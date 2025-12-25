Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu FC Argeș: cum i s-a blocat cariera!

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre perioada în care a activat ca fotbalist. Directorul FANATIK a rememorat mai multe momente incredibile de la partide din ligile inferioare, dar și perioada în care a activat ca junior la FC Argeș.

Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung. Amintiri fabuloase

Pornind de la situaţia lui Siyabonga Ngezana, care nu a dorit să joace în partida Farul – FCSB din cauza oboselii, Horia Ivanovici a vorbit despre pasiunea pe care o avea pentru fotbal când evolua în divizia a treia, la Minerul Câmpulung. „Când aveam 16 sau 17 ani jucam în Divizia C, la Minerul Câmpulung. Jucam fundaș central, libero. M-am dus la Minerul, n-am avut juniorat, mă văzuse unul la fotbal cu vreo 8-9 luni înainte.

Ajunsesem să joc în Divizia C, țin minte că aveam un fior, o emoție, amestecată bineînțeles și cu stres, când intram. Aveam plăcerea de a intra în teren, aia care s-a pierdut în ziua de astăzi. Era Divizia C, ne înjurau ăia, m-a alergat unul cu o sapă pe la Bughea, ‘Mălăule, te omor, bă!’. Era în timpul meciului, a plecat unul cu o săpăligă, se uita arbitrul, toți, dacă nu fugeam repede, îmi dădea ăla o săpăligă… Dar nu conta, de abia așteptam să joc.

La un moment dat, jucăm un amical cu FC Argeș și îmi spune antrenorul că nu avem fundaș dreapta, ‘Joacă tu fundaș dreapta’, eu n-aveam viteză. La FC Argeș juca Ionuț Bădescu, era o extremă foarte rapidă. Ăla a fost momentul în care am simțit și eu ce înseamnă să fii umilit ca fundaș. Știți ce a putut să îmi facă acel copil? După 20 de minute, îmi era frică să-l mai atac, stăteam la 2 metri de el când primea mingea. M-a luat ăla niște motorete, rădeau ăia în tribună, ‘Malacule, lasă-te, bă!’. Zdrențe m-a făcut”, a afirmat jurnalistul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, junior la FC Argeș

a rememorat mai apoi trialul său la FC Argeș, unde l-a impresionat pe Gabriel Trandafirescu, antrenor cunoscut în fotbalul românesc pentru activitatea sa la copii și juniori. „În vara lui 1989 FC Argeș face trial, era antrenor vestitul Trandafirescu. M-am dus și eu, cu tata. Aveam 14 ani și jumătate. A durat trialul două zile. În prima zi s-a jucat fotbal pe teren mare și în a doua zi, au vrut să ne vadă pe unii care li se părea lor că sunt mai tehnici, în sală.

Ne strângem vreo 60-70, au făcut două sau trei echipe și am jucat cu FC Argeș, dar erau mai mari decât noi, aveau 18 ani. Pe mine mă bagă libero, la pauză era 7-0 pentru cei de la FC Argeș, scurt. Nici nu vedeam mingea, erau la un nivel… Erau jucători care ajungeau apoi la echipa mare. La un moment dat, mă cheamă Trandafirescu și îmi spune că vrea în a doua repriză să joc vârf. Se termină meciul 8-2, dau două goluri cu capul. Au lăsat-o în a doua repriză mai ușor. Dau două goluri cu capul, unul superb, plonjon din 8 metri.

Din 70 câți eram, ne opresc vreo 20, ‘Mâine, vreau să vă văd în sală’. Ok, m-a oprit și pe mine, am venit în sală. Intrăm în sală, jucăm, se juca 5+1, tot cu cei de la FC Argeș. La un moment dat, iau mingea și driblez toți jucătorii, inclusiv portarul și dau cu latul în poartă. Mă cheamă după meci Trandafirescu, zice ‘La 1 septembrie, te prezinți la noi, atacant vei juca, ai calități de atacant. Noi ne ocupăm de cămin, îți plătim cazarea.’ ”

Cum s-a blocat cariera de fotbalist a lui Horia Ivanovici

Directorul FANATIK a descris mai apoi momentul în care „aventura” sa la s-a încheiat. „Mă duc la FC Argeș, totul bine, chiar jucam. Vine Revoluția, se prăbușește tot, mă întâlnesc în ianuarie cu Trandafirescu și îmi spune ‘Îmi pare rău, dacă vrei poți să vii în continuare, dar noi nu avem bani, ni s-a tăiat internatul, mâncarea, tot’. Ai mei erau săraci, eu, sărac, acolo s-a terminat cariera mea de fotbalist, înainte de a începe.

Ca să vezi cum e viața. Eram junior la FC Argeș. După aceea, am fost și eu consolat, la Cupa Presei am fost de două ori golgheter, cu 19-20 de goluri, știam ceva. Nu știu la ce nivel aș fi ajuns. Aveam tehnică, aveam clarviziune, dădeam pase cu exteriorul de 40 de metri, nici nu mă uitam. Dar n-aveam viteză și mai era ceva, eram puturos. Când făceam cantonamente cu cei de la Minerul și ne punea să alergăm pantă, nu știam cum să le spun să mă lase acasă”, a afirmat Horia Ivanovici.