Horia Ivanovici face o propunere după România – Lituania 3-1. ”Lucescu – Mitriță, fotografia anului 2024 în sport. Un icon”. Reacția live a lui Mutu: ”L-a schimbat lecția lui Edi”

Jucătorul Universității Craiova a fost readus la echipa națională după ce nu a mai fost convocat în mandatul lui Edi Iordănescu și pe care ”tricolorii” au câștigat-o mai greu decât o arată scorul.

Poza cu Lucescu și Mitriță de la România – Lituania 3-1 l-a încântat pe Horia Ivanovici

În cea mai nouă ediție a , moderatorul Horia Ivanovici a propus ca imaginea cu îmbrățișarea dintre Alexandru Mitriță și Mircea Lucescu din finalul întâlnirii România – Lituania 3-1 să fie fotografia anului în sport.

”Fotografia în care Mitriță îl îmbrățișează pe Mircea Lucescu eu de pe acum o propun poza anului 2024 în sport. Este o poză icon cum le place americanilor să spună. Este o poză icon și pentru întreaga carieră a lui Mircea Lucescu care asta a făcut mereu.

Pe lângă că a câștigat trofee și a făcut performanță, a resuscitat, a dat șanse jucătorilor extrem de talentați, poate puțin mai dificili, dar a știut să scoată maximum din ei. Este o fotografie emoționantă, o fotografie absolut fabuloasă, iar eu o declar fotografia anului în sport, în anul 2024”, a spus Horia Ivanovici.

Mitriță, plusul adus de Lucescu la națională

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul internațional Adrian Mutu crede că gestul lui Mitriță a fost o descătușare după tot ce s-a petrecut în ultimii ani și unul de mulțumire pentru omul care l-a readus la prima reprezentativă.

”Îl înțeleg pe Alex. Este un gest de recunoștință față de Lucescu pentru că l-a rechemat la echipa națională. Dacă m-ai întreba ce a adus în plus Mircea Lucescu la echipa națională față de ce avea Edi Iordănescu aș spune Mitriță. Mai ales că nu putea să schimbe nimic în puținele zile pe care le-a avut la îndemână.

Probabil încrederea mare pe care o au jucătorii în Mircea Lucescu și plus Mitriță care este un jucător în formă de ceva vreme și a demonstrat-o și aseară. Este un gest de descătușare al lui Alex și de mulțumire către Mircea Lucescu.

O calitate mare pe care Mircea Lucescu a avut-o de-alungul carierei fabuloase e faptul că regenerează astfel de jucători și Mitriță este ultimul pe o listă lungă care se întinde pe vreo 2-3 generații”, a declarat Mutu.

Cel mai bun jucător din campionatul intern

”La ce m-am gândit când am văzut imaginile e că poate forma asta bună a lui Alex Mitriță i se datorează și lui Edi Iordănescu. Pentru că lecția pe care i-a dat-o, cam lungă, a fost învățată bine de Alex. A învățat din șocul pe care l-a avut nemaifiind convocat la echipa națională, cu toate că el parcurgea o perioadă foarte bună la Craiova.

A continuat să marșeze pe perioada asta bună pentru că și dorea să demonstreze, iar acum i-a prins bine. Merită cu prisosință să fie chemat la echipa națională, pentru că la un moment dat era cel mai bun și e și acum printre cei mai buni din campionatul nostru.

La ce înseamnă calitate, și ce calitate are în ultimii 20 de metri, îl face să fie cam cel mai bun. Mitriță s-a schimbat, nu mai e același de acum 6 luni, de acum un an. E mult mai matur. Am văzut o schimbare în comportamentul lui.

La Craiova are un confort, deoarece ambientul îi permite să facă aproape ce vrea la nivel sportiv. Reușește să dezvolte niște calități pe care noi le știam, dar cu o oarecare ușurință”, a continuat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Mitriță, un macho man sensibil

La rândul său, fostul atacant Robert Niță este de părere că Alex Mitriță a fost afectat despre tot ce s-a vorbit despre el în ultima perioadă, iar gestul de la meciul cu Lituania a fost unul absolut normal.

”Am trăit și eu un astfel de moment cu domnul Hizo (n.r. – Viorel Hizo). E clar că e gestul ăla pe care îl faci față de omul care ți-a dat șansă. Emoționant. La ceea ce s-a scris despre Mitriță în ultimii doi ani nu te aștepți să aibă o astfel de reacție. Arată că e om și probabil că l-au măcinat toate lucrurile care s-au spus despre el, l-au și ambiționat.

Eu cred că Mitriță convocat la echipa națională constant. cred că nu avea parcursul pe care l-a avut la Craiova. Mitriță este un tip sensibil ca toți macho man-ii ăștia care sunt plini de tatuaje”, a afirmat Niță.

”Această calitate a lui Mircea Lucescu a început de vreo 43 de ani la echipa națională, din 1981 când a venit cu foarte mulți jucători noi la echipa națională, dar a venit și cu o poveste de genul ăsta.

Povestea lui Loți Boloni pe care l-a reactivat atunci la Berna în 1981. Boloni nu a mai jucat în preliminariile dinainte pentru că am căzut în grupă cu Ungaria și comuniștii i-au interzis să facă parte din lot de frică să nu vândă meciurile.

Nea Mircea l-a luat și l-a readus la echipa națională, l-a băgat în meciul ăla în minutul 90, în locul lui Mircea Sandu. Și pe urmă Boloni a devenit jucătorul lui fundamental în construcția pentru EURO 1984”, a precizat și Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, la FANATIK SUPERLIGA.

Poza anului în sport