Horia Ivanovici, față în față în aceeași emisiune cu Horia Ivanovici! Cum a reacționat jurnalistul când s-a întâlnit cu faimosul comediant care-l parodiază în clipuri virale. Video exclusiv

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Horia Ivanovici a fost invitatul ediției de pe 11 iulie a emisiunii Hello America, realizată de Superscore România și moderată de Mihai Crăciun. Directorul FANATIK s-a aflat față în față cu Ionuț Rusu, comediantul care l-a imitat în mai multe sketch-uri realizate în ultimele săptămâni.

Horia Ivanovici, față în față cu Horia Ivanovici. Cum a reacționat directorul FANATIK la parodiile despre el

Horia Ivanovici a reacționat la parodiile realizate de Ionuț Rusu. „Am râs, mi-a plăcut, m-am distrat. În ultimele 48 de ore m-am uitat cam la toate, mi-am făcut o documentare. Sunt pe undeva măgulit că se întâmplă acest lucru. Vorba lui Mitică Dragomir, ‘Publicitatea, mai ales cea negativă, e a dracului’. Mă irită puțin asta cu kilogramele. Per total, mai degrabă mă mir că eu sunt unul dintre personajele din sport.

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În general, când ești parodiat, înseamnă că ești de mare succes, eu mă văd un ziarist normal. Într-adevăr, am un stil al meu. Unora le place, alții mă înjură sau mă contestă, alții râd. Mă simt măgulit. Cred că, una peste alta, mai degrabă îmi folosește”, a spus directorul FANATIK, care a lansat și o „amenințare” la adresa actorului: „Când rămân singur, mai spun ‘Ionuț, ce mi-ar plăcea să ne vedem singuri în cabina unui tir…’ ”.

Povestea de viață a lui Ionuț Rusu

Puțini știu, de fapt, adevărata poveste a comediantului Ionuț Rusu. Născut pe 15 mai 1992, el a făcut Facultatea de Relații Internaționale în Cluj-Napoca, după care și-a căutat un loc de muncă. Cum tatăl său a fost șofer de TIR, Ionuț a vrut să încerce și el această meserie. Doar doi ani a rezistat însă să lucreze pe TIR, pentru că și-a dat seama cât de dificilă este o asemenea meserie.

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„Eu am fost plecat câte două luni și crede-mă… condiții nasoale! N-am mâncat niciodată o masă sănătoasă pe TIR. Comestibilă, adică. De multe ori, aveau iz de motorină toate. Am dormit în spatele unei cabine, e destul de greu. Ei au baie. Pe TIR, la roată era baia mea. Am intrat în contact cu mașinile de la o vârstă fragedă, iar pasiunea mi-a fost transmisă de tatăl meu, care provine dintr-o familie în care meseria cea mai des întâlnită este cea de camionagiu. Astfel că mi-a transmis și mie acest „microb”, care nu m-a părăsit niciodată”, dezvăluia Ionuț Rusu despre sine însuși.

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Ce titluri a ales Horia Ivanovici pentru „emisiunile” cu Lionel Messi și Cristiano Ronaldo

Mai apoi, Horia Ivanovici a fost provocat să aleagă titluri în cazul în care i-ar avea ca invitați la FANATIK pe Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland sau : „Infantino – ‘I-am spart pe toți!’, Haaland – ‘Piesă!’, ‘Să facem show!’ e Lionel Messi și ‘Bomba bombelor!’ e fix ce i-ar plăcea lui Ronaldo, el e cu traficul, să îi crească TikTok-ul, să facă bani”.

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Directorul FANATIK s-a pronunțat cu privire la . „Un munte de fotbalist, dar și un munte de egoism. Toți ceilalți lideri au jucat pentru echipele lor. Harry Kane pentru Anglia, Haaland pentru Norvegia, Messi pentru Argentina. Singurul care a jucat doar pentru el a fost Cristiano Ronaldo. Pe mine ce m-a dezamăgit foarte mult e că nu s-a gândit la coechipierii lui. Le-a mâncat un mondial acestor băieți”, a declarat Horia Ivanovici.