul a pornit de la o uriașă minciună, care a pus poza într-un context revoltător, și anume că șprițul ar fi fost după meci. De acolo s-a inflamat toată atmosfera, că după ce naţionala a pierdut cu 1-7 în faţa Spaniei, cei din staff au mers la o masă, la o băută. O intoxicare, o făcătură grosolană!

S-a dovedit că, de fapt, masa respectivă a fost cu două zile înainte de partidă. S-a umflat totul artificial şi s-a creat un scandal naţional de parcă Nicu Gheară a fost de vină că România a pierdut cu 1-7. O să se spună că Nicu Gheară a fost de vină şi pentru cele patru înfrângeri ale lui Hagi… Că e prieten şi cu Hagi, amândoi machidoni, şi de-a lungul timpului poate a stat și cu Gică la un pahar de vin. Sunt nişte sentinţe publice care se dau aiurea…

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Masă cu ALCOOL, cum s-a subliniat ostentativ în titluri. Erau doar vin şi bere acolo… Cum se întâmplă, uneori, la multe cine. Când mănânci o friptură, cum facem cu toţii… Unii beau un pahar de vin alb, unii un pahar de vin roșu, după preferințe. Asta înseamnă cu suntem alcoolici?

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În toată povestea asta s-a confundat ospitalitatea cu împietatea. Faptul că staff-ul echipei naţionale, în frunte cu Marius Niculae, a onorat invitaţia lui Nicu Gheară, care stă de o viaţă acolo, a fost considerat o împietate. Omul nu deranjează pe nimeni, îşi vede de afacerile lui, de viața lui. A rămas acest haştag cu CONTROVERSATUL Nicu Gheară. I s-a lipit o ștampilă, care s-a transformat peste ani într-o nedreptate publică”, a declarat Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Nicu Gheară, „controversat” fără nicio problemă cu legea! „El respectă pe toată lumea, de la femeia de serviciu până la cel mai mic dintre jurnaliști”

Horia Ivanovici a declarat că nu înţelege eticheta de „controversat” care i se pune permanent lui Nicu Gheară, afirmând că, din cunoștința sa, nu există nicio condamnare şi nici măcar o amendă pe numele omului de afaceri. În plus, moderatorul FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit că acesta nu mai consumă alcool:

„Să vă spun ce știu eu despre Nicu Gheară. Ca să fie lucrurile cât mai clare și pentru cei care vorbesc doar din auzite… Nu are nicio condamnare, nu a primit nici măcar o amendă pentru viteză în viața lui. Dar tot el este CONTROVERSAT. Ăștia care își bat joc de o țară întreagă nu mai sunt controversaţi… Nu există nicio dovadă că Nicu Gheară ar fi făcut ceva rău. Nu există nimic. Pur şi simplu nimic! Dar el este controversat, gangsterul numărul 1, interlopul, doar că unii sunt în filmul lor. Când lucrurile stau, de fapt, invers. Nicu Gheară e un fost fotbalist la Rapid care a ştiut să îşi facă viaţa, l-a dus capul să facă bani şi a ajuns să fie respectat de o țară întreagă. El, la rândul lui, a respectat pe toată lumea, de la femeia de serviciu până la jurnalistul care abia și-a început cariera. Nu mai vorbesc cât bine a făcut multora!

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Fiind plecat de atâta timp în Spania şi invitând oameni de la echipa naţională, gestul său s-a transformat brusc într-o sentinţă naţională. Din cauza lui a luat naţionala U21 bătaie la șase goluri diferență, din cauza lui nu s-au putut concentra jucătorii, din cauza lui ne-am făcut de râs… A ajuns deja o prejudecată cu Nicu Gheară. E tratat public nedrept pe baza unor etichete pe care unii le-au pus, din răutate sau din ignoranță, acum 15-20 de ani. Astăzi, el trăiește în Spania, își vede de viața lui și de noua postură de bunic. Și chiar e un bunic extraordinar!”.

Horia Ivanovici: „Prefer filmele cu gangsteri, marca Guy Ritchie”

„Şi mie îmi plac filmele cu gangsteri regizate de Guy Ritchie. Dar ăsta e un film românesc prost de tot! Îi suna Nicu Gheară şi îi amenința: «Bă, veniţi imediat la mine la un şpriţ şi la o friptură, că altfel…». Altfel, ce? Trimitea băieţii după Curelea, după Marius Niculae? E de râsu’-plânsu’ la ce interpretări s-a ajuns. Să vă fac o dezvăluire: Nicu Gheară nu mai bea alcool de peste trei ani! A fost decizia lui, ca să ducă o viaţă mai sănătoasă. E specialist în lichior fără alcool şi vin fără alcool. Chiar îmi spunea că sunt mai bune decât alea cu alcool”, a povestit Horia Ivanovici.

