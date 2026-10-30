Horia Ivanovici, discurs virulent în direct pentru jucătorii FCSB. „Nu vă e jenă? La femeia de serviciu care ia 2.000 de lei vă gândiți?”

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Horia Ivanovici crede că și cei mai prost plătiți dintre fotbaliști ar trebui să moară de rușine atunci când nu dau totul pe teren, în condițiile în care în România există foarte mulți oameni care doar pot visa să aibă salarii de 2.000 – 3.000 de euro pe lună, ca să nu mai vorbim de cei care câștigă între 10.000 și 40.000 de euro pe lună.

Horia Ivanovici, discurs manifest după Gloria Bistrița – FCSB 1-0. „Ascundeți-vă”

Horia Ivanovici i-a amintit pe cei care au început titulari partida cu Gloria Bistriță din Cupa României și a avut un mesaj pentru aceștia: M. Popa – Labonne, Batubinsika, M. Popescu, L. Stancu – Joao Paulo, Gnahore, Arad – D. Popa, Miculescu, Politic

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„Vreau să am așa, un scurt discurs, să-i întreb pe băieții ăștia. Toată lumea îl bălăcărește pe Gigi Becali că n-a adus jucători, că nu bagă destui bani, deși bagă bani și o să mai și bage. Deci, e Gigi de vină. Alții spun că Reghe e de vină, că n-a tratat meciul cum trebuie. Bine, poate a greșit și Reghe. Alții spun că e de vină că a aruncat MM geaca unui suporter. Și Meme e de vină, și Reghe, și Gigi, și Mache.

: cum să spun, nu vă e rușinică, așa? Întreb și eu. Eu sunt convins că nu e niciun jucător aici care să câștige sub 5.000 de euro pe lună. 5.000 de euro înseamnă 26.500 de lei. Bă, băieți, aproape 300 de milioane! Nu mai fac socoteala cât trebuie să muncească tații noștri, mamele noastre, bunicii noștri pentru banii ăștia.

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Dar să nu simți așa, o rușinică? Să te bată Gloria Bistrița, locul 12 în Liga 2? La primul antrenament, bă, băieți, trageți-vă glugile, ăștia care ați fost în primul 11! Ascundeți-vă la primul antrenament, stați pe la colțuri, să nu vă vadă nici măcar ăia trei suporteri care vin la antrenament. Să nu vă vadă nici doamna care face curat la baza din Berceni, că e jenă! Câștigă 2.000 sau 3.000 de lei. Ar trebui să vă fie jenă și de doamna asta care face curat.

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Horia Ivanovici le cere jucătorilor de la FCSB să se ascundă după rușinea istorică cu Gloria Bistrița

, să vi se mai vadă doar ochii, și mergeți pâș-pâș pe lângă doamna care face curat. Cum să vină să te bată o echipă din Liga 2? S-a terminat meciul, au refulat pe rețele, pe jocuri. Pășiți cu grijă și salutați-o cu mai mare respect pe doamna care face curățenie. Are mai multă demnitate decât voi în ceea ce privește meseria voastră, decât modul în care vă tratați voi meseria de fotbalist. Nu se poate să vă bată Gloria Bistrița! Și nu veniți cu exemplul Arsenal. Acolo a fost un meci-accident, care se întâmplă o dată la 100 de ani”, a punctat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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