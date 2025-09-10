Horia Ivanovici, dur cu „tricolorii” după Cipru – România 2-2. „Dacă Gigi Becali îl schimba pe Man în minutul 30, era de felicitat!”. Nu au scăpat nici Stanciu, Rațiu, Marinii

Horia Ivanovici nu a avut milă de „tricolori”, care s-au făcut de râs la Nicosia. , iar mulți fotbaliști au fost arătați cu degetul pentru rezultatul

Horia Ivanovici, discurs dur după Cipru – România 2-2: „Dennis Man, o lalea veștejită”

După 2-2 cu Cipru, România e pe locul 3 în grupa de calificare la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au 7 puncte, cu 5 mai puține decât Bosnia & Herțegovina și Austria. Favorită la ocuparea primului loc rămâne naționala lui Ralf Rangnick, care are și un meci mai puțin disputat.

Cu tunurile puse în principal pe selecționerul Mircea Lucescu, Horia Ivanovici a atras atenția asupra evoluției dezastruoase a unor fotbaliști cu ștate vechi la echipa națională. Cea mai mare dezamăgire e Dennis Man, care a „îngropat” România la Nicosia. a ratat golul 3 al „tricolorilor” și a greșit grav la reușita egalizatoare a gazdelor.

„Lăsând la o parte faptul că nici Mircea Lucescu n-a fost inspirat, tot aceiași jucători au fost în teren. Stau și mă întreb unde sunt acești băieți? Unde e naționala care ne încânta sau măcar ne dădea o speranță la Campionatul European? L-ați văzut cu toții pe Dennis Man, care în minutul 30 ar fi trebuit schimbat.

Dacă ar fi jucat la FCSB și Gigi Becali îl schimba în minutul 30, Gigi Becali ar fi fost de felicitat. Dennis Man, o lalea veștejită. Cam așa arată Dennis Man în acest moment. Unul dintre jucătorii buni din ultimii ani de la echipa națională, dar care, după părerea mea, nu mai are loc în primul 11 nici dacă îl împingi”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

„Stanciu pare clona second hand”

Directorul FANATIK i-a pus la zid și pe cei trei mijlocași ai României. Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Marius Marin au avut din nou o evoluție dezamăgitoare în tricoul echipei naționale. Nici „Sonic” Rațiu n-a scăpat de critici. fundașul dreapta a rămas în continuare la Rayo Vallecano, iar prestațiile sale sunt într-o scădere evidentă.

„A fost o mare dezamăgire pentru mine Stanciu. Stanciu pare clona second hand a jucătorului care făcea legea la națională. Nu înțeleg. S-a dus în Italia, la Genoa. Mă așteptam să fie un update de calitate. Din contră.

E un update în ceea ce privește necalitatea, ineficiența, joc șters. Cred că cel mai prost meci al lui Stanciu la națională. Un Stanciu, care, oricum, de un an de zile nu mai joacă nimic la echipa națională. Mai degrabă joacă din amintiri.

Mă uitam la Rațiu. În afară că presa scrie de Rațiu, alte atuuri nu mai are. Cel puțin în ultimele partide, la echipa națională. Cei doi Marini (n.r. – Răzvan și Marius), să mă ierte Dumnezeu… Dacă îl iei acum și îl pui pe Gardoș să joace la închidere, chiar dacă n-a prea jucat acolo, ar fi jucat cel puțin la nivelul celor doi Marin de ieri fără niciun fel de pregătire”, a adăugat directorul FANATIK.