Horia Ivanovici face anunțul momentului: „Rapidul a luat, în sfârșit, titlul! Campionii comunicatelor comuniste”

Sunt încă în vacanță, dar mă dezmorțesc puțin… mi s-a oferit prilejul.

CONTEXT: FANATIK a publicat o informație conform căreia Firesc, nimeni nu poate fi fericit, este o situație care adună tensiune, eliberează energii negative, uman nu poate să-ți cadă bine să fii amăgit lună de lună. Jucătorii, însă, mai au un liman: Comisiile de specialitate, unde pot să-și caute, în ultimă instanță, dreptatea. Și tot FANATIK a scris că băieții au promisiuni că vor primi banii săptămâna viitoare. Sau măcar o parte dintre ei… Deci, nicio dramă!

Expresii prețioase în postarea de pe Instagram: „falsul senzațional” 🤣 🤣 🤣

Dar constanta apetență rapidistă pentru dramă vine când Ciobotariu și Dobre se transformă din fotbaliști în agenți fake news. Revoltați – asta este de un comic absolut! – că FANATIK a semnalat anormalitatea, și anume că nu și-au primit un drept al naibii de scump, ce li se cuvenea pe bună dreptate. Indignați – acum chiar e mai tare și decât în BD-uri – că numele lor este folosit pentru a se crea „falsul senzațional”, cum se menționează prețios în comunicate.

Când rapidiștii merg la șpriț cu aceeași Inteligență Artificială

Cele două postări le puteți citi, INTEGRAL, mai jos. Că Rapidul este campion la comunicate, dar repetent la fotbal, a devenit deja de notorietate. Nici de fani nu le pasă cum le pasă de postările revanșarde, de regulă împotriva presei. Apropo, n-am văzut niciun comunicat decent care să încerce măcar să explice

Publicate pe paginile personale de Instagram, fițuicile pline de dezmințiri – identice de altfel, -, duhnesc a corporatism manipulator, scot faptele din context, dar, mai grav, mint prin omisiune suflarea rapidistă. Să fie clar: jucătorii nu și-au primit prima de instalare cuvenită de aproape 12 luni, ditamai 100.000 de euro!!

Acesta era subiectul principal din articolul contestat, informațiile despre nemulțumirile fotbaliștilor și eventualele Comisii fiind completări firești. Dacă FANATIK a prezentat știrea eronată, iar Ciobi & Dobre publică pe Instagram, până la prânz, dovada plății integrale a primelor de 100.000 de euro, promit că ne cerem scuze public! Dacă nu, așteptăm aceleași scuze publice, tot pe Instagram, pentru că ne-au arătat denigrator cu degetul.

„Supereroii” Ciobi și Dobre. Șucu să le dea primele eventual la Crăciunul din 2026…

Evident, în comunicatul comunistoid nu scrie un rânduleț că Rapidul le-ar fi dat prima și că noi dezinformăm. Știu și fotbaliștii care este adevărul! Se insistă doar pe ideea că jucătorii nu ar fi avut de gând să meargă la Comisii, ceea ce evident rămâne un aspect imposibil de demonstrat. Ceva ce nu este palpabil. Nu s-a inventat încă detectorul de minciuni pentru dorințele sau nedorințele oamenilor, deci să-i credem pe cuvânt pe băieți.

Curios însă, să nu tresari, ba, mai mult, să fii fericit că nu încasezi 100.000 de euro, se încadrează, evident, la categoria „supereroi”. Un român normal ar avea coșmaruri dacă nu și-ar primi leafa sau sporurile o lună, darămite de 12 ori mai târziu. Dar Ciobotariu și Dobre ne transmit că ei sunt fericiți cu asta. Îi recomand public lui Dan Șucu să-i mai țină măcar până la Crăciunul 2026, că rar dai peste asemenea caractere!

Ca pe vremea PCR, împotriva căruia suporterii rapidiști au luptat mereu: „Sugerez fanilor să se informeze întotdeauna din surse oficiale”

Pentru orice cititor cu oareșce IQ, este evident că luările de poziție nu le aparțin, ci le-au primit la dictare. N-o să am neeleganța de a mă lua de jucători, nu cred că au vreo vină reală, chiar dacă au girat o dezinformare publică.

Vorbind strict fotbalistic, Ciobotariu are stofă de lider, de căpitan adevărat, iar Dobre este unul dintre preferații mei din SuperLiga, pe care l-am elogiat ori de câte ori am avut prilejul la FANATIK, la un moment dat i l-am și recomandat personal selecționerului Mircea Lucescu. Chiar în studio, i-am pus supranumele de „Ronaldo de Giulești”. Probabil, aici am căzut și noi în păcatul „falsului senzațional”. Ce crezi, Alex?

Le dau un sfat profesional și amical acestor tineri. Gratis, că văd că lor le place gratis! Analizați bine înainte să vă puneți semnătura pe ceva, orice. Mai ales pe un comunicat care abuzează de expresii gen „articole tendențioase”, „tensiuni acolo unde nu există” sau „informații false”. S-ar putea să nu vă pricepeți la joaca asta de-a vorbele grele și să retrogradați cu brio! Jucați fotbal, nu vă lăsați atrași în meschinele vendete ale unor noname-uri din club, care se folosesc de reputația voastră sau trag rafalele de țântari, pitiți pe undeva după numărul de pe tricou câștigat cu atâta respect și trudă. Folosiți-vă și creierul, nu doar picioarele!

Și, apropo, mi-a plăcut finalul. Apoteotic, ca un gol în minutul 98! „Sugerez fanilor să se informeze întotdeauna din surse oficiale”. Adică, de la Centru. Ca-n vremea partidului unic, împotriva căruia suporterii giuleșteni au luptat toată viața. Ana Pauker sau belarusul Lukașenko ar fi mândri de voi, dragi rapidiști! Dar poate aveți pile pe la CNA și ne conformăm!

În rest, că tot vorbim de Rapid, de săptămâna viitoare ne întoarcem în forță cu FANATIK-ul. Dacă vă era dor de Șumudică, este ca și rezolvat! Șumi e cu noi, noi cu el! Ca întotdeauna! Iar la cum arată lucrurile, o să avem muuuuultă treabă. Să facem show!!