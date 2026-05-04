Horia Ivanovici exultă după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter: “Este o performanță colosală! Breaking news-ul anului”

Fostul mare internațional român Cristian Chivu, 45 de ani, a câștigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, încă de la debutul pe banca tehnică a echipei la care a și jucat șapte sezoane. Duminică seara, echipa nerazzurră a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a din Serie A. Horia Ivanovici are numai cuvinte de laudă la adresa tânărului tehnician.

Ediția de luni, 4 mai 2026, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA a început cu câteva minute în care Horia Ivanovici și invitații săi ”i-au dat Cezarului ce este al Cezarului”. Cristi Chivu, românul momentului în fotbalul mondial, a primit din plin laudele care i se cuvin. Deși nu mulți îi dădeau mari șanse, tânărul tehnician a câștigat titlul cu Inter încă de la debutul său pe banca tehnică a acestei forțe din Serie A.

În opinia moderatorului emisiunii, este ceva de excepție, o performanță uriașă, colosală. Horia Ivanovici nu se ferește de cuvintele mari, pe care antrenorul de 45 de ani le merită din plin, și spune că titlul acestuia pe banca lui Inter Milano reprezintă, fără îndoială, Breaking news-ul anului.

”Marele eveniment fotbalistic al momentului este faptul că românul Cristi Chivu a câștigat din primul sezon titlul de campion cu Internazionale Milano. A fost 2-0 cu Parma, meci decisiv, îi trebuia doar un egal, dar până la urmă Inter se respectă și câștigă partida. După părerea mea, o performanță absolut colosală și nu mă feresc de cuvinte. Și subliniez încă o dată: colosală! Este o performanță colosală a românului Cristi Chivu.

Din primul sezon, la o echipă grea, într-un campionat dificil, într-un campionat care i-a fost ostil. Toți parcă la un moment dat se coalizaseră să nu câștige românul titlu. Dar Chivu reușește performanța vieții lui de până acum, bineînțeles. Cred că va mai avea multe. Și ia titlul de campion al Italiei, câștigă Lo Scudetto, ceea ce n-a reușit nimeni, nici măcar regretatul Mircea Lucescu n-a putut să facă acest lucru. Încă o dată subliniez, este o performanță uriașă și evident acesta va fi Breaking News-ul anului, indiferent ce se va întâmpla, cu Cristi Chivu care a câștigat titlul de campion”, spune Ivanovici.

Marius Mitran, despre titlul lui Chivu cu Inter: ”Cea mai mare performanță a unui antrenor român după Cupa Campionilor câștigată de Emeric Ienei cu Steaua”

Invitații din platoul FANATIK SUPERLIGA au remarcat și ei . Reputatul jurnalist Marius Mitran spune că ceea ce a realizat tânărul tehnician poate fi pus la același nivel cu Cupa Campionilor câștigată de Emeric Ienei cu Steaua în 1986, la Sevilla.

”Este cea mai mare victorie a unui antrenor român. Cred că de la câștigarea Cupei Campionilor a lui Ienei, unde se fac 40 de ani peste trei zile și acolo. Cred că este o victorie exclusiv a lui. Nu putem implica aici școala românească de antrenori și nici… este clar doar meritul meritului. Și cred că de la Ștefan Kovacs încoace, deci de mai bine de 50 de ani, nici un antrenor român nu a avut impactul și succesul pe care l-a avut Chivu cucerind titlul în Italia”.

Eugen Trică: ”Chivu ne arată tuturor antrenorilor care sunt pașii de urmat”

Un alt tânăr tehnician, Eugen Trică, 49 de ani, remarcă faptul că Cristi Chivu a luat-o de jos, iar asta l-a ajutat. ”Cristi Chivu ne arată tuturor antrenorilor care sunt pașii de urmat pentru a ajunge un antrenor de succes. Ori el ce a făcut? După ce a terminat cariera de fotbalist, a urmat școala, cursurile și așa mai departe. După care a început să practice. A luat Under 14, Under 15 sau cât tot fie, Under 17. A luat toate ‘primaverele’. Apoi a luat Parma, a reușit să o salveze. Acum a luat campionatul cu Inter”.

Aceeași idee a susținut-o și fostul mare jucător de națională Dănuț Lupu. ”Eu cred că toți jucătorii, când se lasă, ar trebui să înceapă la centrele de copii, juniori. Acum, bine, e și meritul lui, dar să ne gândim, dacă îi dădea cineva o echipă de Liga 1, poate sărea și el etapele astea. Dar datorită faptului că a stat în Italia și n-a venit în România, a început de jos. E meritul lui, bravo lui. Oricum, niște rezultate extraordinare și trebuie felicitat”.