Horia Ivanovici face o analiză dură după Rapid – Sepsi 2-2. „Haosul se adâncește. Urmează Rrahmani fundaș central!”

Rapid și-a continuat parcursul dezastruos din acest început de sezon și în Giuleștenii au evoluat extrem de slab, au fost dominați la toate capitolele și au obținut miraculos un punct după aspectul general al jocului, ceea ce a produs nemulțumirea fanilor.

Horia Ivanovici, analiză dură a situației de la Rapid: „Haosul se adâncește!”

Rămasă fără antrenorul principal Rapid a arătat foarte rău în partida cu Sepsi de luni seara. Același joc haotic, fără nicio idee, cum a fost în tot acest început de sezon, dar cu noi schimbări în formula de start, care îi destabilează în primul rând pe fotbaliști.

Degringoladă în toată regula, începând de la antrenorul principal și până la ultimul jucător, pe care a sesizat-o și moderatorul Horia Ivanovici la emisiune pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu vezi nimic, nu ai nicio speranță în jocul Rapidului. Habar nu ai… Știți ce mai lipsește? Vă spun eu ce mai lipsește la Rapid… Rrahmani să joace fundaș central! Eu aștept cu mare interes asta, probabil că va fi mutarea la meciul cu Gloria Buzău. Asta va fi mutarea… Prin minutul 60, Rrahmani va fi retras fundaș central la meciul de la Buzău.

Nu are sens să ne ferim de cuvinte, Rapidul arată rău. Domnul Șucu trebuie să facă imediat ceva. Noi am stat, am încercat să găsim timp, dar problema este că nu se vede nimic. Asta e problema…

Pentru că dacă vezi, de la etapă la etapă, un centimetru în plus, nu mai mult, un milimetru, să vezi ceva acolo… Da, e un progres, să avem timp, mai vedem până în iarnă ce se întâmplă. Trebuie omul să aibă timp să-și implementeze ideile, înțeleg jucătorii mai greu… Toată lumea înțelege asta, de la patron și ultimul suporter până la noi, așa-zișii analiști care băgăm bățul prin gard. Că de aia facem emisiune.

Și atenție, o să discutăm pe șleau! Ce poți să spui despre meciul cu Sepsi? Că a fost unul ok pentru Rapid? Râde lumea de noi… Cam prea multe accidente.

Dar știți ce văd eu? Centimetru cu centimetru, ca să nu spun metru cu metru, haosul se adâncește. Îl aștept pe Rrahmani fundaș central la meciul cu Buzăul. Da, știu, sună a scenariu SF. Dar nu mai înțelegi nimic… Nu a înțeles nimeni nimic nici din schimbările de luni seara Nu poate să vină Sepsi și să te domine”, este analiza dură a situației de la Rapid făcută de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu ai cum să fii bucuros după un asemenea meci, practic nu ai de ce să te legi. Sepsi începe meciul de la 1-0, ai răbufnirea aia și egalezi, dar nu este suficient. Asta pentru că lucrurile s-au făcut până la un punct, s-a construit, s-a transferat, s-a adus staff nou, s-au adus o grămadă de jucători…

Toată lumea înțelege că fiind un antrenor nou și câteva transferuri ai nevoie de timp. Dar timpul ăsta nu poate dura la infinit. Iar președintele Moldovan, sau cine răspunde de echipă, trebuie să aibă o discuție cu staff-ul tehnic”, l-a completat și Robert Niță.