Nicu Gheară, scos ţap ispăşitor pentru eşecul naţionalei: „Este tratat nedrept public doar pentru că unii i-au pus o etichetă din răutate sau din necunoaștere”

Realizatorul FANATIK SUPERLIGA crede că imaginea creionată lui Nicu Gheară de o parte a opiniei publice este eronată, fiind nedrept ca omul de afaceri să devină acum o ţintă pentru contraperformanţa naţionalei:

„Să nu mai vorbim că toți cei din staff-ul României erau în timpul liber. Eu înţeleg că Nicu Gheară vinde şi la ce contraperformanţe am avut cu fotbalul, trebuie să te legi de ceva. Dar nu s-ar fi scris un rând dacă s-ar fi încheiat meciul 1-1. Nicu Gheară a postat poza de bună credinţă, cum face el, pentru că știa că nu are nimic de ascuns. Timp de o oră, în timpul liber, nişte băieți din fotbalul românesc s-au dus la un pahar de vorbă la Nicu Gheară. Oameni din staff, nu vreun jucător din echipă. Ce mare grozăvie s-a întâmplat?!

Nicu a făcut-o de dragul de a sta cu nişte români, așa a fost toată viața, o gazdă primitoare, nu de a sabota echipa naţională. Chiar aşa, Nicu Gheară a devenit PROBLEMA pentru că fotbalul românesc a ajuns de nerecunoscut? Facerea de bine… Mai invită-i, Nicule! . Să facă anchetă, nu se va descoperi nimic revoltător. Poate doar că în unele sticle nici măcar alcool nu a fost!

Dacă nu l-aş fi cunoscut de-o viață pe Nicu şi dacă s-ar fi întâmplat lucrurile acestea, aş fi avut decenţa să tac. Dacă aş fi ştiut că s-au întâmplat nişte lucruri, nu te bagi. Dar ştiu că nu e adevărat! Ştiu ce fel de om este Nicu Gheară în realitate, nu cum este zugrăvit public în anumite momente. De foarte multe ori a fost mai om decât mulţi alţii care se bat cu cărămida în piept, dar a preferat discreția. Un scandal dospit artificial! Altele sunt problemele de fond ale fotbalului românesc…”, a fost reacţia de final a lui Horia Ivanovici.

Cristi Balaj, despre întâlnirea cu Nicu Gheară: „N-ai cum să nu respecţi un astfel de om”

Cristi Balaj, prezent în studio, a povestit o întâmplare cu Nicu Gheară prin care omul de afaceri l-a impresionat. Fostul arbitru internaţional a declarat că nu înţelege de ce există această diferenţă între imaginea lui Nicu Gheară la nivel public şi realitatea pe care a trăit-o în discuţiile faţă în faţă:

„Exista o controversă la nivelul meu de gândire. Nu se potrivea cum îl cunosc pe Nicu Gheară şi poveştile relatate despre el. Cred că îl doare ce a apărut, că el nu a avut nimic de ascuns. Ştiu ce înseamnă un program al unei echipe. Există libere la care jucătorii şi staff-ul pot să meargă la plimbare. Se întâmplă să fie foarte mulţi români care doresc să stea cu tine la o cafea, o masă, la un vin. Ne-au invitat ambasadori la mese. Nu se potrivea impresia pe care mi-a lăsat-o când l-am cunoscut cu ceea ce povesteau unii despre el.

Îmi aduc aminte de Nicu Gheară, care mi-a lăsat o impresie deosebită. Eram arbitru în activitate şi luam premii la diferite gale. Era şi el implicat la una dintre acestea. Luasem un premiu şi s-a nimerit să fie şi el prezent. Eu făceam lobby şi pentru alţi colegi şi mi-a spus în felul următor: «Cristi, cunosc fenomenul fotbalistic şi sunt mândru că te cunosc şi te rog frumos să nu te schimbi. Pentru tine şi pentru Tudor mă pun în faţa trenului, pentru că am încredere în voi. Te rog să nu te schimbi niciodată».

Un om care te învăţa de bine, într-o perioadă în care fotbalul era cu anchete, valize şi altele… Iar când un om te apreciază, te încurajează şi te roagă să nu te schimbi niciodată că se mândreşte cu noi, n-ai cum să nu îl respecţi. Nu se potriveau discuţiile cu ceea ce văd că scriu unii jurnalişti care aud poveşti sau vând articole. Ţinta sunt cei din Federaţie, nu neapărat Nicu Gheară. Au avut rezultate slabe în ultima perioadă, chiar dacă s-au făcut foarte multe lucruri bune. Nu poţi să vorbeşti despre unul pe care nu îl cunoşti. Românii din străinătate se bucură când vin formaţii care participă la un eveniment şi se simt onoraţi să îi servească. Şi aveau voie, că erau în timpul liber”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.